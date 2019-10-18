Украина станет притоном для всей Европы

Киев сделал первый шаг по превращению Украины в место, где всякий желающий сможет совершенно законно найти массу запретных удовольствий – от доступных женщин до наркотиков. Начать решено с легализации казино. Судя по всему, некоторые мечты жителей Украины, озвученные на Майдане, сбываются слишком буквально.

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о легализации казино. Министр финансов страны Оксана Маркарова ранее заявила, что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет более 400 миллионов долларов в год.

Украина по-прежнему числится в числе не самых привлекательных для туризма стран. Подавляющее большинство тех, кто пишет «туризм» в графе «цель прибытия» – это приезжающие за покупками в Одесскую область граждане Молдавии, а также посещающие родственников жители России и Белоруссии. А значит, проигрывать деньги в этих казино будут сами граждане Украины (по крайней мере, в ближайшие годы).

Развитие туризма находится в числе главных приоритетов новой украинской власти. В отличие от России, Украина пустила на свой авиарынок европейских лоукостеров, визы европейцам не нужны уже много лет, и постепенно число реальных иностранных туристов, действительно, увеличивается. Владимир Зеленский пообещал построить на Черном море с нуля новый курорт, а в Карпатах – новые оборудованные горнолыжные спуски.

Вот только непонятно, зачем европейцам менять привычные турецкие и греческие морские курорты, а также альпийские горнолыжные на Украину? Если там будет намного дешевле, то качество тоже окажется значительно ниже. А если цены будут те же, то смысл тем более теряется.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Киев планирует привлекать туристов тем, чего нет в той же Турции. Легальными наркотиками и проститутками.

Еще в марте комитет Верховной рады Украины по правам человека поддержал легализацию марихуаны.

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Владимир Зеленский также ранее однозначно высказывался в пользу тотальной легализации всего: «Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть», – говорил он в интервью РБК-Украина, будучи еще кандидатом в президенты. Отметим, что согласно правительственному законопроекту, казино легализуются не в «каком-то городе», а на всей территории Украины в пятизвездочных отелях, а салоны игровых автоматов – начиная с трехзвездочных.

Несмотря на то, что в ходе своей затяжной пресс-конференции Зеленский заявил, что не намерен легализовать проституцию, назвать его слова отказом тоже нельзя. Он просто отметил, что легализацией занимается не президент, а законодательная власть.

А вот глава нацполиции однозначно высказался в пользу легализации.

Таким образом, мало сомнений в том, что легализация казино – это лишь первый шаг на пути к тотальной легализации на Украине всех пока еще запретных удовольствий.

Учитывая, что жители и власти Амстердама крайне недовольны нынешней ситуацией в городе, куда ежегодно приезжают около 19 миллионов человек (это значительно больше турпотока на Украину), вполне возможно, что легализация наркотиков и проституции станет одним из требований, которые Нидерланды предъявят Киеву в обмен на отказ от претензий из-за незакрытого неба над Донбассом в июле 2014 года, когда был сбит летевший из голландской столицы в Малайзию «Боинг».

Несмотря на то, что большинство граждан Украины выступают против свободной продажи земли, опять-таки мало сомнений в том, что западные «старшие партнеры» заставят украинские власти продавить это решение.

И если не случится никаких форс-мажоров, то «светлое европейское будущее» на Украине через несколько лет будет выглядеть так: вокруг городов расположены принадлежащие европейцам и американцам колосящиеся поля, на которых работают неприхотливые гастарбайтеры и роботизированные тракторы. В городах украинские девушки и женщины бесперебойно обслуживают европейских, американских и китайских туристов: казино, кофешопы, бордели. Украинские мужчины работают в Евросоюзе и России и не видят большого смысла в возвращении домой. А депутаты Верховной рады обсуждают новый законопроект о запрете публично говорить по-русски в компаниях, состоящих из более чем трех человек.

«Я девочка, я хочу кружевные трусики и в ЕС» – этот плакат стал одним из символов Евромайдана еще в бескровном 2013 году. В ЕС Украину как никто брать не собирался, так и не собирается. А вот кружевные трусики, похоже, скоро превратятся для многих молодых украинок из нижнего белья в рабочую униформу.