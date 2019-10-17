Один из инструментов давления на Россию уходит в прошлое

Исключительные и безотлагательные меры (как прямо сказано в соответствующем документе) предпринимает Россия для отказа в участии в одной из международных структур. О какой инстанции идет речь, почему нашей стране следует срочно ее покинуть – и как это может быть связано, например, с событиями на Украине?

Президент России внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает отозвать заявление, сделанное при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). За длинной и даже немного пугающей формулировкой скрывается очень простое решение – Россия намерена выйти из числа участников комиссии по установлению фактов нарушения конвенции, членом которой наша страна является с 1989 года.

Как говорится в опубликованной на сайте Госдумы пояснительной записке к законопроекту, «Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным». Кроме нецелесообразности, Путин указывает на риски, с которыми связано членство России в комиссии.

«Информирую о том, что в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер...» – так начинается пояснительная записка; «...в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают» – так завершается документ.

Прежде чем разбираться, о каких исключительных обстоятельствах и существенно возросших рисках пишет президент, надо пояснить, что это за комиссия. «С тем чтобы обеспечить гарантии, предоставляемые жертвам вооруженного конфликта, статья 90 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. (Протокол I) предусматривает учреждение Международной комиссии по установлению фактов. Комиссия была официально образована в 1991 г. и является постоянным органом, основная цель которого состоит в расследовании заявлений о серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Как таковая Комиссия является важным механизмом, обеспечивающим применение и соблюдение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», – говорится в подготовленной Консультативной службой по международному гуманитарному праву Красного Креста в августе 2018 года справке.

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Комиссия состоит из 15 человек, которые избираются государствами, которые признали ее компетенцию, но при этом не являются официальными представителями своих стран. «Все они должны обладать высокими моральными качествами и признанной беспристрастностью» – ну да, как выглядит «беспристрастность» в исполнении левацких борцов за все хорошее против всего плохого, мы отлично знаем.

В полномочия комиссии входит расследование фактов, «которые, как предполагается, представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций». Чтобы комиссия начала расследование, она должна получить соответствующий запрос от страны, признавшей ее полномочия. Особо подчеркивается, что комиссия расследует только серьезные нарушения Женевской конвенции и выступает только в роли следователя, а не прокурора или судьи. При этом «комиссия не предает свои выводы гласности, если только об этом не просят все стороны конфликта».

И наконец, самое главное, из-за чего Россия, скорее всего, и намерена очень быстро отозвать признание полномочий комиссии: «Любая сторона в конфликте может направить в Комиссию запрос о проведении расследования. Если объектом жалобы является сторона, не признавшая ее компетенцию, Комиссия направляет ей соответствующие жалобы и предлагает согласиться на проведение расследования. Если согласие получено не будет, Комиссия не имеет права проводить расследование».

Видимо, президент по дипломатическим или другим каналам получил информацию о том, что какая-то страна намерена подать жалобу на Россию якобы из-за нарушения Женевской конвенции.

Повод может быть любым – например, в западных СМИ активно разгоняется обвинение российских ВКС в бомбежке сирийских больниц. Но повод может быть и менее очевидным – Украина вполне может придумать какое-нибудь нарушение Женевской конвенции в Донбассе, ливийские власти могут назвать нарушением поддержку, которую Москва оказывает генералу Хафтару, и так далее.

Но если Россия отзовет признание комиссии, то никакого расследования запущено не будет. Конечно, западные пропагандисты придумают какой-нибудь другой информационный повод, но это займет время.

Отметим, что комиссия по установлению фактов является, по сути, «спящим» институтом международного права. На ее сайте последний отчет датирован 2015 годом. Нельзя сказать, что Россия много платит за членство в комиссии – 10 000 швейцарских франков, то есть около 645 тысяч рублей по текущему курсу, но эти деньги наверняка можно потратить с большей пользой.

Последний раз в российских СМИ эта комиссия упоминалась в 2008 году – тогда ее представители предлагали расследовать нарушения Женевской конвенции в ходе операции по принуждению Грузии к миру, но и Москва, и Тбилиси отказались.

Вообще давно назрела ревизия членства России в международных организациях. В конце 80-х и начале 90-х Москва вела себя как персонаж анекдота «вечно ты во что-то вступаешь». Сейчас настала пора трезво и непредвзято пересмотреть актуальность членства России в разнообразных малопонятных комитетах, комиссиях, советах и прочих кормушках для международных бюрократов.

Мало сомнений в том, что решение отозвать признание компетенций комиссии по установлению фактов будет принято в ближайшие дни. Но лучше раз и навсегда разобраться с этой проблемой.