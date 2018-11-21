Американский флот дал залп «золотыми болванками»

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9 января, среда  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американские военные самолеты падают все чаще

Рост аварийности становится системной проблемой американской боевой авиацииФото: John Wark/Reuters
Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...

Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Антон Крылов, журналист
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          Американский флот дал залп «золотыми болванками»

          После сворачивания программ разработки рельсотрона американцы решили использовать его снаряды в обычной артиллерии   9 января 2019, 18:20
          Фото: twitter.com/USNavyAfrica
          Текст: Никита Коваленко,
          Людмила Суркова

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          Американская пресса на весь мир разрекламировала стрельбу ВМС США «гиперзвуковыми снарядами» из обычной палубной артиллерии. Военные за океаном утверждают, что это повысит эффективность артиллерийских установок и обеспечит серьезную экономию. Российские же эксперты используют термины «первоапрельская шутка» и «стрельба золотыми слитками». Почему же специалисты так сильно противоречат друг другу?

          Американские военные решили «доказать, что ВМС могут превратить палубную установку, которой более 40 лет, в эффективное и недорогое оружие» против крылатых ракет и БПЛА.

          Именно такими целями, как сообщает USNI News, они руководствовались, когда в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года произвели 20 выстрелов из обычной палубной 127-мм артиллерийской установки Mark 45 эсминца «Дьюи» гиперзвуковыми снарядами HPV. До этого схожие стрельбы в 2015 году осуществлял эсминец «Росс».

          HPV (Hypervelocity projectile), что и переводится буквально как «гиперзвуковой снаряд», изначально разрабатывался как боеприпас для рельсовой электромагнитной пушки. Принцип этого потенциально революционного оружия, разрабатывающегося аж со времен Первой мировой войны, заключается в разгоне снаряда (представляющего собой, по сути, обычную болванку без взрывчатки и т. п.) до огромных скоростей, за счет чего он становится способным разрушать объекты противника посредством кинетической энергии.

          Однако на деле рейлган при огромных затратах на его разработку пока так и не продемонстрировал ожидаемых от него показателей, в том числе и по скорости полета снаряда, из-за чего в тех же США будущее этого типа вооружения находится под вопросом – несколько пушек уже изготовлены, однако сама программа сейчас свернута.

          В рельсотроне снаряды разгоняются до очень значительных скоростей. Но они летят строго по прямой, никакой баллистики при этом не показывают, подчеркнул редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «И поэтому заявления американских специалистов о том, что он якобы может поражать наземные цели, не соответствуют действительности. Поражают цели снарядами, которые летят по баллистике», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

          Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД также отметил дороговизну рельсотрона и необходимость огромных электрических мощностей для обеспечения его работы.

          Возможно, из-за проблем с самим рельсотроном американцы и тестируют стрельбу HPV из 127-мм палубных артиллерийских установок, а также исследуют возможность его запуска из 155-мм наземных артиллерийских установок.

          В то же время Сивков расценивает американские заявления о стрельбах снарядами для рельсотрона из обычных пушек как выдумку. Это невозможно, так как речь об абсолютно разных типах орудий, подчеркнул он.

          «Вообще-то обычно под снаряды создаются орудия, нельзя взять первый попавшийся снаряд и засунуть в то орудие, под которое он не предназначен. Это может привести к непредсказуемым последствиям», – отметил Леонков. Тем не менее он считает, что использование снарядов для рельсотрона в обычных артиллерийских установках все-таки возможно.

          Хитрость в том, что, судя по той информации, которую приводит сам разработчик так называемых гиперзвуковых снарядов BAE Systems, для применения со 127- и 155-мм артиллерийскими орудиями были созданы специально адаптированные версии HPV. Однако, как объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, речь идет не о разных снарядах, а о нескольких разных модульных отделяемых поддонах, позволяющих унифицировать один снаряд под разные типы орудий, что является одним из преимуществ.

          Однако это все же не снимает вопроса, для чего это необходимо. Ожидается, что использование таких снарядов позволит увеличить эффективность существующих артиллерийских систем, в частности за счет прироста скорости полета снаряда и дальности стрельбы.

          Вместе с тем Алексей Леонков уверен, что это ничего не дает, никаких видимых преимуществ, кроме незначительного прироста скорости полета снаряда. И даже дальность стрельбы вряд ли увеличится.

          «Все акцентируют внимание на высокой скорости снаряда, – отметил в свою очередь Денисенцев. – Но скорость в современной артиллерии вторична. А первично управление огнем. Если они решат именно задачу эффективного управления огнем, если сделают так, чтобы не просто снаряд летел с высокой скоростью непонятно куда, а чтобы попадал в цель, особенно движущуюся и маневрирующую на современном поле боя, – это действительно будет прорыв».

          Кроме того, пока нет никаких данных о том, какую все же скорость он развивает, отметил Денисенцев. А Леонков и вовсе отметил, что даже само название «гиперзвуковой снаряд» – это огромное преувеличение, вызывающее у специалистов ассоциации с «первоапрельской шуткой».

          «Обычный подкалиберный снаряд летит со скоростью порядка 2 км/с, то есть 7200 км/ч, что является нижним порогом гиперзвуковой скорости, около 6,5 чисел Маха. Поэтому можно сказать, что у нас Т-90 и наши 100- и 130-мм корабельные установки тоже стреляют гиперзвуковыми снарядами», – подчеркнул Алексей Леонков.

          Более того, снаряды, которые используются в рельсотроне, имеют такую же конфигурацию, как и самый скоростной из обычных снарядов – БОПС (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд). То есть, грубо говоря, это «летающий ломик с крыльями», подчеркнул Леонков.

          «Для рельсотрона тоже создавались так называемые оперенные снаряды для того, чтобы они держали определенную стабилизацию на траектории. Они там сказали, что совместили якобы снаряд с ракетой и он там далеко полетит. Вот только материал, из которого они изготавливаются, в несколько раз дороже, чем то, из чего делаются БОПСы», – рассказал эксперт.

          Более того, подкалиберные снаряды – это продукт массового производства, недорогой боеприпас, отметил эксперт. «Но если вы будете его изготавливать из тех материалов, из которых делаются снаряды для рельсотрона, то это будет очень дорогой снаряд, в несколько раз дороже. Если они хотят стрелять золотыми слитками, то мы им же запретить не можем, пусть стреляют», – подчеркнул он.

          При этом сами американцы почему-то заявляют об экономии. Дело тут вот в чем. В американском Центре стратегического и бюджетного анализа утверждают, что благодаря использованию HPV, стоимость которых ими оценивается в 75–100 тыс. долларов, палубная артиллерия сможет сбивать БПЛА и даже некоторые крылатые ракеты. Сейчас же для этого используются «двухмиллионные ракеты ESSM», а также ракеты ЗРК RAM «стоимостью в 1 млн долларов».

          Леонков воспринял такую идею скептически. «Навести, конечно, их на беспилотник при желании можно. Только стрельба по БПЛА ограничена дистанцией – на небольшой дистанции, может быть, это и будет эффективно, а вот на более дальних – я не уверен, так как там уже вступает в силу так называемая баллистика», – рассказал собеседник.

          «Существует, конечно, ствольная зенитная артиллерия, но там совсем другие снаряды, чаще всего это осколочно-фугасный принцип, то есть осколки разлетаются и поражают воздушные цели.

          А тут летит цельнометаллический снаряд из дорогих сплавов. Чуть-чуть промахнулся, и все, деньги улетели на ветер. Стрелять из пушки по воробьям – это, конечно, великое достижение американской военной промышленности»,

          – указал он.

          С ним согласен и Сергей Денисенцев. «Все равно останется вопрос, как вы собираетесь поражать ракету, особенно если она совершает какие-то маневры. Насколько будет решена проблема эффективного управления огнем? Кроме того, возникает вопрос, какой будет расход боеприпасов на перехват ракеты. Не придется ли на перехват типовой цели тратить десятки и сотни снарядов?» – подчеркнул он.

          Леонков уверен, что использование HPV в артиллерийских установках не позволит заменить ракеты, которые как были, так и остаются наиболее эффективным средством по борьбе с воздушными целями. «Эта система может дополнить ракетные системы для решения задач борьбы с дешевыми беспилотниками или устаревшими крылатыми ракетами, но ракеты останутся основными системами вооружения еще довольно долго», – разделяет его мнение Денисенцев.

          Константин Сивков уверен, что американцы, проводя такие учения и делая подобные заявления, просто пытаются показать, что у них есть гиперзвуковое оружие, хотя у них такового, в отличие от России, нет.

          «Это, скорее всего, попытка создать определенное пиар-событие о том, что они все-таки занимаются гиперзвуковыми технологиями и более успешно их применяют, чем Россия. Но это очень некачественная с военно-технической точки зрения попытка», – согласен с ним и Леонков.


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