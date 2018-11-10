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8 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Что нам мешает быть благодарными

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Почему христиане в России победили коммунистов

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          Что даст России модернизация «Калибра»

          Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. км   8 января 2019, 21:15
          Фото: Министерство обороны РФ
          Текст: Никита Коваленко

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          Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом?

          Минобороны решило обновить одну из самых известных своих систем вооружений – «Калибр». Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, сейчас ведутся работы по созданию новейшей ракетного комплекса «Калибр-М».

          Они находятся на этапе научно-исследовательских работ и профинансированы военным ведомством, подчеркнул источник. По его информации, создание «Калибра-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года и «ракета должна быть передана флоту до конца действия программы». Официально информация пока не подтверждена.

          Новый комплекс предназначен для уничтожения наземных объектов и его крылатые ракеты будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. км, а вес их боевой части приблизится к тонне. Причем она может быть как обычной, так и ядерной. «Калибр-М» планируется устанавливать на крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подводные лодки.

          Военный эксперт Антон Лавров уверен, что максимальная дальность в 4,5 тыс. км заявлена для ядерного варианта, у обычного будет немного меньше. «Ядерная часть более легкая и как раз позволяет увеличить дальность ракеты», – объяснил он газете ВЗГЛЯД.

          Тем не менее, исходя из распространяемых сообщений, это будет комплекс с самой дальнобойной крылатой ракетой морского базирования в мире, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Напомним, сейчас пальма первенства в этой сфере находится у американских «Томагавков» и российских «Калибров» – 2-2,5 тыс. км. При этом Кашин отметил, что исходя из заявляемого, унификации с предшественником по пусковым установкам у «Калибра-М» не будет, так как у него будут более крупные ракеты.

          Ракетные комплексы «Калибр», которые стоят на вооружении российского ВМФ сейчас, обладают максимальной дальностью стрельбы крылатой ракетой 3М-14 около 2 тыс. км (2,6 тыс. в ядерном варианте), максимальная масса их боевой части, по некоторым данным, достигает 500 кг.

          «Калибры» прекрасно проявили себя в Сирии (хотя разработки велись с 1980-х годов). Уже первый нанесенный ими в 2015 году удар  по позициям ИГИЛ* из акватории Каспийского моря произвел неизгладимое впечатление на мировое сообщество. Затем такие удары стали регулярными, причем все пуски были успешными и с высоким процентом попаданий. Кроме того, с весны 2018 года корабли, оснащенные «Калибрами», находятся на постоянном дежурстве в Средиземном море.

          Как уже писала газета ВЗГЛЯД, прошлый год стал прорывным в разработке российского ракетного оружия. Видимо, ОПК решил закрепить тренд, взявшись обновить и нашумевшие «Калибры». Какие же преимущества это может дать вооруженным силам России?

          «Более мощная боевая часть позволит поражать крупные и хорошо защищенные объекты и наносить большие разрушения», – подчеркнул Лавров. Что же касается установки более мощной ядерной боевой части, это может позволить поражать уже какие-то стратегические цели, отметил в свою очередь Кашин. Он также отметил, что это позволит создать целую номенклатуру неядерных головных частей (кассетных, проникающих и т.д.) для такой ракеты и за счет этого в некоторой степени компенсировать определенную слабость российской палубной авиации.

          Увеличение дальности сильно повышает возможности флота по проекции силы, рассказал Лавров. «То есть корабли могут наносить удары издалека, не входя в зону действия обороны противника. Это увеличивает роль флота. Если у нас лет пять назад еще не было на флоте почти ничего, что могло бы атаковать наземные цели на глубину хотя бы в несколько десятков километров, то сейчас мы имеем «Калибры», которые могут атаковать цели на 1,5 тыс. км, доказано. Перспективные калибры позволят расширить зону действия флота на еще большую наземную территорию», – объяснил он, добавив, что в этом есть стремление подтянуть по возможностям флот к авиации, у которой есть крылатая ракета Х-101/102 с примерно такой же дальностью.

          «Мы видим тут возврат к концепциям, существовавшим еще в 1950-е годы, когда создавались стратегические крылатые ракеты наземного и морского базирования, которые рассматривались как элемент стратегических ядерных сил. Новая ракета позволит нашему флоту играть роль в обеспечении силовых инструментов для внешней политики, а также роль важного элемента стратегического ядерного сдерживания», – подчеркнул Кашин. Это связано с тем, что на эти ракеты не оказывает воздействия прогресс, который может быть у США в создании средств ПРО, отметил он.

          «Кроме того, вы можете иметь значительно большее количество носителей этих ракет, – продолжил эксперт. – Классы кораблей, которые смогут нести эти ракеты, будут теми же, что и у нынешнего «Калибра» – атомные многоцелевые подводные лодки, неатомные подлодки, надводные корабли классов фрегат и эсминец. Получается резкий рост числа платформ, которые способны применять такого рода стратегические вооружения».

          Таким образом, решается одна из проблем, связанных с устойчивостью морского компонента стратегических ядерных сил, указал Кашин. «В условиях сильнейшего количественного и технического превосходства американского флота безопасность атомных ракетных подлодок, пусть даже современных, представляет из себя сложно решаемую проблему. Атомные ракетные подводные лодки дороги, их в любом случае не может у вас быть много. Одновременно в море может находиться еще меньше. Рядом с каждой такой лодкой находятся превосходящие американские силы, и даже если вы будете пытаться осуществлять дежурство этих лодок в каких-то относительно закрытых акваториях, типа Белого и Охотского морей, все равно их защита будет сложной задачей», – объяснил он.

          «Если же у вас такого рода средства будут распределены по большому количеству относительно небольших кораблей, способных действовать в прибрежной акватории и даже, возможно, в каких-то случаях из внутренних водных артерий, то тут уже у вас эта задача решается намного проще», – отметил Кашин. «Кроме того, прогресс в технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения и его внедрением в техническую разведку может привести к резкому росту эффективности средств наблюдения за мобильными фронтовыми подвижными ракетными комплексами и за всеми видами кораблей. Поэтому держать слишком большую часть нашего ядерного потенциала на ограниченном количестве очень дорогих платформ может быть довольно дорого и опасно. Если же у вас это распределено по десяткам кораблей, на каждом из которых есть хотя бы по несколько ракет, то вероятность обезоруживающего удара сводится к нулю», – подчеркнул собеседник.

          Это дальнейшая попытка российского военного руководства обеспечить гарантированную эффективность своих стратегических ядерных сил в условиях, когда США создают все новые технологии защиты от баллистических ракет и наращивают свои возможности по борьбе с подводными лодками противника, уверен Кашин. Ожидать, что мы в ближайшее десятилетие будем экономически способны начать строительство авианосцев да еще на современном техническом уровне довольно сложно, да и картина угроз у нас другая, так как мы континентальная держава, продолжил он. Поэтому на обозримое будущее у нас ставка будет на носители ракетного оружия, причем в основном действующие из ближней морской зоны, но имеющие максимальную дальность.

          Кашин также напомнил, что количество ядерных крылатых ракет существующими договорами не ограничивается.

          «СНВ-3 не касался крылатых ракет морского базирования, так что появляется новое измерение у всей этой истории, мы уже не скованы какими-то ограничениями. И даже в эскалации нас обвинить нельзя, потому что наши американские друзья первыми в обзоре ядерной политики заявили, что будут двигаться в сторону развертывания ядерных крылатых ракет на борту своих атомных многоцелевых подводных лодок»,

          – объяснил он.

          А поскольку эта ракета будет иметь и неядерный вариант, это будет дополнительным новым шагом в развитии нашей системы стратегического неядерного сдерживания, о которой еще в 2017 году говорил наш начальник Генштаба, добавил Кашин. То есть теперь возможность нанесения стратегического удара неядерным оружием будет практически глобальной не только за счет дальней авиации, но и флота. Это важно, поскольку в принципе у нас обновлением надводного флота все довольно-таки печально обстоит, кораблей океанской зоны немного и будет их немного, объяснил эксперт.

          Стоит отметить, что нынешние комплексы «Калибр» включают в себя не только противоназемные ракеты, но и противолодочные, и противокорабельные. «У нас обычно вооружения разрабатываются целыми семействами. Естественно, новый «Калибр» тоже будет разрабатываться с противокорабельным вариантом. Но тут уже проблема не в дальности, а в целеуказании. Найти корабль в океане или выделить его в каком-нибудь загруженном море, где много гражданских судов плавает – это самая сложная задача для противокорабельных ракет», – рассказал Антон Лавров.

          «Дозвуковая крылатая ракета на дальность более 4 тыс. км будет лететь часов пять, поэтому обеспечение ей целеуказания превращается в практически неразрешимую задачу. Спустя пять часов цель из того места, где она была во время пуска ракеты, уйдет очень далеко. Соответственно надо видеть эту цель и знать, куда она направилась в течение всех пяти часов», – отметил Кашин. Можно предположить, что будет создана очень тяжелая и мощная потивокорабельная ракета, которая будет находиться в тех же габаритах и сможет использовать те же пусковые установки, но, скорее всего, она будет очень сильно отличаться конструктивно и по характеристикам, резюмировал эксперт.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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