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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Почему Британии не удастся выйти из ЕС

Все меньше британцев видят премьером Терезу Мэй Фото: Lisi Niesner/Reuters
Наступившая неделя может стать роковой для правительства Терезы Мэй и для «Брексита» как такового. Тупик на переговорах Лондона и Брюсселя приводит к тому, что в Британии активизируются противники выхода страны из Евросоюза как в Консервативной партии, так и в Лейбористской. Все больше шансов на то, что в результате никакого выхода острова из ЕС через полгода просто не случится. Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...

Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему Европа возвращается к призывной армии

          Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала Литва   25 сентября 2018, 11:00
          Фото: Ints Kalnins/Reuters
          Текст: Владимир Добрынин

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          Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом.

          Двадцать лет назад в руководстве Евросоюза рассуждали следующим образом:

          СССР распался на куски, Варшавский договор превратился в пыль. Нет больше той военной силы, которая могла бы восприниматься как серьезная угроза Западу, надежно защищенному штыками и ракетами блока НАТО. И этот блок не только не имеет тенденции к развалу, наоборот, расширяется, прирастая все новыми членами.

          Успокоив себя этими выводами, большинство отдельно взятых государств – членов ЕС решили облегчить нагрузку на свои бюджеты за счет экономии на вооруженных силах. На континенте утвердилась идея отказа от формирования армии на основе всеобщей воинской обязанности (то есть поголовного обучения всего населения или, по крайней мере, мужской его части навыкам обращения с оружием) и перевода ВС на контрактную основу.

          Последней из стран Евросоюза, в которой были проведены преобразования такого рода, стала Германия. Это произошло в 2011 году, после чего процесс не просто застопорился, но и демонстрирует признаки отката назад.

          В начале прошлого года в Швеции было объявлено, что каждый гражданин королевства обязан провести определенный отрезок жизни, нося военную форму. Местная армия не принимала участия в военных действиях с начала XIX века. В 1901 году в стране была введена воинская повинность. До 2005-го призыву подлежали только мужчины, в 2010-м он распространился на женщин, но вскоре после этого правительство решило вовсе от него отказаться. И вдруг – столь резкий разворот.

          Военнослужащие Швеции (фото:facebook.com/forsvarsmakten)
          Военнослужащие Швеции (фото:facebook.com/forsvarsmakten)

          Правда, еще в 2014 году – после переворота на Украине и референдума в Крыму – в Стокгольме заговорили о необходимости усилить обороноспособность. Министр обороны Петер Хультквист особо подчеркивал, что Швеция не является членом НАТО и защищать ее от внешнего врага не будет никто, кроме нее самой. Обороняться же, по словам министра, предстояло от «агрессии России, проявляемой на Украине», а также «других кризисов, имеющих место во многих частях мира, в особенности на Ближнем Востоке».

          Запутанность формулировок, которой мог бы позавидовать даже нынешний мэр Киева, в самой Швеции мало кого ввела в заблуждение. Местное англоязычное издание The Local быстро раскусило ход Хультквиста, который в одном из выступлений обмолвился, что шведы не идут на военную службу добровольно в нужном для родины количестве. Следовательно, причина возвращения призыва не в России, а в недоборе кадров.

          В марте 2017-го были объявлены условия восстановленной воинской службы. К середине лета предложения (повестки) получат 100 тысяч мужчин, родившихся в 1999–2000 годах. Если на военную службу согласятся менее 13 тысяч (именно столько имелось вакантных мест для непрофессионалов), разошлют новую партию повесток. В дальнейшем будут призывать по 8 тысяч человек ежегодно, но тем, кто родился до 1999 года, армейская служба не грозит.

          В январе уже нынешнего года о намерении вернуть обязательную службу в армии заявил французский президент Эммануэль Макрон, выдвигавший эту идею еще в период своей предвыборной кампании. Заявление прозвучало на фоне увеличения военного бюджета страны до беспрецедентной суммы в 34,2 млрд евро. Более того, к бюджету будет ежегодно приплюсовываться еще по 1,7 млрд до 2022-го и по 3 млрд до 2025-го с тем, чтобы выйти на расходы в 2% ВВП. Именно этого требует от партнеров по НАТО президент США Дональд Трамп.

          Вооруженные силы Пятой республики строились на контрактной основе с 1996 года. Теперь «вольница» закончится, но какое количество новобранцев ежегодно будут проходить службу в войсках, как долго и в каком возрасте – неизвестно, пока все на уровне предположений. Некоторые французские газеты утверждают, что через армию пройдут все мужчины от 16 лет и старше, а длиться обязательный военный период в жизни каждого будет один месяц.

          Возможно, эти предположения взяты из какой-нибудь юмористической программы. За месяц можно научиться строевому шагу и пришиванию подворотничков, но не владению сложной техникой. А несовершеннолетние в армии – это что-то из «Капитана Сорви-голова» Луи Буссенара.

          Норвегия в вопросе возврата к обязательной службе пошла дальше своей соседки с юга. Несмотря на то, что страна входит в НАТО и должна чувствовать себя под защитой от внешних угроз, в октябре 2014-го там приняли закон о призыве на военную службу женщин в возрасте от 19 до 44 лет. Однако власти объясняют необходимость прохождения армейской подготовки всеми гражданами страны не столько потребностями обороны, сколько социальными проблемами.

          Представители разных классов и этнических групп (получающие норвежские паспорта иммигранты тоже обязаны отслужить) должны сплотиться для выполнения общей задачи защиты родины и установить дружеские отношения без оглядки на свое положение в обществе, возраст и пол. То есть речь идет не столько о войне и обороне, сколько о продолжении нацстроительства и социальной инженерии.

          Как заявил испанский военный эксперт, полковник Педро Баньос в комментарии газете El Mundo:

          «В норвежской армии все настолько уравнивается, что даже мужчины и женщины пользуются общим душем».

          Призыв на военную службу в Литве существовал с момента отделения республики от СССР и вплоть до 2008 года. Но продержаться на одних только контрактниках долго литовской армии не удалось: в 2015 году страна вернулась к принципу комплектования ВС на основе всеобщей воинской обязанности. Объяснили это, как и в Швеции, «возросшей российской угрозой», но дело, судя по всему, в стремительной депопуляции прибалтийского государства – там людей как таковых с каждым годом все меньше, не то что контрактников. 

          В отличие от Литвы, Германии депопуляция не грозит – туда с удовольствием переселяются и литовцы, и поляки, и турки. Но полный переход Бундесвера на контракт тоже принес удручающие результаты: число поступающих на военную службу постоянно уменьшается. Например, в 2017-м было заключено 10 тысяч контрактов, что на 15% меньше, чем в 2016-м. Неудивительно, что разговоры о возврате к призыву в Германии звучат все чаще. Как, впрочем, и во многих других странах ЕС.

          Европейские лидеры полагают, что призывная армия поможет уменьшить проблему безработицы среди молодежи и снизит напряженность между мигрантами и коренным населением.

          Поскольку закрывать европейские двери для иммигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки Брюссель не намерен, армейская служба как способ социализации иностранцев будет использоваться все шире. В то же время увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП каждой из стран НАТО создает хорошую материальную базу для создания новых рабочих мест. Таким образом, ситуация располагает к тому, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом: обосновать необходимость увеличения военного бюджета и попытаться консолидировать общество на патриотических началах.

          Но если возвращение к воинской повинности объясняется «агрессивной политикой Москвы», возможно, стоило бы поблагодарить ее за столь деятельную помощь в решении социальных проблем Европы.


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