Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО.

Пентагон решил отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они больше не отвечают современным требованиям. Об этом стало известно из опубликованного в четверг проекта бюджета ВМС США на 2019 год. Военные пришли к выводу, что современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы слишком снизили эффективность «Томагавков».

Сыграло свою роль и то, что Россия и Китай, по мнению США, сумели повторить ряд американских наработок, а также создали эффективные средства ПВО. В частности, одной из главных угроз «Томагавкам» издание Defense One называет российскую зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 («Триумф»). Теперь США сосредоточатся на усовершенствовании противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) и ракеты NGLAW (Next Generation Land Attack Weapon), предназначенных для поражения наземных целей. Их поступление на вооружение намечено на 2030 год.

Как известно, «Томагавки» начали проектироваться в конце 60-х годов, первые испытания проводились в середине 70-х, а серийное производство стартовало в 1983 году. Основное предназначение – поражение важных целей в глубине обороны противника (аэродромов, военных баз, систем ПВО, пусковых установок, командных центров, электростанций и т. д.

Первое массовое применение этого оружия произошло в 1990 году во время операции «Буря в пустыне» против Ирака. Было выпущено около 300 ракет, большинство которых – не менее 85% – достигли целей. Позже ракеты применялись во всех крупных конфликтах с участием США. За минувшие годы было использовано не менее двух тысяч ракет. По оценке экспертов, еще около 2,5 тысяч «Томагавков» остаются на складах.

Американцы использовали «Томагавки» и в Сирии. В апреле прошлого года они нанесли удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Однако чуть ли не на следующий день с нее снова начала взлетать авиация. В середине апреля этого года США и их союзники выпустили по Сирии 103 ракеты, но 46 из них были сбиты, а две неразорвавшиеся ракеты доставили в Россию на изучение. Не исключено, что США применили тогда не только «Томагавки» и среди захваченных в качестве трофея может оказаться и перспективная американская разработка, на которую Пентагон делает ставку вместо «Томагавка».

Бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Лузан уверен, что

поводом для окончательного решения перейти на новые ракеты стали провальные итоги удара по Сирии,

когда многие ракеты были уничтожены силами ПВО еще на подлете к целям.

«Американцев могло подстегнуть то, что «Томагавки» показали в Сирии крайне низкую эффективность. Перед нанесением удара Трамп во всеуслышание заявлял, мол: «Россия, готовься, мы применим самые новые ракеты». Но из этого получился пшик», – подчеркнул генерал.

Впрочем, сам Лузан убежден, что в реальности «Томагавк» не устарел. Он напомнил, что в концепции быстрого глобального удара американцы делают ставку именно на такие крылатые ракеты.

«Противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM и ракеты NGLAW – это, по сути, тот же «Томагавк», но с усовершенствованной системой наведения. Еще американцы дорабатывают носитель этих ракет. Кроме классических крылатых ракет типа «Томагавк» американцы интенсивно разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты – те же крылатые ракеты, но способные летать на гиперзвуковой скорости. Они станут дополнением к классическим крылатым ракетам», – сказал Лузан.

Ему возражает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков: «Томагавк» морально устарел. Сейчас полет на сверхмалых высотах не спасает от поражения средствами ПВО.

«Томагавки» имеют боеголовки с небольшой дальностью самонаведения – такой же, как у «Гарпуна». Эти ракеты не могут обнаружить цели в большой зоне неопределенности, они вынуждены маневрировать в зоне действия средств ПВО и могут быть сбиты», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

«Другая проблема в огромном размахе залпа, то есть временном интервале между ракетными ударами по одной и той же цели. При обстреле одной мишени ракеты стартуют друг за другом в среднем через пять секунд, но во время полета и маневрирования размах залпа продолжает увеличиваться, и «в итоге они легко перемалываются средствами ПВО». «Томагавки» были эффективны лет 35 назад, когда российский флот не имел таких зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, как «Кортик» и подобные ему. Сегодня «Томагавки» против них неэффективны», – пояснил эксперт.

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Сивков отметил, что в открытых источниках информации о AGM-158C LRASM и NGLAW очень мало, но у новых ракет в любом случае должна быть изменена траектория полета и установлена «мощная головка самонаведения с системой распознавания образа, то есть способности в условиях помех выделять по навигационному портрету из множества целей главную». «Ракета большой дальности должна принципиально отличаться от ракеты малой дальности», – пояснил Сивков.

По его словам, опыт создания подобных ракет имел еще советский флот. В частности, ракета П-35 (П-6) 60-х годов обеспечивала надежное выявление цели. Потом появились «Базальты» и «Граниты». «У России имеется школа. У американцев такой школы нет – и у них будут проблемы с созданием новых противокорабельных ракет», – прогнозирует Сивков.

Что касается возможностей России противостоять новым американским крылатым ракетам, то Лузан заверил: с этой задачей прекрасно справится хотя бы зенитный ракетный комплекс «Бук-М2». «Этот ЗРК – самый эффективный по борьбе с крылатыми ракетами, в том числе с теми, над которыми сейчас работают американцы. В ближайшие лет двадцать Бук-М2 останется фаворитом в борьбе с крылатыми ракетами – по крайней мере, с теми, что действуют на предельно малых высотах», – заверил Александр Лузан.