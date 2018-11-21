Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России».

В прошлый четверг один из крупнейших аэропортов Британии – лондонский Гатвик – оказался практически парализован. Больше тысячи рейсов было задержано. Более 140 тысяч человек не смогли вовремя улететь, приземлиться или сделать пересадку. Накануне рождественских каникул у людей горели невозвратные билеты и турпутевки. Финансовый ущерб составил многие миллионы фунтов. Это был крупнейший коллапс воздушного транспорта со времен извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году.

Расследование этого инцидента превратилось в настоящий детектив.

Британская полиция с ходу отвергла версию теракта. «У нас нет никакого понимания мотива – но мы не считаем, что это был теракт. Ясно лишь, что кто-то пытался парализовать аэропорт Гатвика, а сейчас ведется интенсивное расследование», – заявил министр транспорта Британии Крис Грейлинг.

Однако, как это ни назови, полный хаос в крупнейшем аэропорту – это потенциально опасный инцидент, на котором могли отрабатываться технологии будущих преступлений. Особенно пугающим выглядит то обстоятельство, что для организации коллапса не потребовалось ни больших денег, ни многочисленных организованных групп. Сегодня следователи разыскивают одного-единственного человека, который буквально «на коленке» сумел остановить работу целого аэропорта.

Изначально полиция отрабатывала версию вмешательства дронов – недорогих и простых в управлении беспилотников, которые кружили над взлетной полосой Гатвика, создавая помехи самолетам. Обломки одного из дронов были найдены рядом с аэропортом в субботу. Пытаясь вычислить, кто мог беспилотником управлять, оперативники арестовали мужчину и женщину, проживавших неподалеку, но вскоре были вынуждены их отпустить – у тех появилось алиби.

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Поиски преступника продолжились, причем обнаружилось, что у аэропорта в Гатвике очень много недоброжелателей. Прежде всего, это местные жители. Их раздражает шум от проносящихся самолетов, и они регулярно устраивают акции протеста против планирующегося расширения аэропорта. Группа активистов «Общины против шума и выхлопов гатвикского аэропорта» сразу после инцидента обнародовала заявление, начинающееся с фразы: «Утром 20 декабря местные жители проснулись от... тишины...» Активисты поблагодарили за рождественский подарок – «проблеск покоя» – который принесли им беспилотники, однако подчеркнули, что сами в этой акции не участвовали и вообще ее осуждают.

Сходная реакция последовала со стороны эко-воинов. «Зеленые» активисты в последнее время вообще сконцентрировались в своей борьбе на аэропорте Хитроу, где планируется построить третью взлетно-посадочную полосу. Гатвик остался на периферии их интересов. «Это не мы», – заявили в Greenpeace по поводу инцидента в Гатвике.

Эксперты по беспилотникам предложили романтическую версию о «хакере-одиночке», который просто проверяет границы терпения властей и издевается над беспомощностью полиции и спецслужб.

Однако вечером в воскресенье всех экспертов ждал удар. Шеф-суперинтендант детектив Джейсон Тингли заявил буквально, что «может, там и дрона никакого не было». А как же тогда быть с многочисленными видеозаписями неких беспилотников в небе над Гатвиком, которые уже попали во все выпуски новостей? На это Тингли сказал, что версия с дроном остается одной из рабочих, однако рассматриваются и другие варианты произошедшего.

«У следователей возникла идея, – рассказал источник в полиции журналистам газеты Daily Mail, – что обломки дрона им подбросили специально, чтобы сбить со следа. Тем более что никакой информации из этих обломков извлечь не удалось – его видеокамера была отключена и никаких записей не осталось».

Руководство аэропорта предложило награду в 50 тысяч фунтов за информацию о виновнике произошедшего. Семья задержанного британца намеревается дать пресс-конференцию и обвинить полицейских в жестокости и неоправданно агрессивном 36-часовом допросе. Полицейские пытаются оправдываться, но пока выглядят так же некомпетентно, как их военные коллеги.

На выходных министерство транспорта признало, что запросило помощь министерства обороны, чтобы справиться с инцидентом в Гатвике. Военные специалисты еще вечером в среду приехали в аэропорт. Однако помехи самолетам продолжались весь четверг и утром в пятницу. Только во второй половине дня в пятницу руководство аэропорта смогло объявить о его открытии. Получается, что ведущие специалисты армии Соединенного Королевства двое суток ничего не могли поделать с простеньким дроном, нахально летавшим над взлетной полосой?

Это особенно странно потому, что у британской армии есть системы, которые, как заявляется, умеют отслеживать беспилотник, стрелять в него специальной сетью и мягко сажать на землю со всем его содержимым. После инцидента в Гатвике этим чудо-оружием укомплектуют полицейские подразделения во всех аэропортах. Однако даже эта военная новинка не позволила быстро разрулить ситуацию в Гатвике.

Очень неприятно, конечно, если некие террористы освоили технологии, позволяющие с помощью беспилотников угрожать пассажирским лайнерам. К сожалению, этот опыт может быть подхвачен их «коллегами» по всему земному шару. А столкновение с дроном может быть таким же губительным для пассажирского самолета, как столкновение с птицами. Однако возникает вопрос, что делали двое суток в аэропорту Гатвика британские военные? Или они тщетно пытались обуздать террориста-одиночку и даже не смогли его поймать. Или, вполне возможно, они прикрывали какие-то свои недочеты.

Пока вырисовываются три версии инцидента в Гатвике. Возможно, это действительно был террорист-одиночка. Это могли быть какие-то проблемы военных разработок, с которыми тщетно пытались справиться военные специалисты, работавшие на аэродроме. И третья, самая неприятная версия, – это могла быть сознательная провокация британских кибервойск, устроенная, чтобы потом, как водится, обвинить во всем Россию.

Когда очередное расследование инспекторов лестрейдов заходит в тупик, на помощь им всегда приходит «русский след».

Журналисты уже начали задавать вопросы высокопоставленным чиновникам, а не является ли коллапс в Гатвике актом «государственного терроризма»? Чиновники в ответ припоминают провокацию с делом Скрипалей – хотя она и закончилась ничем, теперь ее можно использовать как «доказательство» злокозненности России.

Ведь совсем недавно британские СМИ растиражировали бездоказательные, как всегда, обвинения России в кибератаках на ОЗХО и на украинские предприятия. А уже спустя несколько дней министерство обороны Британии с глубоким прискорбием сообщило, что не сможет полноценно ответить на русские кибератаки на Соединенное Королевство. Однако пообещало организовать киберконтратаку на российские объекты электроснабжения.

Бывший министр обороны Джеральд Ховарт сказал в эфире радио Talkradio: «Россия была вовлечена в ужасное происшествие в Солсбери, однако там не использовались современные технологии. Страшно сказать, но ведь действительно существует риск того, что спонсором (инцидента в Гатвике) было или какое-нибудь государство, или некая террористическая группа».

Не хотелось бы думать, что коллапс в британском аэропорту задумывался как следующий раунд антироссийских провокаций. Но путаные и противоречивые доклады полиции невольно наталкивают на эту мысль.