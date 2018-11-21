Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...

Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Главные победы России в 2018 году

    Как Путин исполняет желания детей

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о планах США создать биолабораторию в Симферополе
          Россия предложила Европе перейти на евро в расчетах за нефть и газСделан прогноз об итогах переговоров Путина и ЛукашенкоМИД пообещал ответить на новые санкции США по «делу Скрипалей»Генерал ВСУ объяснил «отказ» Запада поддерживать Украину
          МЧС поставило точку в вопросе с «разрушенной метеоритом» сопкойВ США оценили модернизацию вертолета Ми-28Роскачество назвало лучшее российское шампанскоеСтало известно о планах США создать биолабораторию в Симферополе
          Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на картуНазвано условие выдачи Россией субсидии НПЗ БелоруссииМэр Клинцов предложил возместить расходы на поездку детей чиновников в ТурциюСуд в США обязал КНДР выплатить огромную сумму семье погибшего американца

          армейский юмор


          Календарь Минобороны на 2019 год привел в восторг пользователей Сети

          «при любых обстоятельствах»


          Россия гарантировала поставки газа Европе и без соглашения с Украиной

          очевидное – невероятное


          На месте «падения метеорита» обнаружили аномалию

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          зенитно-ракетный комплекс


          Китай сделал С-400 грандиозную рекламу

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Свобода вероисповедания


          Сергей Худиев: Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и перемен   25 декабря 2018, 13:04
          Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
          Текст: Виктория Никифорова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России».

          В прошлый четверг один из крупнейших аэропортов Британии – лондонский Гатвик – оказался практически парализован. Больше тысячи рейсов было задержано. Более 140 тысяч человек не смогли вовремя улететь, приземлиться или сделать пересадку. Накануне рождественских каникул у людей горели невозвратные билеты и турпутевки. Финансовый ущерб составил многие миллионы фунтов. Это был крупнейший коллапс воздушного транспорта со времен извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году.

          Расследование этого инцидента превратилось в настоящий детектив.

          Британская полиция с ходу отвергла версию теракта. «У нас нет никакого понимания мотива – но мы не считаем, что это был теракт. Ясно лишь, что кто-то пытался парализовать аэропорт Гатвика, а сейчас ведется интенсивное расследование», – заявил министр транспорта Британии Крис Грейлинг.

          Однако, как это ни назови, полный хаос в крупнейшем аэропорту – это потенциально опасный инцидент, на котором могли отрабатываться технологии будущих преступлений. Особенно пугающим выглядит то обстоятельство, что для организации коллапса не потребовалось ни больших денег, ни многочисленных организованных групп. Сегодня следователи разыскивают одного-единственного человека, который буквально «на коленке» сумел остановить работу целого аэропорта.

          Изначально полиция отрабатывала версию вмешательства дронов – недорогих и простых в управлении беспилотников, которые кружили над взлетной полосой Гатвика, создавая помехи самолетам. Обломки одного из дронов были найдены рядом с аэропортом в субботу. Пытаясь вычислить, кто мог беспилотником управлять, оперативники арестовали мужчину и женщину, проживавших неподалеку, но вскоре были вынуждены их отпустить – у тех появилось алиби.

          Поиски преступника продолжились, причем обнаружилось, что у аэропорта в Гатвике очень много недоброжелателей. Прежде всего, это местные жители. Их раздражает шум от проносящихся самолетов, и они регулярно устраивают акции протеста против планирующегося расширения аэропорта. Группа активистов «Общины против шума и выхлопов гатвикского аэропорта» сразу после инцидента обнародовала заявление, начинающееся с фразы: «Утром 20 декабря местные жители проснулись от... тишины...» Активисты поблагодарили за рождественский подарок – «проблеск покоя» – который принесли им беспилотники, однако подчеркнули, что сами в этой акции не участвовали и вообще ее осуждают.

          Сходная реакция последовала со стороны эко-воинов. «Зеленые» активисты в последнее время вообще сконцентрировались в своей борьбе на аэропорте Хитроу, где планируется построить третью взлетно-посадочную полосу. Гатвик остался на периферии их интересов. «Это не мы», – заявили в Greenpeace по поводу инцидента в Гатвике.

          Эксперты по беспилотникам предложили романтическую версию о «хакере-одиночке», который просто проверяет границы терпения властей и издевается над беспомощностью полиции и спецслужб.

          Однако вечером в воскресенье всех экспертов ждал удар. Шеф-суперинтендант детектив Джейсон Тингли заявил буквально, что «может, там и дрона никакого не было». А как же тогда быть с многочисленными видеозаписями неких беспилотников в небе над Гатвиком, которые уже попали во все выпуски новостей? На это Тингли сказал, что версия с дроном остается одной из рабочих, однако рассматриваются и другие варианты произошедшего.

          «У следователей возникла идея, – рассказал источник в полиции журналистам газеты Daily Mail, – что обломки дрона им подбросили специально, чтобы сбить со следа. Тем более что никакой информации из этих обломков извлечь не удалось – его видеокамера была отключена и никаких записей не осталось».

          Руководство аэропорта предложило награду в 50 тысяч фунтов за информацию о виновнике произошедшего. Семья задержанного британца намеревается дать пресс-конференцию и обвинить полицейских в жестокости и неоправданно агрессивном 36-часовом допросе. Полицейские пытаются оправдываться, но пока выглядят так же некомпетентно, как их военные коллеги.

          На выходных министерство транспорта признало, что запросило помощь министерства обороны, чтобы справиться с инцидентом в Гатвике. Военные специалисты еще вечером в среду приехали в аэропорт. Однако помехи самолетам продолжались весь четверг и утром в пятницу. Только во второй половине дня в пятницу руководство аэропорта смогло объявить о его открытии. Получается, что ведущие специалисты армии Соединенного Королевства двое суток ничего не могли поделать с простеньким дроном, нахально летавшим над взлетной полосой?

          Это особенно странно потому, что у британской армии есть системы, которые, как заявляется, умеют отслеживать беспилотник, стрелять в него специальной сетью и мягко сажать на землю со всем его содержимым. После инцидента в Гатвике этим чудо-оружием укомплектуют полицейские подразделения во всех аэропортах. Однако даже эта военная новинка не позволила быстро разрулить ситуацию в Гатвике.

          Очень неприятно, конечно, если некие террористы освоили технологии, позволяющие с помощью беспилотников угрожать пассажирским лайнерам. К сожалению, этот опыт может быть подхвачен их «коллегами» по всему земному шару. А столкновение с дроном может быть таким же губительным для пассажирского самолета, как столкновение с птицами. Однако возникает вопрос, что делали двое суток в аэропорту Гатвика британские военные? Или они тщетно пытались обуздать террориста-одиночку и даже не смогли его поймать. Или, вполне возможно, они прикрывали какие-то свои недочеты.

          Пока вырисовываются три версии инцидента в Гатвике. Возможно, это действительно был террорист-одиночка. Это могли быть какие-то проблемы военных разработок, с которыми тщетно пытались справиться военные специалисты, работавшие на аэродроме. И третья, самая неприятная версия, – это могла быть сознательная провокация британских кибервойск, устроенная, чтобы потом, как водится, обвинить во всем Россию.

          Когда очередное расследование инспекторов лестрейдов заходит в тупик, на помощь им всегда приходит «русский след».

          Журналисты уже начали задавать вопросы высокопоставленным чиновникам, а не является ли коллапс в Гатвике актом «государственного терроризма»? Чиновники в ответ припоминают провокацию с делом Скрипалей – хотя она и закончилась ничем, теперь ее можно использовать как «доказательство» злокозненности России.

          Ведь совсем недавно британские СМИ растиражировали бездоказательные, как всегда, обвинения России в кибератаках на ОЗХО и на украинские предприятия. А уже спустя несколько дней министерство обороны Британии с глубоким прискорбием сообщило, что не сможет полноценно ответить на русские кибератаки на Соединенное Королевство. Однако пообещало организовать киберконтратаку на российские объекты электроснабжения.

          Бывший министр обороны Джеральд Ховарт сказал в эфире радио Talkradio: «Россия была вовлечена в ужасное происшествие в Солсбери, однако там не использовались современные технологии. Страшно сказать, но ведь действительно существует риск того, что спонсором (инцидента в Гатвике) было или какое-нибудь государство, или некая террористическая группа».

          Не хотелось бы думать, что коллапс в британском аэропорту задумывался как следующий раунд антироссийских провокаций. Но путаные и противоречивые доклады полиции невольно наталкивают на эту мысль.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............