Кто стоит за загадочной гибелью сирийских ученых и офицеров

Целая серия загадочных смертей произошла в последнее время среди высокопоставленных сирийских разведчиков и ученых, связанных с ракетной программой. В частности, говорится даже о гибели некоего полковника, «отвечавшего за склады с химическим оружием». Что в этих сообщениях правда и что ложь, и какое отношение к происходящему может иметь израильская спецслужба «Моссад»?

В израильской прессе со ссылкой на пресловутую «Сирийскую обсерваторию по правам человека», базирующуюся в Лондоне, распространяется информация о череде таинственных смертей среди высокопоставленных сотрудников сирийской разведки и ученых, связанных с разработками в ракетной области. Практически все эти смерти трактуются как убийства, совершенные израильской спецслужбой «Моссад».

Да, это смахивает на традиционную политику саморекламы израильского разведывательного агентства. Да и лондонская «обсерватория» как источник информации доверия не внушает. Тем не менее, сами события имели место. Вопрос в трактовке.

25 октября стало известно о гибели в автомобильной аварии на трассе Дамаск – Латакия полковника сирийской армии Махмуда Аскара и его жены. Оппозиционные источники утверждают, что машина полковника была обстреляна, но никаких доказательств не приводят. Один из израильских телеканалов идет дальше, рассказывая байку «со слов свидетелей», что машина Аскара была обстреляна чуть ли не непосредственно из «военного лагеря сирийских спецслужб», якобы расположенного по маршруту ее следования. Это традиционный «полуфейковый» стиль подачи информации, который должен как бы намекать на противоречия внутри сирийских военных, да еще и спровоцированные «Моссадом».

Но самым главным в этой информации стало утверждение, что якобы полковник Махмуд Аскар когда-то (точные даты не указаны) «отвечал за склады с химическим оружием». Дальше воображение потребителя этой информации должно само подсказать, что «кровавый режим Асада избавляется от свидетелей». Просто расстреливает полковника с женой на автотрассе из пулемета непосредственно из расположения лагеря спецслужб.

Что значит «отвечал за склады химического оружия»? Сторожем работал? Или завхозом? Официальный Дамаск никак такие подробности не комментирует, но для общественного мнения Израиля, как и для лондонской «обсерватории», это неважно.

Куда более интересным представляется сообщение об убийстве известного на Ближнем Востоке ученого в области ракетных систем наведения Азиза Асбара. Он был взорван в машине вместе с шофером у своего дома в небольшом городе Масьяфе в провинции Хама в начале августа этого года.

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Азиз Асбар отвечал за восстановление так называемого Сектора 4 Сирийского центра научных исследований в Масьяфе, который в апреле был разрушен израильской авиацией. Считается, что Асбар на протяжении многих лет (еще до начала гражданской войны в Сирии) отвечал за модернизацию и запуск в массовое производство ракет малой дальности (до 200 километров), которые могли поражать территорию Израиля. Речь идет о твердотопливных ракетах SM600 «Тишрин» – сирийской версии иранской ракеты «Фатех-110» на жидком топливе, которая, в свою очередь, ухудшенный вариант древнего советского «Скада». По своему положению в обществе доктор Аскар был вхож и в высшее сирийское руководство, и в иранское, в частности дружил с генерал-майором Касемом Сулеймани, командиром бригады «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Ну и, само собой, следуют обвинения в том, что доктор Асбар якобы был вовлечен в разработку химического оружия, хотя представить себе такую многопрофильность ученого очень сложно. Даже энциклопедичность знаний не позволяет переключаться с систем инфракрасного наведения на формулы тонких химических соединений.

Ответственность за убийство доктора Асбара взяла на себя «Тахрир аш-Шам», но оппозиционные сирийские группировки из Лондона почему-то принялись обвинять Дамаск и лично Башара Асада в «инсценировке» покушения. Сирийские власти же открыто обвинили в убийстве «Моссад», который не очень и скрывает, что много лет следил за Асбаром.

Почерк тоже указывает на «Моссад». В 2012 году в Тегеране в своем стареньком «Пежо-405» был взорвал доктор Мустафа Рошан, работавший над программой обогащения урана в Натанзе. В 2008 году в Дамаске также в машине был взорван один из руководителей «Хезболлы» Имад Мугния. В январе этого года в Ливане при аналогичных обстоятельствах погиб один из руководителей ХАМАС. А в 2010 году в Дубае был взорван Махмуд аль-Мабхух, считавшийся дирижером сети поставок оружия из Ирана для ХАМАС в сектор Газа.

Несколько выпадает из этой цепочки по стилю убийство в апреле этого года в столице Малайзии Куала-Лумпуре палестинского инженера Басема Фаади аль-Баташа. Его расстреляли среди белого дня из автоматов трое мотоциклистов. Полиция Малайзии выпустила характерные фотороботы, но исполнителей так и не нашли. Чуть позже там же, в Куала-Лумпуре, был убит еще один палестинский ученый, также выходец из Газы. При этом никаких доказательств связи, например, Басема Баташа с террористическими организациями не было, кроме публикаций в социальных сетях типа «Мы все ХАМАС». В Куала-Лумпуре Баташ читал лекции в университете по теории электричества.

Еще одним звеном этой цепочки стало убийство Ахмада Иссы Хабиба – высокопоставленного сотрудника сирийской военной разведки, который, предположительно, руководил «палестинским направлением». Израильские источники, как обычно, преувеличивают роль майора Хабиба, представляя его чуть ли не «главным ответственным в режиме Асада за борьбу с Израилем». Вряд ли такая должность и позиция вообще существуют, но с точки зрения израильского общества «ответственные за борьбу с Израилем» должны быть даже в спецслужбах Японии и Уругвая. Израильские СМИ ссылаются на все те же сирийские оппозиционные источники, с которыми Тель-Авив очень дружит и склонен им верить. А лондонская «обсерватория» привычно путается в показаниях. Согласно одному из сообщений, майор Хабиб был убит в своей машине, по другим – в собственном доме почему-то в Хаме, а не в Дамаске. Совпадают они только в одном – одиночный выстрел в голову.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал происходящее в привычном для него тоне. На Ближнем Востоке, мол, постоянно кого-то взрывают, образ жизни у этих арабов такой, мы тут при чем? Но есть основания в этом усомниться.

Израиль последовательно уничтожает любые ракетные средства доставки вокруг своих границ. Даже обычные гаубицы на Голанах вызывают в Тель-Авиве неадекватную реакцию. Вся стратегия «авиационной дипломатии» Израиля направлена на подрыв самой возможности вести обстрел территории Израиля чем-то дальнобойным. Именно поэтому основными мишенями становятся пункты дислокации ракетных систем, дальнобойной артиллерии или штабы управления беспилотниками. И персонально – ученые, связанные с ракетными и сопутствующими технологиями.

«Моссад», конечно, никогда не признается, у них стиль такой, но будет создавать видимость своей причастности ко всему происходящему просто из пропагандистских соображений.

Остается добавить, что никто не созывает заседания Совета Безопасности ООН с предложениями осудить эти убийства. Это ведь всего лишь какие-то арабы и персы, замышляющие недоброе против Израиля. Происходящее трактуется как право на самооборону Израиля и целиком поддерживается общественным мнением – не только израильским.