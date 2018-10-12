Кто стоит за загадочной гибелью сирийских ученых и офицеров

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26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

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У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Кто стоит за загадочной гибелью сирийских ученых и офицеров

          Бойцы израильской спецслужбы «Моссад» традиционно подозреваются в устранении сирийских и иранских ученых-ракетчиков   26 октября 2018, 16:40
          Фото: Amir Cohen/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Целая серия загадочных смертей произошла в последнее время среди высокопоставленных сирийских разведчиков и ученых, связанных с ракетной программой. В частности, говорится даже о гибели некоего полковника, «отвечавшего за склады с химическим оружием». Что в этих сообщениях правда и что ложь, и какое отношение к происходящему может иметь израильская спецслужба «Моссад»?

          В израильской прессе со ссылкой на пресловутую «Сирийскую обсерваторию по правам человека», базирующуюся в Лондоне, распространяется информация о череде таинственных смертей среди высокопоставленных сотрудников сирийской разведки и ученых, связанных с разработками в ракетной области. Практически все эти смерти трактуются как убийства, совершенные израильской спецслужбой «Моссад».

          Да, это смахивает на традиционную политику саморекламы израильского разведывательного агентства. Да и лондонская «обсерватория» как источник информации доверия не внушает. Тем не менее, сами события имели место. Вопрос в трактовке.

          25 октября стало известно о гибели в автомобильной аварии на трассе Дамаск – Латакия полковника сирийской армии Махмуда Аскара и его жены. Оппозиционные источники утверждают, что машина полковника была обстреляна, но никаких доказательств не приводят. Один из израильских телеканалов идет дальше, рассказывая байку «со слов свидетелей», что машина Аскара была обстреляна чуть ли не непосредственно из «военного лагеря сирийских спецслужб», якобы расположенного по маршруту ее следования. Это традиционный «полуфейковый» стиль подачи информации, который должен как бы намекать на противоречия внутри сирийских военных, да еще и спровоцированные «Моссадом».

          Но самым главным в этой информации стало утверждение, что якобы полковник Махмуд Аскар когда-то (точные даты не указаны) «отвечал за склады с химическим оружием». Дальше воображение потребителя этой информации должно само подсказать, что «кровавый режим Асада избавляется от свидетелей». Просто расстреливает полковника с женой на автотрассе из пулемета непосредственно из расположения лагеря спецслужб.

          Что значит «отвечал за склады химического оружия»? Сторожем работал? Или завхозом? Официальный Дамаск никак такие подробности не комментирует, но для общественного мнения Израиля, как и для лондонской «обсерватории», это неважно.

          Куда более интересным представляется сообщение об убийстве известного на Ближнем Востоке ученого в области ракетных систем наведения Азиза Асбара. Он был взорван в машине вместе с шофером у своего дома в небольшом городе Масьяфе в провинции Хама в начале августа этого года.

          Азиз Асбар отвечал за восстановление так называемого Сектора 4 Сирийского центра научных исследований в Масьяфе, который в апреле был разрушен израильской авиацией. Считается, что Асбар на протяжении многих лет (еще до начала гражданской войны в Сирии) отвечал за модернизацию и запуск в массовое производство ракет малой дальности (до 200 километров), которые могли поражать территорию Израиля. Речь идет о твердотопливных ракетах SM600 «Тишрин» – сирийской версии иранской ракеты «Фатех-110» на жидком топливе, которая, в свою очередь, ухудшенный вариант древнего советского «Скада». По своему положению в обществе доктор Аскар был вхож и в высшее сирийское руководство, и в иранское, в частности дружил с генерал-майором Касемом Сулеймани, командиром бригады «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Ну и, само собой, следуют обвинения в том, что доктор Асбар якобы был вовлечен в разработку химического оружия, хотя представить себе такую многопрофильность ученого очень сложно. Даже энциклопедичность знаний не позволяет переключаться с систем инфракрасного наведения на формулы тонких химических соединений.

          Ответственность за убийство доктора Асбара взяла на себя «Тахрир аш-Шам», но оппозиционные сирийские группировки из Лондона почему-то принялись обвинять Дамаск и лично Башара Асада в «инсценировке» покушения. Сирийские власти же открыто обвинили в убийстве «Моссад», который не очень и скрывает, что много лет следил за Асбаром.

          Почерк тоже указывает на «Моссад». В 2012 году в Тегеране в своем стареньком «Пежо-405» был взорвал доктор Мустафа Рошан, работавший над программой обогащения урана в Натанзе. В 2008 году в Дамаске также в машине был взорван один из руководителей «Хезболлы» Имад Мугния. В январе этого года в Ливане при аналогичных обстоятельствах погиб один из руководителей ХАМАС. А в 2010 году в Дубае был взорван Махмуд аль-Мабхух, считавшийся дирижером сети поставок оружия из Ирана для ХАМАС в сектор Газа.

          Несколько выпадает из этой цепочки по стилю убийство в апреле этого года в столице Малайзии Куала-Лумпуре палестинского инженера Басема Фаади аль-Баташа. Его расстреляли среди белого дня из автоматов трое мотоциклистов. Полиция Малайзии выпустила характерные фотороботы, но исполнителей так и не нашли. Чуть позже там же, в Куала-Лумпуре, был убит еще один палестинский ученый, также выходец из Газы. При этом никаких доказательств связи, например, Басема Баташа с террористическими организациями не было, кроме публикаций в социальных сетях типа «Мы все ХАМАС». В Куала-Лумпуре Баташ читал лекции в университете по теории электричества.

          Еще одним звеном этой цепочки стало убийство Ахмада Иссы Хабиба – высокопоставленного сотрудника сирийской военной разведки, который, предположительно, руководил «палестинским направлением». Израильские источники, как обычно, преувеличивают роль майора Хабиба, представляя его чуть ли не «главным ответственным в режиме Асада за борьбу с Израилем». Вряд ли такая должность и позиция вообще существуют, но с точки зрения израильского общества «ответственные за борьбу с Израилем» должны быть даже в спецслужбах Японии и Уругвая. Израильские СМИ ссылаются на все те же сирийские оппозиционные источники, с которыми Тель-Авив очень дружит и склонен им верить. А лондонская «обсерватория» привычно путается в показаниях. Согласно одному из сообщений, майор Хабиб был убит в своей машине, по другим – в собственном доме почему-то в Хаме, а не в Дамаске. Совпадают они только в одном – одиночный выстрел в голову.

          Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал происходящее в привычном для него тоне. На Ближнем Востоке, мол, постоянно кого-то взрывают, образ жизни у этих арабов такой, мы тут при чем? Но есть основания в этом усомниться.

          Израиль последовательно уничтожает любые ракетные средства доставки вокруг своих границ. Даже обычные гаубицы на Голанах вызывают в Тель-Авиве неадекватную реакцию. Вся стратегия «авиационной дипломатии» Израиля направлена на подрыв самой возможности вести обстрел территории Израиля чем-то дальнобойным. Именно поэтому основными мишенями становятся пункты дислокации ракетных систем, дальнобойной артиллерии или штабы управления беспилотниками. И персонально – ученые, связанные с ракетными и сопутствующими технологиями.

          «Моссад», конечно, никогда не признается, у них стиль такой, но будет создавать видимость своей причастности ко всему происходящему просто из пропагандистских соображений.

          Остается добавить, что никто не созывает заседания Совета Безопасности ООН с предложениями осудить эти убийства. Это ведь всего лишь какие-то арабы и персы, замышляющие недоброе против Израиля. Происходящее трактуется как право на самооборону Израиля и целиком поддерживается общественным мнением – не только израильским.


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