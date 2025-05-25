Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

Как российское вино изгоняет западных конкурентов «Ввоз иностранного вина обрушился», констатируют эксперты. И действительно, статистика показывает не только резкое падение импорта алкоголя, но и значительный рост внутреннего производства всех видов вин. Более того, растет и экспорт алкоголя из России в другие страны. Как всего этого удалось добиться? Подробности Перейти в раздел

Как Обама предотвратил войну между Россией и США Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности Перейти в раздел

Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки Российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны в приграничье, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что от регулярных ударов ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области. По мнению экспертов, глубина формируемой территории должна составить около 60-80 км, что позволит снизить поражающую способность большей части арсенала ВСУ. Подробности Перейти в раздел

Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел