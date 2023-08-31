  • Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

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    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

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    Украинцы признали, что Бог с русскими

    После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

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    Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата

    В России начинается эксперимент по внедрению исламского банкинга. Главное его отличие от привычных банковских продуктов – это запрет на взимание процентов, так как ростовщичество запрещено шариатом. При этом исламским банкингом могут пользоваться россияне любой религии – это прописано в недавно принятом законе. Однако исламский банкинг не означает получение кредитов в банках под «честное слово». Что же это такое и как на нем будут зарабатывать банки? Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Украинским беспилотникам помогли долететь до Пскова спутники НАТО

    В ходе атаки ВСУ на аэродром в Пскове повреждения получили четыре самолета Ил-76. Большим вопросом стала траектория движения БПЛА. Есть версия, что маршрут дронов мог пролегать через территорию Белоруссии. Насколько обоснована эта версия, как БПЛА достигли Пскова и что надо сделать для минимизации последствий подобных атак в будущем? Подробности

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    Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией

    Польша угрожает полностью закрыть границу с Белоруссией, включая железнодорожное сообщение. А ведь это ключевой маршрут для транзита китайских товаров в Европу. По каким причинам Польша и страны Прибалтики угрожают столь радикальными мерами – и почему в итоге они отказались их реализовывать? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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