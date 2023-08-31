Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата В России начинается эксперимент по внедрению исламского банкинга. Главное его отличие от привычных банковских продуктов – это запрет на взимание процентов, так как ростовщичество запрещено шариатом. При этом исламским банкингом могут пользоваться россияне любой религии – это прописано в недавно принятом законе. Однако исламский банкинг не означает получение кредитов в банках под «честное слово». Что же это такое и как на нем будут зарабатывать банки? Подробности Перейти в раздел

США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности Перейти в раздел

Украинским беспилотникам помогли долететь до Пскова спутники НАТО В ходе атаки ВСУ на аэродром в Пскове повреждения получили четыре самолета Ил-76. Большим вопросом стала траектория движения БПЛА. Есть версия, что маршрут дронов мог пролегать через территорию Белоруссии. Насколько обоснована эта версия, как БПЛА достигли Пскова и что надо сделать для минимизации последствий подобных атак в будущем? Подробности Перейти в раздел

Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией Польша угрожает полностью закрыть границу с Белоруссией, включая железнодорожное сообщение. А ведь это ключевой маршрут для транзита китайских товаров в Европу. По каким причинам Польша и страны Прибалтики угрожают столь радикальными мерами – и почему в итоге они отказались их реализовывать? Подробности Перейти в раздел