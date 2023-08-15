Париж разозлен на США из-за Нигера

Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

11:42 Шойгу: На фоне СВО в мире повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки Роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе повысилась, так как российская спецоперация на Украине снизила возможности коллективного Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

11:35 Курс рубля резко снизился Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню после роста на фоне повышения ключевой ставки до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

11:28 Шойгу назвал отношения России и Китая «более чем союзническими» Двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

11:22 Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках» Дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что «никаких скидок» ответственным за диверсию не будет.

11:12 Кириенко проверил готовность школ к новому учебному году в Луганске Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник побывали на стройплощадке будущего Дома молодежи в Луганске, а также проверили готовность школ к новому учебному году.

11:05 Россияне стали лидерами по численности туристических визитов в Грузию Россия с показателем в 459 859 человек лидирует в списке туристических визитов, осуществленных в Грузию в первом полугодии 2023 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

11:03 Путин указал на попытки ряда стран стравливать народы Президент Владимир Путин указал на попытки ряда государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

10:59 Путин не исключил интеграции НАТО с AUKUS в АТР США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

10:57 Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане Российский лидер Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнование близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

10:53 Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

10:47 Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек, сообщили в медицинских службах.

10:33 ЦБ повысил ключевую ставку до 12% Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом, следует из данных торгов.

10:28 На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлены на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

10:24 В США назвали цель создания биолабораторий на Украине Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.