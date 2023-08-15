Париж разозлен на США из-за Нигера

  • ЦБ повысил ключевую ставку до 12%
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ
    Бербок не смогла улететь в Австралию из-за поломок самолета
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек
    Взрывы прогремели в регионах Украины
    Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры
    Курс рубля снизился после повышения ключевой ставки ЦБ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    3 комментария
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Новости
    11:42Шойгу: На фоне СВО в мире повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки

    Роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе повысилась, так как российская спецоперация на Украине снизила возможности коллективного Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

    11:35Курс рубля резко снизился

    Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню после роста на фоне повышения ключевой ставки до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

    11:28Шойгу назвал отношения России и Китая «более чем союзническими»

    Двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

    11:22Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»

    Дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что «никаких скидок» ответственным за диверсию не будет.

    11:12Кириенко проверил готовность школ к новому учебному году в Луганске

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник побывали на стройплощадке будущего Дома молодежи в Луганске, а также проверили готовность школ к новому учебному году.

    11:05Россияне стали лидерами по численности туристических визитов в Грузию

    Россия с показателем в 459 859 человек лидирует в списке туристических визитов, осуществленных в Грузию в первом полугодии 2023 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    11:03Путин указал на попытки ряда стран стравливать народы

    Президент Владимир Путин указал на попытки ряда государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

    10:59Путин не исключил интеграции НАТО с AUKUS в АТР

    США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

    10:57Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане

    Российский лидер Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнование близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    10:53 Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

    Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

    10:47Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

    Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек, сообщили в медицинских службах.

    10:33ЦБ повысил ключевую ставку до 12%

    Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом, следует из данных торгов.

    10:28На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике

    Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлены на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

    10:24В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    10:03Начался штурм корпусов в Киево-Печерской лавре

    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

    Париж разозлен на США из-за Нигера

    Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    Главное
    ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
    ВСУ перебросили «штрафбаты» под Кременную
    Германия запланировала средства на военную помощь Украине до 2027 года
    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
    На форуме «Армия-2023» показали более 870 образцов трофейной техники

    Курс рубля развернули специальными мерами

    Центральный банк принимает экстренные меры по поддержке национальной валюты, и эти меры подействовали немедленно. Уже в понедельник вечером падать стал курс доллара, а не рубля, причем значительно. О каких мерах идет речь и каким в итоге будет курс российской валюты на ближайшую перспективу? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Легендарная 104-я дивизия будет воссоздана в составе ВДВ. По данным источников, это произойдет к декабрю текущего года. Какой боевой путь прошли бойцы этого подразделения в разные годы, чем известна бригада-преемница дивизии и главное – какие задачи будут стоять перед воссозданным формированием? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей

    14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............