Париж разозлен на США из-за Нигера

Игорь Мальцев
Расчеловечивание не зависит от ориентации
«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.
Тимофей Бордачёв
Украинский сценарий буксует в Нигере
То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.
Григорий Михайлов
Российский газ обеспокоил Туркмению
Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.
11:35Курс рубля резко снизился
Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню после роста на фоне повышения ключевой ставки до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.
10:59Путин не исключил интеграции НАТО с AUKUS в АТР
США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.
10:33ЦБ повысил ключевую ставку до 12%
Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом, следует из данных торгов.