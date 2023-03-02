Атака диверсантов с Украины. Что это было?
На территорию Брянской области проникла диверсионная группа с Украины. Какую цель преследовали участники террористической вылазки?
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2 марта, четверг | Последнее обновление — 20:46 | vz.ru
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