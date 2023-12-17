  • Новость часаПутин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Банк России спасает экономику от перегрева
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Макрона высмеяли из-за «ответа» Путину
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России
    Тульские десантники захватили сеть опорных пунктов ВСУ под Артемовском
    Морпехи ВСУ назвали самоубийством попытку закрепиться в Крынках
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине
    Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 12:42 • Видео

    ЦРУ готовит альтернативу России

    В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    Главное
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»
    Немецкая таможня решила конфисковывать рождественские подарки из России
    В Москве задержали захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заставляет Украину менять военную стратегию

    По мнению немецких экспертов, в следующем году ВСУ хотят повторить контрнаступление. На это, в частности, указывает список вооружений, которые Киев запрашивает у США. Источники в ВСУ говорят о якобы смене стратегии на «контролируемое отступление» с последующим «перехватом инициативы». Российские наблюдатели ожидают в следующем году большие перемены на фронте, так как противник еще не сломлен, но попытка повторного «контрнаступа» ВСУ обречена на провал. Подробности

    Перейти в раздел

    Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением

    Латвия вводит возможность наказания вплоть до пожизненного заключения за «антилатвийскую деятельность». «Общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией», объясняют латвийские наблюдатели. Впрочем, есть и правильная «антилатвийская деятельность» – та, что направлена против русского населения этой страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, станы ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой, Виктора Орбана, отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............