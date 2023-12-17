Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

Банк России спасает экономику от перегрева Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности Перейти в раздел

Когда США научатся уважать Россию На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности Перейти в раздел

Россия заставляет Украину менять военную стратегию По мнению немецких экспертов, в следующем году ВСУ хотят повторить контрнаступление. На это, в частности, указывает список вооружений, которые Киев запрашивает у США. Источники в ВСУ говорят о якобы смене стратегии на «контролируемое отступление» с последующим «перехватом инициативы». Российские наблюдатели ожидают в следующем году большие перемены на фронте, так как противник еще не сломлен, но попытка повторного «контрнаступа» ВСУ обречена на провал. Подробности Перейти в раздел

Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением Латвия вводит возможность наказания вплоть до пожизненного заключения за «антилатвийскую деятельность». «Общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией», объясняют латвийские наблюдатели. Впрочем, есть и правильная «антилатвийская деятельность» – та, что направлена против русского населения этой страны. Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел