Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

Европа готовится к жизни без «Дружбы» Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности Перейти в раздел

Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности Перейти в раздел

Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности Перейти в раздел

Поляки устали терпеть экономические уступки Украине Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками. На границе уже заблокированы три КПП. До этого между Варшавой и офисом Зеленского также наблюдался разлад по вопросам экспорта продовольствия. К чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель? Подробности Перейти в раздел

Авторитет Царева на Украине опасен для Киева В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности Перейти в раздел