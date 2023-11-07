По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Зеленский показал США зубы
По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.40 комментариев
Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».11 комментариев