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    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    40 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    11 комментариев
    7 ноября 2023, 17:15 • Видео

    Зеленский показал США зубы

    Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

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    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

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    Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

    Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности

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    Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

    Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками. На границе уже заблокированы три КПП. До этого между Варшавой и офисом Зеленского также наблюдался разлад по вопросам экспорта продовольствия. К чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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