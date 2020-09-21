Туркмения добила русский язык Эстония пошла путем Украины Эстонская Партия реформ представила в парламенте законопроект по ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах. Впрочем, русские школы в стране ликвидируют уже сейчас, без всякого закона.

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