Как нелепо тратят деньги победители лотерей Житель Перми выиграл в лотерею более 500 млн рублей. Он стал обладателем суперприза «Гослото» 4 из 20». Сумма выигрыша стала рекордной за все время проведения лотереи. Но не торопитесь завидовать – в истории немало печальных примеров, когда деньги не пошли на пользу новоиспеченным миллионерам.

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