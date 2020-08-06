Катастрофа в Бейруте: главное Лукашенко нашел неожиданного союзника В преддверии неизбежного обострения обстановки в Белоруссии после выборов, Лукашенко хочет заручиться поддержкой Украины. Эта поддержка для него принципиальна важна.

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