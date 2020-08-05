За что ненавидят «Северный поток – 2» Катастрофа в Бейруте: главное Взрыв в порту Бейрута привел к гибели 100 человек и повреждениям в радиусе 10 километров. Но это не самое страшное.

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