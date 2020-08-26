Причерноморье в огне США повесят на Китай геноцид США готовятся объявить Китай в геноциде уйгуров – народа, который хотел стать частью СССР. Почему у него не получилось и что сейчас происходит в Уйгуристане?

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