Что сохранилось русского на Аляске

В городе Ситка на Аляске, бывшем Ново-Архангельске, группа активистов потребовала снести памятник русскому правителю полуострова Александру Баранову. Между тем на Аляске огромное количество следов пребывания русских, и многие из топонимов звучат на русский манер – как дань уважения самих американцев первооткрывателям полуострова.