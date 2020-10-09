Новый конфликт России и Турции В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд С испанской актрисой Пенелопой Крус произошел забавный казус: ее аккаунт в социальных сетях стал полем брани для азербайджанцев и армян. Между тем в театре реальных военных действий – в Нагорном Карабахе ничего смешного нет, там всё очень серьезно.

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