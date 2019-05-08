Как нанайцы били Гитлера

В истории Великой Отечественной войны до сих пор остаются малоизвестные страницы. Одна из них – это воины из числа малых коренных народов Севера и Дальнего Востока. Они были освобождены от призыва в армию, но шли на фронт добровольцами и стали настоящими героями.