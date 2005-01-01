Кто заплатит за российский лимузин Aurus

Мировая премьера лимузина Aurus Senat L700 состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах. На выставке был подписан контракт с первым иностранным инвестором. Холдинг Tawazun вложит 110 млн евро в российскую компанию и станет генеральным дистрибьютором Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.