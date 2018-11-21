Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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2 января, среда | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 21
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году
Настало время новой «нормальной» жизни
Кто и как отбирал Прибалтику у России
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР
Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам
Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
Плохой год для глобальной элиты
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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