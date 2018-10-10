Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

Футболисты Кокорин и Мамаев за одно утро устроили две драки, в которых серьезно пострадали два высокопоставленных чиновника и водитель телеведущей. Побоище нанесло большой ущерб всему российскому футболу. Хулиганам грозит не только уголовное преследование.