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    18 августа 2024, 13:24 • Общество

    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»

    Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал об отличиях пищевой непереносимости от аллергии

    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»
    @ Jurgen Pfeiffer/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев и почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять.

    Люди часто путают пищевую непереносимость с аллергией из-за схожих симптомов, таких как боль в животе, сыпь и тошнота, хотя механизмы их возникновения разные: аллергия связана с иммунной системой, тогда как пищевая непереносимость обусловлена неспособностью организма переваривать определенные вещества. Недостаток осведомленности и склонность называть любую негативную реакцию на пищу аллергией также вносят вклад в эту путаницу.

    О том, как выявить пищевую непереносимость и не перепутать ее с аллергией, на какие продукты она бывает, каков механизм ее воздействия на организм человека и о способах ее лечения, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

    ВЗГЛЯД: Алексей Дмитриевич, что такое пищевая аллергия?

    Алексей Парамонов: Аллергия – это аутоиммунная реакция, когда какой-то продукт вызывает возбуждение иммунной системы. Иммунная система может путать антигены, чаще всего белки, которые присутствуют в пищевых продуктах, с теми белками, которые содержатся в опасных агентах, вирусах, бактериях. В этом суть аллергии как феномена.

    Причем аллергия – это очень быстрый процесс, не зависящий от количества поступившего продукта. Как только внутрь попадает хотя бы капля аллергена, то в организме начинается реакция, и она может быть разнообразной, начиная от обыкновенной крапивницы до отека Квинке. При самом тяжелом варианте может возникнуть анафилактический шок, который, в свою очередь, часто приводит к смерти. К счастью, в обычной жизни такие аллергические реакции на продукты встречаются нечасто – как правило, на рыбу, морепродукты или яйцо.

    Яркий пример пищевой аллергии наблюдается в США по отношению к арахисовой пасте. Данный продукт считается национальным, создалась культура его употребления на завтрак. Американские фирмы по производству этой пасты настолько конкурировали между собой в том, кто сделает ее самой нежной, что дошли до того, что измельчали арахис до состояния, когда сами молекулы белка арахиса уже повреждались и размельчались. В результате появилась группа людей, у которой обычный белок не всасывается, в то время как его обломки могут всасываться, на что реагирует иммунная система. Так появились случаи, когда минимальное количество арахисового масла или чего-то, связанного с арахисом, приводило к смерти.

    ВЗГЛЯД: Люди часто путают аллергию и пищевую непереносимость. В чем их отличия?

    А. Д.: В отличие от аллергии, пищевая непереносимость не реагирует на минимальное количество продукта, а существенно проявляется лишь при употреблении весомого количества. Пищевая непереносимость – это неиммунно-опосредованная реакция организма на пищу, которая происходит в случае, когда организм человека не способен переварить тот или иной продукт. Как и при аллергии, при пищевой непереносимости могут наблюдаться высыпания на коже, диарея, симптомы, похожие на синдром раздраженного кишечника (СРК), боль в желудке, вздутие и метеоризм, однако она не вызывает анафилаксии.

    ВЗГЛЯД: А из-за чего у людей появляется пищевая непереносимость?

    А. Д.: Типы пищевой непереносимости могут быть разными, но чаще всего это недостаток какого-либо фермента для переваривания какого-то конкретного вещества.

    Есть такие сахара, как дисахаридазы. Большинство из известных нам сахаров состоят из двух половинок молекул, и для того, чтобы они всосались, их нужно разделить надвое. И если не хватает какой-либо из дисахаридаз, то вызывается пищевая непереносимость. Самый известный – лактаза, который разрушает лактозу на две половинки и обеспечивает ее всасывание. Если в тонкой кишке не хватает лактазы, то лактоза остается в просвете кишечника и достается бактериям, которые ее сбраживают, вызывают вздутие, боль в животе, понос и так далее.

    Однако пищевая непереносимость может быть связана не только с сахарами. В некоторых случаях она вызывается на конкретный продукт, например, только на яблоки. Съев их, у человека вздувается живот, возникает резкая боль в желудке. В данном случае иммунная система ни при чем, а участвуют лишь дефекты переваривания. Происхождение этого процесса специалисты до конца не изучили.

    ВЗГЛЯД: Есть категория людей, которая утверждает, что у них пищевая непереносимость сразу целого ряда продуктов. Как это можно объяснить?

    А. Д.: Мне приходилось видеть людей, которые питаются только молоком, печеньем и больше ничем, утверждая, что у них непереносимость вообще всех видов продуктов за пределами этих двух. В таких случаях, безусловно, речь идет о психиатрии.

    Это изменение восприятия себя и непонимание, что можно, а что нельзя, ложные выводы, а иногда даже паранойя. Истинная непереносимость касается конкретных продуктов. При подобных случаях рекомендуется находиться под наблюдением психиатра.

    Ряд специалистов отмечают психогенную непереносимость, которая, как правило, сопровождается головной болью, дискомфортом в животе, тошнотой, слабостью, рвотой. Опасность заключается в том, что из-за самовольного отказа от каких-либо продуктов может возникнуть железодефицитная анемия, снизиться уровень белка в крови, а в тяжелых случаях развиться нервная анорексия (изменение пищевого поведения), а также диссоциативные и тревожные расстройства.

    ВЗГЛЯД: На какие продукты чаще всего бывает пищевая непереносимость?

    А. Д.: Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф. Непереносимость глютена действительно есть в природе, но она встречается, может быть, в несколько тысяч раз реже, чем люди сами себе ставят этот псевдодиагноз, прочитав про него в интернете. Она разделяется на связанную с целиакией и не связанную. Целиакия – это болезнь, которая в значительной мере обусловлена генетически, она врожденная и встречается едва ли у 2% людей в европеоидной популяции. У страдающих этим заболеванием белок глютен, который содержится в злаках (пшеница, рожь, ячмень), вызывает хроническое аутоиммунное воспаление.

    При аллергии наблюдается острая аутоиммунная реакция, а в случае с целиакией – хроническое, длительное воспаление в тонком кишечнике, когда в тонкую кишку «приходят» лейкоциты и повреждают ворсинки. В результате тонкая кишка как бы лысеет – ее ворсинки исчезают и нарушается всасывание. Это проявляется вздутием живота, диареей и нарушением всасывания белка, железа, витаминов. Также при данном состоянии может наблюдаться дерматит. Целиакия диагностируется при помощи тестов на специфические антитела, а также ее подтверждает биопсия двенадцатиперстной кишки.

    Бывает непереносимость глютена, не связанная с целиакией. Это редкая ситуация, и пока гастроэнтерологи толком не решили, что относить к этому явлению и существует ли оно в принципе. Тем не менее есть ряд медицинских статей, в которых говорится, что обломки белка глютена всасывались через клетки иммунной системы, попадали в мозг, вызывали хроническое воспаление в мозге и повреждали его. Но это единичное описание. Глобально это вряд ли можно рассматривать как проблему.

    ВЗГЛЯД: Часто люди считают, что у них непереносимость глютена, и говорят, что им стало лучше, когда они отказались от продуктов с этим веществом: перестал вздуваться живот, улучшилось настроение. Как это можно объяснить?

    А. Д.: В действительности человек просто отказался от легкодоступных углеводов. В связи с исключением глютеносодержащих продуктов (хлеба и кондитерских изделий), бактерии в кишечнике перестали их сбраживать – и все наладилось. Здесь очевидной непереносимости-то, может быть, и нет. А есть синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, когда легкодоступные углеводы перерабатываются бактериями в газ, в связи с чем возникает иллюзия непереносимости глютена, а на самом деле наблюдается плохая переносимость избыточного количества легкодоступных углеводов.

    ВЗГЛЯД: Можно ли как-то вылечить пищевую непереносимость?

    А. Д.: К сожалению, в большинстве случаев это невозможно. Как правило, из рациона просто исключается тот продукт, который вызывает плохую реакцию организма, либо его употребление ограничивается в той степени, в какой он портит жизнь.

    ВЗГЛЯД: А как выявляется пищевая непереносимость?

    А. Д.: Ее оценивают клинически – делают генетический анализ. Однако спешу предупредить, что некоторые анализы могут быть неточны, например, на непереносимость лактозы, поскольку он довольно неспецифичен. Поэтому необходимо полагаться не только на результаты анализа, но и на собственные ощущения. Если после двух стаканов молока вздулся живот и возникла диарея, а также генетический анализ показал непереносимость лактозы, то непереносимость данного продукта действительно есть. К слову, в отличие от других непереносимостей, недостаточность лактазы можно компенсировать соответствующими пищевыми добавками в виде препаратов.

    И хочу отметить, что не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять.

    Ряд лабораторий предлагают тесты, при которых определяют так называемые иммуноглобулины G4 (IgG4) в отношении каких-то продуктов, и дают заключение о непереносимости конкретного продукта, например, зеленого лука, яйца или даже на конфету – это ненаучный подход. Доверять таким результатам не стоит.

    ВЗГЛЯД: Может ли непереносимость с одного вида продукта перейти на другой, если ее игнорировать?

    А. Д.: Нет, непереносимость с одного вида продукта на другой не передается, поскольку она чаще всего представлена генетическими особенностями. Конечно, бывает и приобретенная. Например, после хронического воспаления в кишечнике на какое-то время может быть непереносимость какого-то продукта из-за ухудшения всасывания. Но если это длительно существующий процесс, то он чаще всего генетически обусловлен, и поскольку лечения не существует, то мы ограничиваем этот продукт в той степени, в какой он портит жизнь.

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