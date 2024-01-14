«Славянский стиль» стал влиять на маятник русофобии

Tекст: Татьяна Косолапова

После начала спецоперации на Украине Запад начал активно призывать к отмене русской культуры, и все, что связано с ней, подвергается ряду политических ограничений. Отменялись гастроли русских театров, закрывались постановки по российским пьесам. Доходило до того, на русских ресторанах, которые находятся за границей, меняли вывески, а салат «оливье», который в западных меню называется русским, стремились переименовать, дабы ничего не указывало на Россию.



Однако несмотря на попытки Запада запретить все, что хоть как-то связано с нашей страной, молодежь всех стран мира проявляет интерес к «славянскому стилю», который стал одним из основных трендов этой зимы. Известные блогеры и мировые знаменитости носят длинные шубы, шапки-ушанки и пуховые платки, а хэштеги «slavic girl» и «slavic bimbo» заполонили социальные сети.

Начало этому тренду дала песня двадцатилетней давности российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный», завирусившаяся в TikTok. Под нее иностранки, одевшись в шубы и меховые шапки, танцуют «джагу-джагу».

Тренд также поддержали и дети мировых знаменитостей. Так, например, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Габо записала видео с танцами под этот трек.

Продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале заявил, что выход песни в мировые топы сервисов Spotify и Shazam свидетельствует о том, что в мире не хотят отмены русской культуры. «Именно сегодня, в условиях так называемой отмены всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах», – подчеркнул он.

Журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что все русско-славянское модно на Западе, потому что там следят за нашей культурой. Песня Лель, по его словам, стала популярной за рубежом потому, что «их рынку и менталитету зашло».

«Западный рынок имеет хорошую адаптацию к некоторым российским хитам, и поэтому это хорошо популяризуется там. Просто песня попала в струю, в сознание молодежи, которая там живет. Как бы Запад не заваливал нашу страну санкциями, не пытался отменить нашу культуру, артистов,

Россия всегда будет впереди. Такую большую страну просто не отменить», – говорит собеседник.

Из интернета мода на меховые шубы, шапки, а также славянские принты перекочевала в реальную жизнь. В начале декабря рэпер и дизайнер Канье Уэст посетил открытие поп-ап-магазина дизайнера Амины Муадди в Дубае вместе со своей супругой Бьянкой Сенсори, которая в качестве аксессуара выбрала массивную шапку-ушанку. Многие пользователи сети в этом увидели ассоциации с Россией.

А спустя несколько недель стало известно, что российский дизайнер Гоша Рубчинский, который не так давно выпустил несколько коллекций в стиле «постсоветского хулигана», был назначен на пост главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy, основателем которого является Канье Уэст. По словам рэпера, «приход легендарного российского дизайнера в ведущий мировой бренд стал важным достижением в истории дизайна».

Одна из первых российских знаменитостей, которая обратила внимание на этот тренд, была телеведущая и журналист Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она отметила, что «прикрытое и неприкрытое цитирование разнообразного славянского и русского стиля» в последние годы можно увидеть во многих коллекциях дизайнеров. «А несколько молодых европейских дизайнеров прям конкретно задают тренды на славянский шик», – поделилась Собчак.

Политолог Дмитрий Раевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил внезапную тягу Запада ко всему русскому и славянскому тем, что любое действие рождает противодействие. «Понятно, что это запрет всего русского и русской культуры, в том числе был насильственным, и именно так его воспринимала психика людей во всем мире. И сейчас, когда прошло какое-то время, вроде как волна насилия, волна давления запрета чуть ослабла. Сработал закон маятника, который качнулся в одну сторону, а теперь с такой же силой будет качаться в другую.

По моим ощущениям, и в мире все больше будут любить все российское, поэтому все эти англосаксонские запреты русского сработали прямо противоположным образом – люди будут любить русских еще сильнее», – убежден эксперт.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов также согласился, что запреты сами по себе привлекают внимание в полном соответствии с пословицей «запретный плод сладок». Однако тяги Запада к «славянскому стилю» он не видит. «Это скорее то, что называется «культурная апроприация» – бездумное заимствование отдельных элементов одной культуры в другой», – считает собеседник.

По его словам, подобные вещи уже встречались в нашей истории. «Мода на все русское и стереотипное была в Европе – вроде бы наших врагов прямых тогда – во время Крымской войны. Тоже носили шубы и медвежьи шапки. Но это не свидетельствовало ни об интересе к нашей культуре, ни о согласии с политикой», – подчеркивает Кузнецов.

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец объясняет, что тренд, который мы наблюдаем, скорее всего пришел потому, что меха очень долгое время запрещались, носить их считалось неприлично, из-за чего многие западные бренды отказывались от использования натуральных пушистых одеяний.

«Во-первых, всем страшно надоели пуховики. Во-вторых, мода стала грубой, спортивной и практически ушла мягкость, элегантность. И вот сейчас она только-только возвращается. Это то, что носили и в Европе в восьмидесятых. Если мы посмотрим на мировую тенденцию, то и в Италии некоторые взрослые женщины за 70 до сих пор ходят в шубах и в подобных шапках», – рассказывает специалист.

Он подчеркивает, что, безусловно, этот мировой тренд с одной стороны ассоциируется с Россией, а с другой – на показах французских кутюрье тоже можно было встретить подобные крои шапок и шубы. Более того, шубы – это мировой тренд в европейской части мира, где зимой прохладно. В сети, по мнению эксперта, тренд с шубами и шапками подхватили также не столько из-за пробудившийся тяги к России, сколько потому, что это выглядит «забавно», особенно для тех, живет не в самом холодном климате.

Чтобы выглядеть модно, а не смешно, стилист рекомендует научиться сочетать меховые одеяния с современной одеждой. Такой образ будет одновременно женственным, элегантным и дерзким. «Это могут быть казаки или какие-то грубые ботинки. Это модные сумки и какие-то интересные очки. Широкие джинсы или джинсы-клеш. Тогда в сочетании с какими-то современными трендами шуба будет смотреться свежо», – заключил Лисовец.