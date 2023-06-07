Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 23:06  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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    Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

    Эксперты предложили варианты решения проблемы незнания русского языка мигрантами и их детьми
    России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество
    		  
    7 июня 2023, 22:22
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком?

    Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает рассмотреть возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Мигранты, пояснил он, нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и поэтому нужно рассмотреть вопрос введения квот либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо.

    Директора учебных заведений считают, что 20% детей мигрантов – предельный уровень, когда возможно «нормальное обучение», не нарушающее «естественный ход» учебы, говорит Фадеев. В то же время глава СПЧ признал, что мера с введением квот может показаться жестокой и нарушающей права человека. Но это не так, ведь де-факто нарушаются права детей и учителей, которым мешают работать.

    В Подмосковье и Петербурге доля учеников с миграционной историей доходит до 20% и 10% соответственно, есть школы, где до 50% учеников – дети семей мигрантов. «Очень важно, что Минпросвещения РФ плотно занялось этой проблемой, полагаю, что если не в этом, то в следующем году система обучения детей будет налажена», – заявил Валерий Фадеев. О том, что в российских школах доля учеников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10–20%, говорил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, такие школьники нередко собираются в этнические группы и агрессивно ведут себя.

    Фадеев также предложил обсудить идею сделать знание русского языка обязательным условием для выплаты пособий женщинам-мигрантам, которые получили российское гражданство. В настоящее время, подчеркнул глава СПЧ, немало женщин-мигранток, домохозяек, которые, обладая гражданством РФ, не знают русский язык и изучать его не желают. При этом они исправно получают материнский капитал и детское пособие. «Мое предложение жесткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для получения пособий. Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции – и не только ласковыми методами», – подчеркнул Фадеев.

    В экспертной среде позицию СПЧ и Медведева поддержали. Там отмечают, что проблема адаптации мигрантов и их детей к российским реалиям действительно стоит довольно остро, однако одного лишь введения квот может оказаться недостаточно. Собеседники газеты ВЗГЛЯД подчеркивают – должен работать целый комплекс мер.

    «Миграция в Россию не должна быть хаотичной, как отчасти это происходит сейчас. Необходим адресный подход – на основе запроса экономики и рынка труда», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его мнению, каждый регион должен озвучить четкую потребность в той или иной сфере: ЖКХ, строительство, аграрный сектор. Помимо этого, в странах, откуда приезжают мигранты, должна проводиться их «предварительная подготовка», для чего «можно подключить, например, площадки Россотрудничества».

    «Что касается обучения детей мигрантов в России, здесь необходимы подготовительные курсы перед приемом в школы, использование цифровых технологий. Есть, например, интернет-проект «Дети здесь», который охватывает порядка 40 тысяч несовершеннолетних. Надо организовать широкое экспертное обсуждение относительно организации учебного процесса детей мигрантов», – подчеркивает собеседник.

    «Как показывает мировой опыт, второе поколение мигрантов традиционно является самой сложной и опасной стратой.

    Это огромная социальная и взрывоопасная проблема, решать которую нужно срочно, причем на общегосударственной основе.

    Должна быть комплексная государственная программа. Но надо признать, что найти действенный ответ на эту задачу удалось лишь немногим странам», – отмечает политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин.

    Если первое поколение мигрантов понимало проблемы страны-исхода, необходимости заработка и довольно хорошо, хотя и вынужденно, овладевало русским языком, то второе поколение – их дети, оказываясь в среде своих русскоязычных ровесников, попадают в сложную ситуацию. «У них исходное владение русским языком не очень хорошее, а специализированных мер для их социальной интеграции пока нет, потому что предполагается, что они придут в школу и их там научат, а анализ показывает, что у учителей на это попросту не всегда хватает времени», – добавляет Дискин.

    «Необходимо исходить из интересов российского народа. А именно – нам нужны те люди, которые готовы придерживаться российских традиционных ценностей, знают русский язык и те реалии, которые соответствуют нынешней повседневной деятельности россиян. Нам ни в коем случае нельзя находиться на тех рельсах, по которым идет европейское и американское общество, когда возникают этнические анклавы, а фактические граждане страны не разделяют ценности государства», – считает Максим Григорьев, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты. По мнению Дискина,

    второе поколение мигрантов является ресурсом криминогенной и экстремистской среды, «поэтому необходимы специализированные государственные программы по социальной интеграции».

    По словам Григорьева, «нам не нужны те люди, которые становятся гражданами России, но при этом не знают русский язык и не разделяют наши ценности». «Неважно, сколько детей мигрантов обучается в классе. Нужно, чтобы эти дети и их родители воспринимали российские ценности и были готовы ассимилироваться. В тех случаях, когда они недостаточно хорошо знают русский язык, необходимо организовать курсы русского языка перед тем, как начинать обучение в школе», – уверен член ОП.

    Дискин согласен, что идея создавать подготовительные «нулевые» классы, где детей мигрантов учили бы русскому языку, может сработать. «После этого дети встраивались бы в систему общего образования в соответствии с Конституцией». К этой работе нужно привлекать национальные культурные автономии, полагает эксперт.
     
     
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