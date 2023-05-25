Российские управленцы переориентировались на Восток

Слушатели президентской программы подготовки управленческих кадров изучают тонкости рынков Азии

В этом году президентской программе подготовки управленческих кадров исполнилось 25 лет. Она была запущена в 90-е, когда российским бизнесменам не хватало знаний и опыта, которые они получали, проходя стажировки на Западе. Однако в нынешней ситуации бизнес переориентируется на рынки Азии и стран БРИКС. Как адаптировалась к этим переменам программа подготовки управленческих кадров?

«Когда программа стартовала 25 лет назад, нам требовался управленческий опыт западных компаний. Сейчас такие компетенции есть у российского бизнеса», – говорит замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Новые подходы предусматривают переориентацию на работу со странами Азии, ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Другим востребованным направлением для стажировок могут стать российские компании, добавляет собеседница.

В октябре – декабре 2022 года состоялись первые стажировки выпускников в Турции, Узбекистане и Иране. В течение нескольких дней предприниматели и управленцы посещали торгово-производственные, аграрные и промышленные площадки, технопарки и свободные экономические зоны, обсуждали перспективы развития отношений в сфере торговли и экономики, а также презентовали потенциальным партнерам свои проекты.

«По итогам стажировок достигнуты предварительные договоренности о поставках на рынки указанных стран товаров российских производителей, закупке сырья и оборудования, организации совместных предприятий, взаимном обмене консалтинговыми услугами и содействии друг другу в области международной транспортной логистики, расширении программ международного сотрудничества. В частности, запланирован визит иранских бизнесменов на российские предприятия в 2023 году», – отметила замминистра.

С учетом новых экономических реалий в планах запуск краткосрочных программ обучения, адаптированных под региональную специфику или отраслевые задачи. «Такой подход позволит предпринимателю сформировать индивидуальную траекторию обучения и сделать его максимально прикладным», – считает Илюшникова.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ впервые была запущена в 1998 году. Именно тогда в России начал зарождаться класс бизнесменов и появилась предпринимательская инициатива. Среди ее выпускников не только чиновники, но и директора предприятий и успешные предприниматели, менеджеры.

За многие годы программа превратилась в кузницу талантливых управленцев для экономики России. Выпускники программы создали более 85 тыс. новых рабочих мест. Несмотря на пандемию, а затем и санкционное давление программа нашла ответы на эти вызовы. Появились дистанционные форматы обучения, новые образовательные модули, меняется структура и направления стажировок.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, активность желающих пройти обучение очень высокая. «На объявленный конкурсный отбор заявок очень большой спрос. Те, кто хочет стать участником программы, в первую очередь должны точно понимать, зачем они едут за рубеж. У них должно быть понимание их контрагентов и результатов стажировки. Поэтому в основном отбор проходят те, кто уполномочен принимать решения», – подчеркнул директор Федерального ресурсного центра Алексей Бункин.

Главная цель стажировки – «практическая реализация задач, выход и осваивание новых рынков».

«Такая стажировка – это дополнительная возможность, которая открывается перед каждым выпускником президентской программы. Но этой возможностью может воспользоваться 10-15% выпускников, которые смогут пройти отбор, – рассказывает Владимир Строев, ректор Государственного университета управления – оператора стажировок в рамках президентской программы. – С Китаем планируется кооперация в сфере электроники и приборостроения, промышленном комплексе, общеэкономическая кооперация в целом и в частности в машиностроении. Если говорить о Казахстане, то в первую очередь это логистика, транспорт, сельхозтехника. С Турцией – легкая промышленность, торговля, с Египтом – экономическая кооперация и торговля».

Илюшникова также отметила, что обучение проводят ведущие российские университеты в 63 регионах страны. Слушатели приобретают управленческие знания и компетенции, погружаются в среду единомышленников, находят новых бизнес-партнеров. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке и появляется возможность на конкурсной основе пройти стажировку за рубежом. Всего с момента запуска программы более 16,4 тыс. человек стажировались в 25 странах.

«Слушатели программы становятся частью многотысячного сообщества выпускников – людей, объединенных схожими ментальными и ценностными характеристиками. Это управленцы с активной жизненной позицией, реализующие социально значимые благотворительные, общественные и бизнес-проекты», – подчеркивает замминистра.

Она особо отметила, что диплом победителя всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дает претенденту преимущественное право зачисления без прохождения конкурсных испытаний. Этой возможностью уже воспользовались полуфиналисты, финалисты и победители «Лидеров России». Более того, выпускники программы сами становятся наставниками для участников конкурса.

«Президентская программа является эффективным социальным лифтом, способствующим личностному, профессиональному и карьерному росту выпускников. По данным исследования Аналитического центра при правительстве РФ, 28% выпускников полностью реализовали свой проект, которым занимались в процессе обучения. При этом у 20% слушателей проект окупился за 3–6 месяцев, еще у 20% – за год», – подчеркнула замминистра.

Сегодня среди выпускников программы – руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти (например, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и глава Чувашии Олег Николаев), крупных компаний и организаций, успешные предприниматели.

«Президентская программа – эффективный инструмент развития кадрового потенциала страны. Улучшение качества управленческих решений влечет за собой рост экономической эффективности предприятий. По результатам обучения создаются новые компании, появляются новые рабочие места. Улучшается качество человеческого капитала в целом», – говорит Илюшникова.

Из Европы – в Азию

Выпускники называют программу уникальной возможностью узнать современные практики в сфере менеджмента и обзавестись широким кругом единомышленников. «Мне не хватало структурных знаний в управлении, но я получил их благодаря президентской программе подготовки управленческих кадров. Стажировку проходил в Германии, что в дальнейшем помогло мне выйти на зарубежные рынки», – рассказывает Виталий Савинков, исполнительный директор инновационной компании «СиСорт», которая производит в Алтайском крае оборудование для сортировки сыпучих продуктов.

Савинков обучался по президентской программе в 2014 году. По его словам, после окончания курса вокруг него появилась масса единомышленников, которые до сих пор поддерживают личные и деловые контакты другом с другом. Кроме того, около десяти сотрудников «СиСорт» тоже обучались по этой программе, которая «помогает не замыкаться на узком круге задач». «Все преграды существуют только в нашей голове. На самом деле, те 28 стран мира, куда мы сейчас поставляем свое оборудование, прямое тому подтверждение», – считает Савинков.

Приобретенный опыт и знания помогли ему реализовать различные проекты, создать десятки новых рабочих мест и повысить маржинальность компании с 15% до 50%. По его словам, как можно большее число выпускников программы должны получать возможность практиковаться за рубежом. «Чтобы присутствовать на мировом рынке, мы должны знать, что есть в других странах», – пояснил собеседник.

Прошлый год стал для «СиСорт» переломным. Если раньше в компании долго выстраивали связи с Европой, то сейчас основное внимание сконцентрировано на Азии. «То, что кроме Европы появились азиатские направления, для нас только лучше. Это заставляет нас искать более эффективные подходы. У нас собственные разработки, поэтому мы оказались готовы к условиям новых вызовов для отечественной экономики. Международные контакты сохраняются, мы в курсе, что делают наши конкуренты», – заверил Савинков.

Он рассказал о проводимом в регионе раз в два года межрегиональном форуме «Уникальный Алтай». «Сообщество предпринимателей и управленцев, мыслящих людей отчасти формирует экономику региона. И так делаем не только мы. Я знаю активных выпускников президентской программы, они поддерживают нас в самых разных направлениях», – отметил собеседник.

Кроме того, компания в течение нескольких лет организует в Барнауле акцию «Деловой новый год» с участием предпринимателей из Алтая и других регионов Сибири. Для участников проводят мастер-классы, приглашают из Москвы известных бизнес-тренеров, которые помогают выстроить предпринимателям эффективную стратегию. Уплаченные взносы расходуются на благотворительные цели. В прошлом году все деньги пошли на покупку подарков для более 100 детей из домов временного пребывания.

Учредитель калужской агрофирмы 2Plants Сергей Верхоламочкин окончил программу подготовки управленческих кадров 2021 году. Он узнал о ней от своего друга. По его словам, это одна из самых доступных программ на уровне высшего управленческого образования формата MBA. «Президентская программа повысила мои компетенции. Я познакомился и тесно общаюсь с ребятами со всей страны. Программа будет полезна любому руководителю, который планирует развиваться. Это руководители не только в сфере частной деятельности, но и в государственной. Она также будет интереса малым и средним предпринимателям, потому что это площадка для коммуникации», – говорит Верхоламочкин. По его словам,

дух президентской программы подготовки управленческих кадров уникален.

«Куда бы я ни приехал, у нас сразу с коллегами исчезают барьеры и появляется доверие. Это одна из самых важных и ценных компетенций», – подчеркивает он.

Специализацией Верхоламочкина был маркетинг. Из-за пандемии коронавируса зарубежная стажировка в Германии проходила в онлайн-формате. «Для меня было интересно узнать, как в ФРГ работают механизмы управления предприятием и продвижения товаров», – отметил Верхоламочкин.

Благодаря программе агроному удалось в конце прошлого года съездить на стажировку в Турцию, где он изучил рынок производства тюльпановых луковиц и обзавелся новыми бизнес-контактами. «В течение 10 дней мы проехали почти всю Турцию, были на побережье, где находятся основные базы сельскохозяйственных предприятий, посетили Стамбул. Я ездил на крупнейшее производство тюльпанов в городе Конья. Мне удалось пообщаться с местными производителями, наметить планы на будущее. Президентская программа дала мне возможность выхода на международные рынки», – признался собеседник.