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    4 комментария
    30 октября 2023, 17:35

    Новые регионы учатся учить по-русски

    Правда и победа

    Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова: Наша первоочередная задача – переход на российские федеральные образовательные стандарты

    Новые регионы учатся учить по-русски

    Tекст: Марина Лемуткина

    Одной из ключевых задач восстановления новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – стала интеграция их образовательного пространства с общефедеральным. Дело не только в переподготовке преподавателей, но и в восстановлении инфраструктуры и оборудования детсадов, школ, вузов. О том, как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

    ВЗГЛЯД: Ольга Павловна, вначале немного статистики. С каким хозяйством система образования ДНР вошла в новый учебный год?

    Ольга Колударова: На территории республики более 1200 детских садов и школ, плюс около 130 колледжей и вузов. В совокупности система охватывает более 180 тыс. ребят, и наша цель – обеспечить качественное образование для каждого из них.

    В числе первоочередных задач – завершение восстановления инфраструктуры образовательного пространства ДНР и полного перехода на российские федеральные государственные образовательные стандарты и программы.

    ВЗГЛЯД: Как проходит восстановление учебных заведений?

    О. К.: К началу нового учебного года строители в республике потрудились на славу. В общей сложности полностью завершились работы в 91 школе, 56 детских садах, а также в пяти колледжах и вузах, причем 48 школ и 26 детсадов были восстановлены силами российских регионов-шефов. Еще в 56 школах и 66 детских садиках ремонтно-восстановительные работы закончатся до конца года.

    Помимо государственного бюджета, в восстановительных работах активно участвуют регионы-шефы. Нам помогает практически вся страна.

    Приведу лишь пару примеров. Рабочая группа Камчатского края провела капремонт школы в поселке городского типа Мироновский – замену системы отопления и электропроводки, установку новых радиаторов и т. п., а специалисты из Санкт-Петербурга сдали в эксплуатацию ясли-сад на 220 мест в пгт Сартана. Шефы покрасили стены, сделали новый пол, восстановили солевую комнату для лечебно-оздоровительных процедур, оборудовали детские площадки. После этого ландшафтные дизайнеры благоустроили прилегающую территорию, а в здании установили мебель.

    ВЗГЛЯД: Какая ситуация с оборудованием?

    О. К.: В общей сложности к началу нового учебного года регионы-кураторы поставили в школы республики 174 компьютерных класса, 171 комплект наглядных пособий, 447 комплектов госсимволики, 16 223 единицы спортивного инвентаря, 42 767 единиц школьной мебели, 3140 единиц оборудования для школьных пищеблоков и 208 136 единиц столового инвентаря, 900 000 экземпляров учебной литературы и 25 школьных автобусов.

    Для школ Макеевки, например, привезли мебель из Югры. Также Ханты-Мансийский автономный округ помог укомплектовать компьютерные классы в 35 школах подшефного города: большегрузный трейлер привез 580 компьютерных столов для учеников и мебель для преподавателей, а ранее одно из учебных заведений Макеевки получило от региона-шефа 16 компьютеров, мультимедийный проектор и экран.

    Или возьмем модернизацию школьных столовых и пищеблоков. Минпромторг России закупил новое оборудование для 11 школ и 11 детских садов ДНР. А нижегородские специалисты помогли установить его в ходе ремонта с модернизацией девяти школ города Харцызска. В списке доставки было 19 наименований: холодильное оборудование, электроплиты, пароконвектоматы, духовые шкафы, овощерезки, картофелечистки, кухонные комбайны и другая техника. Все это позволило разнообразить школьные меню и облегчить процесс приготовления блюд.

    ВЗГЛЯД: Понятно, что одним из центральных для ДНР остается вопрос безопасности детей. В каком формате сейчас работают школы республики?

    О. К.: Режим работы напрямую зависит от ситуации на местах. Где-то с нового учебного года появилась возможность начать очные занятия. Где-то продолжается удаленное обучение. А в ряде районов Донецка школьники учатся по заявлениям родителей как в очном, так и в дистанционном формате.

    Но сам День знаний мы постарались провести так, чтобы он стал ярким и праздничным.

    В школах не прифронтовых районов прошли торжественные линейки – с цветами, поздравлениями и первым звонком. Но там, где военная ситуация была неспокойной, формат линеек был укорочен.

    Добавлю также, что к 1 сентября из многих российских регионов пришли подарки нашим школьникам. Так, петербуржцы отправили ученикам начальных классов 1500 рюкзаков, а для всех школьников Мариуполя пришли 16 874 канцелярских набора. Более пяти тонн груза для школьников Донецка и Горловки ко Дню знаний доставил Благотворительный фонд спортивного клуба ЦСКА, а до конца года фонд планирует привезти ребятам Донбасса спортивный инвентарь для игровых видов спорта.

    ВЗГЛЯД: Как идет переход школ ДНР на Федеральные государственные образовательные стандарты и адаптация школьных программ?

    О. К.: Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, соответствующие российским ФГОС, внедряются в школах ДНР с 1 сентября 2022-2023 учебного года. Разработаны методические рекомендации по формированию учебных планов в соответствии с обновленными Примерными основными образовательными программами начального общего и основного общего образования.

    Руководители школ получают консультативную помощь по всем вопросам, интересующим администрацию и учителей. Ведется переподготовка педагогов. Государство выделяет на эти цели большие средства, регион получает учебники, оборудование, методическую помощь.

    ВЗГЛЯД: Как оцениваете внедрение в регионе системы профильного обучения школьников?

    О. К.: В рамках проекта «Школа будущего» в ДНР созданы 274 профильных предпрофильных класса в 146 школах, из них: 133 – психолого-педагогических, 32 – информационно-технологических, 20 – предпринимательских, 18 – медицинских, 40 – инженерных, восемь – аграрных, 13 – космических, девять медиаклассов и один железнодорожный.

    Создание республиканской сети профильных классов – важное связующее звено между средней и высшей школой, способствующее раннему профессиональному самоопределению и формированию гражданского сознания учащихся. Поэтому в республике активно развивается движение по созданию и функционированию профильных классов, в первую очередь инженерных.

    В частности, подписаны договоры между Автомобильно-дорожным институтом и школами Горловки о сетевой форме реализации образовательных программ и создании профильных классов. Ну а донецкие старшеклассники прошли профориентацию в рамках университетской смены в Орловском аграрном университете им. Н.В. Парахина, где их познакомили с профессиями ветеринара и агронома.

    ВЗГЛЯД: У ребят сейчас есть доступ к дополнительному образованию, кружкам и секциям?

    О. К.: Возможность посещать кружки и секции обеспечивают 136 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 73 – в системе образования, 60 – в системе культуры и три – в системе физкультуры и спорта. В прошлом учебном году они охватили 52% ребят в возрасте 5-18 лет. Так, если говорить о спорте, то школьники ДНР участвуют во многих состязаниях, в том числе всероссийского уровня, и показывают там отличные результаты. К примеру, наши ребята вышли в финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», прошедший в «Орленке» в сентябре.

    Есть у нас финалисты Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, есть финалист X Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», получивший специальную награду от общества «Знание».

    К слову сказать, совсем недавно мы открыли первый в республике детский технопарк «Кванториум». Уверена, что это будет лучшая в нашем регионе площадка дополнительного образования технической направленности, которая распахнет свои двери для более 800 юных изобретателей.

    В Макеевке открывается студия звукозаписи «Престиж Рекорд». Когда она заработает в полную силу, туда смогут записаться не только ученики и педагоги лицея, но и все желающие, причем на безвозмездной основе.

    На базе школы в Кировском Якутия открыла IT-центр, где все желающие смогут получить цифровые профессии. В школе № 72 Макеевки открылся первый в городе школьный спасательный отряд «Альфа». Ребят научат навыкам поведения в экстремальных ситуациях и расскажут, как производить осмотр потерпевшего, оказывать сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение.

    Ну а Банк России приглашает школьников 8–11-х классов и студентов колледжей ДНР на бесплатные уроки финансовой грамотности.

    На занятиях учащиеся узнают о финансовых продуктах, научатся грамотно и безопасно обращаться с деньгами, а также получат дополнительные знания по профориентации. В расписании осенней сессии более 20 тем: финансовое планирование, страхование, кредиты, защита от мошенников, инвестирование, облигации. Лекции читают специалисты Банка России, преподаватели вузов и эксперты финансового рынка.

    ВЗГЛЯД: А что происходит в сфере среднего профобразования?

    О. К.: В ДНР подготовку кадров по программам среднего профессионального образования ведут 111 колледжей и техникумов по 106 специальностям и 54 профессиям. Республиканская система СПО также завершает переход на российские стандарты и в том числе участвует в проекте «Профессионалитет».

    1 сентября в Донецком политехническом колледже открылся кластер «Средства массовой информации и коммуникационные технологии». Этот колледж вошел в число 70 образовательных организаций России, выигравших конкурс на предоставление федерального гранта в размере 70 млн рублей. Второй в республике образовательный кластер – «Педагогика» на базе Шахтерского педагогического колледжа. А конкурс на получение гранта в 2024 году по отрасли «Туризм и сфера услуг» уже выиграл Горловский колледж технологий и сервиса.

    Конечно, есть проблемы, которые еще предстоит решить – например, полное обновление материально-технической базы СПО. Но есть уже и достижения. Недавно студент Донецкого технологического колледжа стал финалистом чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», и мы желаем ему занять призовое место в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге.

    Мы планируем создать систему непрерывного образования и ликвидировать разрывы «школа – колледж», «школа – вуз», «колледж – предприятие» и «вуз – предприятие». Одна из ключевых задач – обеспечение Донбасса кадровым инженерным потенциалом. И мы не сомневаемся, что поэтапно ее выполним.

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