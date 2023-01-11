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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

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Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Зеленский выпросил танки

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    Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

    Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей»
    		   11 января 2023, 08:50
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков,
    Михаил Мошкин

    Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО?

    «Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», – подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу, выступая во вторник на тематическом селекторном совещании военного ведомства. Как сообщило издание «Ведомости», глава Минобороны поставил задачу: в максимально сжатые сроки, в течение 2023 года, «доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня».

    В первых числах года Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении бойцов СВО вооружением, техникой, материальными средствами – и экипировкой. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает все, что нужно военным.

    С середины 2010-х и по сей день базовым комплексом боевой экипировки военнослужащего (БЭВ) в российской армии считается «Ратник», сменивший комплекс первого поколения «Бармица». Это разработка Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в концерн «Калашников».

    Как поясняют авторы проекта, в состав «Ратника» входят: бронешлем, противопульный и противоосколочный бронежилет и БЗК (боевой защитный комплект), система связи и целеуказания «Стрелец», коммуникатор с подключением к GPS или ГЛОНАСС, видеомодуль для стрельбы из укрытия и другие средства наблюдения и прицеливания, связи и защиты.

    Первая партия принятых на вооружение «Ратников» (71 тыс. комплектов) поступила в войска в 2015 году. К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч этих комплектов экипировки.

    Вместе с тем, как пояснил в октябре прошлого года источник РИА «Новости» в российской «оборонке», с момента начала реализации БЭВ «Ратник» прошло уже более десяти лет (напомним, что впервые экипировку второго поколения продемонстрировали на салоне «МАКС-2011»). Хотя она оказалась удачной, обновление снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий, отметил источник.

    Иное мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Тестирование ныне принятой экипировки происходило в ходе повседневных тренировок в мирных условиях», – высказал мнение эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД. Главным же представляется вопрос удобства использования комплектов экипировки на поле боя, полагает он.

    «В российской современной военной экипировке должны быть системы связи, включенные в единое тактическое звено, тепловизоры.

    К тому же само обмундирование, бронежилет, подсумки, рюкзак должны не потерять в прочности, но стать более облегченными, потому что человек не должен носить больше половины своего веса. К сожалению, всего этого у участников СВО мы пока не видим, во всяком случае – массово», – поделился мнением полковник запаса Виктор Литовкин.

    С его точки зрения, сейчас необходимая экипировка пока не производится в надлежащем количестве из-за того, что военные, снабженцы и ОПК не могут договориться между собой о том, что нужно производить и в каком количестве. «Трудность еще и в том, что артиллеристам нужна одна экипировка, танкистам – другая, пехоте – третья. Должно быть разнообразие, а его у нас пока тоже нет», – посетовал эксперт. 

    С другой стороны, как указывают в «Ростехе», с качественной точки зрения экипировка второго поколения «Ратник» превосходит натовские образцы.

    Есть независимые подтверждения того, как 6Б47 спасал бойца от прямого попадания автоматной пули. О таком случае рассказывал блогер VladDN, который служит в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

    Что придет на смену «Ратнику»

    В 2018 году на форуме «Армия-2018» сотрудники Ростеха представили макетный образец БЭВ уже третьего поколения. Первоначально он назывался «Ратник-3», позже получил название «Сотник», сообщал портал «Военное обозрение». По сведениям РИА «Новости», главная особенность этой БЭВ – в полиэтиленовом волокне, которое делает экипировку легкой и обеспечит класс защиты выше, чем у существующих БЭВ.

    Сообщалось, что благодаря амортизации композитная броня сможет останавливать осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. «Сотник» также планировалось оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, были сообщения, что экипировка третьего поколения может получить на оснащение «нанобеспилотники» (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы «Кронштадт». Планировалось, что «Сотник» к 2025 году придет на смену «Ратнику».

    При этом в ноябре прошлого года заместитель гендиректора компании «Армоком» Олег Фаустов сообщил РИА «Новости»: «Как таковой боевой экипировки нового поколения «Сотник» сегодня не существует. После окончания научно-исследовательской работы «Ратник-3» ОКР (опытно-конструкторская работа) «Сотник» не была открыта в силу ряда причин». Точнее говоря, пояснил Фаустов, ОКР «Сотник» была разбита на несколько опытно-конструкторских работ: «в одной разрабатывались новые боеприпасы, в другой – оружие, а в третьей собственно экипировка, конкретно она начата не была».

    В конце прошлого года стало известно о запланированных с начала 2023-го испытаниях первых элементов боевой экипировки – БЭВ «Легионер», которая должна прийти на смену и «Ратнику», и «Сотнику». Головным исполнителем проекта определен тот же ЦНИИточмаш концерна «Калашников». Важную роль в новом проекте играет центр высокопрочных материалов «Армированные материалы» – упомянутая выше компания «Армоком».

    Чуть ранее, в ноябре 2022-го, «Военное обозрение» сообщило, что «Армоком» разработал новый бронешлем на смену 6Б47 «Ратника» – на 300 граммов меньше нынешнего образца. На шлеме будут установлены датчики, позволяющие бойцу понять, целится ли в него снайпер или наводится ли на него какое-либо высокоточное оружие, сообщил Олег Фаустов. Шлем планируется сделать герметичным и оборудовать его системой радиационной, химической и биологической защиты.

    На этой неделе должны были начаться испытания первых элементов «Легионера», в том числе перспективных шлемов и прицелов. Как отметил Фаустов, в рамках этого проекта планируется создать костюм «железного человека» из композитной брони – тело бойца будет полностью закрыто как доспехи средневекового рыцаря.

    «При сообщениях о разработке новой военной экипировки «Легионер» было озвучено очень много смелых идей – экзоскелеты, электрохром (так называемое умное стекло, изменяющее свои оптические свойства при изменении внешних условий)», – отмечает военный эксперт Сергей Денисенцев. Действительно, в августе прошлого года в Ростехе сообщили, что сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего. Денисенцев, впрочем, высказал предположение, что запустить «Легионеров» в серийное производство в условиях санкций будет непросто.

    Судя по планам разработчиков, расчет делается не просто на реализацию проекта, но и на воплощение его в сжатые сроки. Научно-исследовательскую работу решили ускорить, сократив сроки с трех лет до одного года, сообщили в «Армокоме».

    Чего ожидают потребители

    Для нашей группировки, действующей в зоне СВО, важно оснащение максимально возможного числа бойцов современной экипировкой, теми же «Ратниками», отмечают эксперты. «Наши каски гораздо более эффективны, чем аналоги стран НАТО, но производство в настоящий момент осуществляется в малых количествах, – говорит Кнутов. – Необходимо работать над увеличением объемов готовых образцов. Многие солдаты жалуются на берцы – говорят, что они быстро размокают и приходят в негодность. Доходит до того, что многие служащие соглашаются на кирзовые сапоги».

    «Многое уже сделано, но перерабатывать уже имеющиеся разработки все равно придется, ведь наша цель – создать эффективную и в то же время дешевую экипировку, – подчеркивает военный эксперт. – Сейчас основная проблема заключается в том, что мы располагаем возможностью создания многих великолепных частей боевых комплектов, однако их производство протекает в очень малых количествах».

    Кроме того, должна происходить и модификация экипировки с учетом опыта, полученного за время спецоперации. «Сейчас главная задача состоит в том, чтобы собирать подобные комментарии со стороны непосредственных участников СВО. Анализ подобных данных поможет сделать максимально эффективную экипировку, надо также задуматься над реализацией процесса ее удешевленного производства», – замечает Кнутов. 

     
     
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