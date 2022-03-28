Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине.

Указом президента России Владимира Путина присвоены почетные наименования «гвардейская» двум соединениям ВС РФ – 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты. Формулировка – «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

У российской гвардии давние истоки и традиции, попасть в них можно было по принадлежности службы и по боевым заслугам. Последнее – наиболее почетно.

Советская гвардия родилась в июле 1941 года, когда эти почетные наименования получили три дивизии народного ополчения. Первой в составе ВМФ гвардейской стала 5 января 1942 года 71-я морская стрелковая бригада – немцы прозвали ее «черной смертью» за черно-белые тельняшки и черные бескозырки, которые бойцы надевали перед боем. Всего к концу Великой Отечественной советская гвардия включала свыше 4500 частей, кораблей, соединений и объединений. Многие из них носят это наименование до сих пор.

В послевоенное время звания гвардейских воинским формированиям в Советском Союзе не присваивались. В 2000 году в связи с 300-летием Российской гвардии был учрежден День российской гвардии, отмечаемый 2 сентября, и первой частью, которой было присвоено звание «гвардейская», стала 22-я отдельная бригада специального назначения – за успешные действия в Чечне. 25 марта 2015 года такое звание получили 11-я, 83-я отдельные десантно-штурмовые бригады ВДВ и 38-й отдельный полк связи.

Это почетное наименование в начале 2018 года получила и 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота ВМФ РФ – за участие в военной операции в Сирии. В том же году, к 100-летию образования, Рязанскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени Героя Советского Союза генерала В. Ф. Маргелова было присвоено почетное наименование «гвардейское».

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И вот сейчас сразу два соединения – 126-я бригада береговой обороны из состава Южного военного округа, базирующаяся в Крыму, и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ получают такое почетное наименования. Звание «гвардейская» не раздают просто так, его нужно заслужить именно массовым мужеством и героизмом. За личные подвиги – звезды Героев, ордена Мужества, медали «За отвагу», звание «Гвардейская» – это коллективный героизм. Так в указе президента и сказано – «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества».

«Мы пока не знаем всех нюансов проводимой на Украине специальной военной операции, не знаем всех её героев, но морская пехота России сыграла важную роль в проведении этой операции, – рассказал газете ВЗГЛЯД капитан 1 ранга в отставке Александр Пушкарский, служивший на ТОФ. – Из того, что знаю, могу сказать, что именно наши морпехи сыграли важную роль в молниеносном проведении операций как на побережье, так и на сухопутных участках территории Украины. Черные береты отличились в Мариуполе и Бердянске, участвовали в освобождении Волновахи и других местах.

Не умаляя роли других родов войск – десантников, танкистов, артиллеристов, все отмечают особую значимость в проведении военной операции именно морской пехоты.

Горжусь морпехами-тихоокеанцами из 155-й бригады, точно так же как и подразделениями морской пехоты других флотов. Насколько знаю из своих источников, на Украине сейчас задействованы силы многих частей, которые поднимают Андреевский флаг над своими позициями как в оборонительных, а большей частью в наступательных действиях. Поверьте, звание гвардейцев не так просто заслужить в бою».

Нынешнее присвоение почетного наименования «Гвардейская» 155-й отдельной бригаде морской пехоты предшествовало присвоение звания Героя России полковнику Александру Бернгарду (гвардии полковнику), служившему ранее в этом соединении, а потом занимавшему должность заместителя командира 810-й бригады морской пехоты в Севастополе. Морпехи под его личным командованием прорвали глубоко эшелонированную оборону противника под Волновахой – вгрызлись в неё без промедления. Сейчас, как стало известно, передовые подразделения морской пехоты ВС РФ вышли к казармам главной базы нацбата «Азов» в Мариуполе.

Командир 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота ВС РФ полковник Сергей Стороженко, подчиненные которого тоже стали сейчас гвардейцами, лично высоких наград пока не удостоен. Свою армейскую службу он начинал в ВСУ, после окончания Киевского танкового военного училища был распределён в Крым, где начинал службу командиром взвода. В 2014 году принял непростое для себя решение служить в составе Вооруженных сил России, о чём и сейчас не жалеет, а его соединение стало передовым в составе Черноморского флота.

В составе этой бригады – большая часть военнослужащих, а это 80 процентов «контрактников» и 20 процентов «срочников» – являются бывшими гражданами Украины, в основном это жители Крыма, ныне россияне. Бригада принимала активное участие в специальной операции и практически бескровному вхождению в Херсонскую область и блокированию города Николаев. Подробности не разглашаются, однако почетное наименование «Гвардейская» получила не случайно.

«Войти в состав армейской гвардии – высокая честь для любого военнослужащего, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный историк Александр Зимовский. – Особых преференций это звание не даёт, равно как и прибавок к жалованию, но знак «Гвардия» считался особо почётным ещё с его введения в 1942 году. Даже солдаты-«дембеля» из стройбата пытались раздобыть его всеми правдами и неправдами.

Преимущества гвардейских подразделений и соединений сейчас заключаются разве что в первостепенных поставках современных вооружений – здесь гвардии дорога.

Ни по воинской форме одежды, ни по пайку отличий в армии нет никаких, даже при поступлении в академию офицеру «гвардейский лоск» не добавляет баллов при сдаче экзаменов. Это сейчас скорее элемент формального престижа, причастности к военной элите, к которой в большей степени относятся соединения ВДВ. Теперь к ним подтягивают и флотских гвардейцев, её морскую пехоту, которая по популярности у призывников не уступает службе в десантных войсках».

Соединения и части морской пехоты входят в состав всех флотов и флотилий ВМФ России. Сегодня они включает в себя 336-ю бригаду в составе Балтийского флота, 61-я на Северном флоте, 810-я на Черноморском флоте, 40-я и 155-я бригады входят в состав Тихоокеанского флота, в Каспийской флотилии имеется 177-й полк морской пехоты. Численность «чёрных беретов» составляет около 35 тысяч человек, а на вооружении есть даже танки, так что здесь востребованы разные воинские специалисты.

Попав служить в морскую пехоту, офицеры перестают считать себя «сухопутчиками» и гордятся принадлежностью именно к своему роду войск, особенность которых подчёркивается в том числе формой, знаками различий и, естественно, особенным флагом, который показывает их связь с флотом. Девиз морской пехоты: «Там где мы, там победа».

Как это теперь официально подтверждено и проходящей на Украине спецоперацией.