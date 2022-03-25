Как добить последние украинские «Точки-У»

Минобороны России назвало одну из главных целей, предназначенных для поражения во время проводимой на Украине военной спецоперации. Речь идет о ракетных комплексах «Точка-У» – именно с их помощью украинские военные продолжают уничтожать мирных жителей Донбасса. Как устроены эти комплексы – и каким образом их будут добивать окончательно?

Украинские военные продолжают неизбирательно применять ракетные комплексы «Точка-У» по мирному населению Донецка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Поэтому, по его словам, данные ракеты стали первоочередными целями для Вооруженных сил России. На сегодня уничтожено уже семь пусковых установок «Точка-У» и 85% ракет данного типа, которые имелись у украинских военных в целом. Однако надо добить и оставшиеся.

«Точка-У» – ракета дозвуковая, созданная в совсем иную военно-техническую эпоху. Она предназначена для сопровождения сухопутных войск в походном строю в эпоху тактики и стратегии 1970-1980-х годов, и потому базируется на колесных комплексах повышенной проходимости (в украинском случае – на старых советских амфибиях). Пуск ракеты легко фиксируется и ее полет отслеживается не только современными комплексами ПВО, но и системами прежних поколений. Взлетая на баллистическую траекторию, ракета затем падает на цель. Она не маневрирует, просто не умеет.

Иначе говоря, это относительно несложная баллистическая цель. С ней вполне справляются и «Панцири», и «Буки», и «Торы», не говоря уже о С-300 и С-400. По большому счету, это и было продемонстрировано: практически все украинские ракеты сбиваются российскими силами ПВО в воздухе.

Другой вопрос, что в ряде случаев украинские ракеты атаковали объекты, которые изначально не были защищены системами ПВО, которые перехватывали бы ее на больших высотах. Потому кассеты боезапаса разлетались по земле, вызывая большие человеческие жертвы. В других случаях кассеты попадали в наземные объекты, которые детонировали уже сами по себе: склады ГСМ или боезапасы наземной техники. То есть ущерб наносился не самой ракетой, а теми объектами, в которые попадали кассеты, падавшие с небольшой высоты.

Кассетный заряд представляет из себя контейнер, снабженный небольшими осколочными боеприпасами, самостоятельно разрывающими с небольшой (3–4 секунды) задержкой зарядами. В результате конкретно в случае с «Точкой-У» количество осколков достигает 15 тысяч с общим поражаемым пространством до 500 метров. Не остается ничего живого. Спастись от них невозможно, поскольку они стелются по земле.

Если ракета детонирует на земле, то дополнительно действует общий заряд в 450 килограммов тротила. Несколько кварталов города плотной застройки перестают существовать.

Уничтожение же ракеты на большой высоте приводит к тому, что кассеты разрываются не на земле и даже не около нее, а на высоте, с которой они не могут причинить ущерб объектам на земле. Кассеты разрываются с задержкой в несколько секунд, которые становятся критичными для эффективности ПВО. Условно говоря, если ракету сбить на высоте в километр, то кассеты подорвутся на высоте в полкилометра и никакого ущерба на земле не причинят. Но такая возможность есть только у современных комплексов дальнего обнаружения воздушных целей. А, например, «Панцири» и «Торы» заточены на борьбу с ближними и низколетящими целями. Это «защита последней линии». То есть саму «Точку» они собьют, но не на той высоте, чтобы обезопасить наземные цели от кассет.

Потому и потребовалось обращение Дениса Пушилина к российским войскам поставить над Донецком «купол» из систем дальнего радиуса действия – С-300.

Принципиально иной вопрос – уничтожение пусковых установок «Точек-У» на земле. Запуск «Точки-У» – яркое и незабываемое зрелище, которое видно минимум за 25 километров невооруженным глазом. Обозреватель газеты ВЗГЛЯД своими глазами видел такой запуск примерно с 20 километров – это чудовищное зрелище. Вертикальный столб дыма поднимается вверх, пока ракета не наберет высоту и не включится маршевый двигатель. Современными средствами разведки это фиксируется практически мгновенно, как и определяется место пуска.

Так и произошло несколько дней назад, когда был уничтожен один из четырех дивизионов той самой 19-й ракетной бригады ВСУ, обстрелявший тогда Мелитополь. Позиции дивизиона в районе аэропорта Запорожья были тут же уничтожены «Калибрами». Они даже отскочить не успели. Хотя в этом-то и должна быть проблема: слишком быстро убегают.

Украина тогда потеряла три мобильные установки «Точек-У». То есть минус один дивизион. Еще одна, похоже, сломалась сама по себе (запчастей-то нет, никто более эти установки не выпускает) в районе Красноармейска. Еще две мобильные установки были уничтожены пару дней назад к северу от Киева.

Итого где-то по Украине гуляют еще два дивизиона (по три пусковые установки) и еще одна, оставшаяся без поддержки. То есть мы имеем дело с малозаметной наземной целью, которая перемещается довольно быстро, но должна быть привязана к складам снабжения собственно ракет и ГСМ. Как таракан к воде. И есть основания полагать, что ВСУ теперь будут использовать не дивизионы по три установки, а каждая установка может раствориться в украинских степях и действовать самостоятельно.

Поражение «Кинжалом» подземного склада в Ивано-Франковске сократило возможности использования 19-й ракетной бригады. Предположительно в распоряжении ВСУ могло остаться до 180 ракет разной степени готовности. По одной из версий, они складированы в Хмельницкой области, то есть пусковые установки должны вернуться туда для перезарядки. Косвенно на это указывали позиции «Точек-У» в Запорожье.

По другой версии, готовясь к началу наступления в Донбассе, ВСУ могли переместить часть ракет из хранилищ на Западной Украине ближе к линии фронта.

На эту версию работает тот факт, что удар по Донецку был нанесен из Красноармейска, то есть примерно с 60 километров от города. Тащить с Западной Украины снаряженную ракетную установку ради одного бессмысленного удара (а мы все видели видео с людоедскими комментариями украинских ракетчиков, которые точно понимали, что поражают не военную цель, а просто наносят удар по площадям с максимальным поражением гражданских, «там все у вас гореть будет») странно. То есть вполне возможно, что ракеты растащены по отдельным складам на всей территории Украины. Например, залпы из пригородов Киева тоже должны были быть снаряжены на месте, а не из Западной Украины.

Есть, конечно, ссылка на то, что в том же Киеве пусковые установки располагались в радиусе жилых кварталов, но тем не менее были поражены высокоточным оружием. Проблема тут именно с идентификацией места пуска до самого пуска. ВСУ до последних дней использовали «Точки-У» хаотично и несколько бессмысленно: для устрашения или атаки тыловых складов. Но по всем канонам (а украинские ракетчики, конкретно объявленный в розыск полковник Федор Ярошевич, учились в Казани) эти ракеты предназначены для поражения стратегической тыловой инфраструктуры, даже если снабжены кассетными боеприпасами. Других у ВСУ, слава Богу, вообще нет.

Охрану 19-й ракетной бригады на земле в мирное время осуществлял специально обученный 7-й отдельный мотопехотный батальон, но сейчас, скорее всего, никакой наземной охраны у быстро перемещающихся по местности пусковых установок нет. В Хмельницком сейчас если сохранился штаб 19-й бригады, то он носит скорее виртуальный характер. Собственной ПВО у ракетчиков нет. 19-я бригада напрямую подчиняется командованию сухопутных войск Украины, то есть приказы она получает из Киева и Львова. Таким образом, одна из главных задач, стоящих сегодня перед российской разведкой, – перехватывать эти приказы, чтобы получить точные данные о конкретном местонахождении отдельно взятой мобильной установки.

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Другим методом может быть последовательное уничтожение всех выявленных складов ракетного вооружения, чтобы не допустить перезарядки установок. Третий вариант: подождать, пока та или иная установка доберется до этого склада, чтобы уничтожить сразу и ее, и склад. Но для этого надо обладать точными знаниями о местах складирования. А их, повторимся, в период месяцев подготовки к наступлению в Донбассе ВСУ могли создать почти где угодно.

Таким образом, в борьбе с оставшимися установками украинских «Точек-У» важнейшим элементом становится радиоэлектронная и спутниковая разведка, которая может выявить их перемещение и возможные позиции для пуска. Что не отменяет необходимости тотального уничтожения ракетно-артиллерийских складов по всей территории Украины без разбора. Другое дело, что складирование ракет могло быть осуществлено в относительно неприспособленных для этого помещениях и даже в гражданских объектах.

Никто не отменяет и агентурной разведки. Поймать сейчас эту цель сложно именно в силу ее малозаметности и хаотичности перемещения. Хотя уже сейчас понятно, что скорее всего новые позиции «Точек-У» будут появляться в Запорожской области и в окрестностях Киева.

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