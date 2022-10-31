Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

«Херсонский гамбит». Таким условным названием военные аналитики обозначают то, что происходит прямо сейчас на полях сражений на Украине. Российские войска начали сразу два новых наступления в Донбассе, и малозначительными они выглядят только на первый взгляд. С Херсоном это тоже связано напрямую.

Российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.

На середину дня 31 октября российские войска заняли село Павловка до речушки Кашгалач. По сути, это все село, поскольку на другом берегу речушки расположены строения бывшего совхоза. ВС РФ взяли под контроль и переправы через Кашгалач. Идет зачистка и уничтожение разрозненных очагов сопротивления. Дорога на Угледар фактически открыта, несмотря на сопротивление противника.

Ночью ВСУ пытались купировать проблему, срочно перебрасывая к Павловке подкрепления – танки и БТР, а также как минимум шесть гаубиц «Богдан». Можно предположить, что на подступах к Угледару с юга и юго-запада противник будет пытаться срочно выстроить какую-то новую линию обороны, хотя зацепиться там в степи не за что.

Другое дело, что сам Угледар, несмотря на небольшие размеры, представляет из себя серьезный укрепрайон. Угледар – город, состоящий целиком из многоквартирных домов, которые превращены ВСУ в оборонительные позиции. Там оборудованы наблюдательные пункты и огневые точки, с которых просматривается вся степь.

Одновременно к северу и северо-востоку от Угледара продолжается продвижение союзных сил в направлении Новомихайловки, с потенциальным занятием которой открывается дорога на соседнюю Константиновку – перекресток дорог. А это уже будет означать окружение Угледара с трех сторон и полное прекращение его снабжения.

В Новомихайловке удар российскими войсками наносится встык позициям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Пока заметно, что ВСУ не могут определиться с тем, какой участок фронта вокруг Угледара важнее. За ночь на понедельник резервы под Павловку перебрасывались как раз с позиций 72-й бригады под Новомихайловкой. Таким образом одни позиции оголялись для защиты других. Эти метания противника на небольшом участке фронта продемонстрировали, что само наступление на Угледарский выступ было неожиданностью для ВСУ.

Бои за два эти небольших села – далеко не частная история. Угледарский выступ позиций противника опасно мешает всем российским позициям от Донецка до Волновахи. Другое дело, что было бы неосмотрительно ограничиться занятием Павловки по речке Кашгалач. Это низина, которая хорошо простреливается и которую трудно оборонять. До первых высоток Угледара 1800 метров, на угольных шахтных копрах у Угледара давно стоит украинская оптика, там же оборудованы позиции РЭБ.

На эту тему

По сути, ВСУ здесь даже не требуется использовать БПЛА для корректировки огня, что отменяет ссылки на плохую погоду. Именно этим и было обусловлено параллельное наступление на Новомихайловку, окружая Угледар. По большому счету, естественным выходом было бы скорое занятие самого Угледара.

Одновременно севернее Донецка началось продвижение российских сил в направлении сел Первомайское, Водяное и Опытное в общем направлении на север западнее Авдеевки. Первомайское зачищается, за Опытное идут тяжелые бои. В районе Авдеевки вообще весь местный фронт пришел в движение, для чего также используются тяжелые артиллерийские системы и штурмовая авиация.

Это тоже история далеко не частная. Мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке так же, как и Угледар, оказывается в окружении с трех сторон, с единственным выходом на север через Очеретное. Если замысел удастся реализовать в полной мере, Авдеевка, вытянутая вдоль полотна железной дороги с юга на север с обширной промзоной, может превратиться для ВСУ в новую «Азовсталь».

Помимо этих двух направлений, в воскресенье начались активные наступательные действия ВС РФ на Белогоровку, Николаевку, Веселое, Майорск, Новобахмутовку, Артемовск (Бахмут) и Марьинку. У Артемовска ожесточенные бои идут за село Опытное, которое, по сути, часть Артемовска, его пригород (не путать с Опытным, что у Авдеевки). ВС РФ сосредотачиваются именно в районе ДНР, хотя артиллерийский огонь уже несколько суток ведется практически по всей линии фронта. При этом и. о. главы ДНР Пушилин в понедельник своим указом включил пять сел в состав Шахтерского района ДНР, включая Опытное, которое еще даже не зачищено. Скорее всего, оперативный план наступления западнее Авдеевки рассчитан на еще более глубокое продвижение.

Резервы ВСУ на Угледарском и Авдеевском направлениях практически исчерпаны. 72-я бригада, контролирующая Угледар ранее, считалась элитной и «президентской», но от этого состава остался только один батальон. Игравшая роль резерва 93-я бригада переведена под Соледар (туда и под Артемовск в район Часова Яра с упорством маньяка ВСУ закачивают огромные резервы). Там же завис и батальон «Айдар». Перевести их под Угледар невозможно. Киеву, если там собираются защищать Угледар и дальше Марьинку, придется срочно перебрасывать резервы с других участков, а такая ситуация сложилась впервые с лета.

Что все это означает? Последние две недели отмечались периодическими попытками ВСУ отработать прежнюю повестку. Во-первых, это инерционные попытки Киева наступать на севере на Сватово и Кременную, а во-вторых, бесконечные самоубийственные попытки атак в направлении Херсона.

В какой-то мере оперативная картина происходящего на фронтах СВО стала походить на шахматную партию под условным названием «Херсонский гамбит». Демонстративная эвакуация гражданского населения из Херсона и сельских районов на западном берегу Днепра сопровождалась заявлениями высших российских офицеров о «трудных решениях». Одновременно также публично в Херсоне стали готовиться к уличным боям и формировать бригаду территориальной обороны.

В Киеве по этому поводу сначала явно воодушевились. ВСУ даже нарастили попытки атаковать Херсон и Берислав, хотя украинские наступающие подразделения регулярно попадали в огневой мешок. Затем известно о переброске именно на Херсонское направление систем HIMARS, снятых со Сватово-Кременного направления.

Затем начальник украинской военной разведки Буданов заявил, что российские войска Херсон оставлять не планируют. Однако к этому моменту на Херсонское направление ВСУ уже успели перебросить резервы, в том числе и танковые.

Донецкое же направление по факту осталось у ВСУ без оперативных резервов. А стратегические резервы ВСУ черпают за счет новой волны мобилизации, формируя новые «номерные» бригады.

Под Артемовском в Часовом Яру застряли три с лишним номерные бригады, пара бригад территориальной обороны и нацбаты типа «Айдара». Они стоят там без возможности какого-либо движения, поскольку ВС РФ ежедневно оказывают на них давление. Снять их оттуда ВСУ уже не могут, ибо это тут же приведет к потере Артемовска.

В результате украинский фронт от Запорожья до Кременной неожиданно провис. Кураторы Киева указывали на эту опасность. Были слухи, что российское наступление начнется даже раньше, но в качестве основного направления в глаза бросалось именно Запорожское и Криворожское направления.

Но основную ценность, в том числе и политическую, представляет та часть ДНР, которая остается пока под контролем ВСУ, и именно там и пришел в движение фронт. Уже можно сказать, что с начала частичной мобилизации в ВС РФ были полностью устранены дыры на всех участках украинского фронта. Пока сложно оценить, достаточно ли сил для организации еще одного контрудара или же речь идет только о двух направлениях – Угледарском и Авдеевском. Но это уже следующий ход в этой партии.