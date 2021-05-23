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Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью

23 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

Турецкие боевые беспилотники пользуются спросом у русофобских стран Global Look Press
Вслед за Украиной еще один российский сосед решил купить турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые показали свою эффективность в войне в Ливии и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Первые беспилотники Польша получит уже через год. Зачем находящейся под крылом США Польше потребовались турецкие БПЛА и какую угрозу они представляют безопасности России? Подробности...
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Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

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    Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

    Турецкие боевые беспилотники пользуются спросом у русофобских стран    23 мая 2021, 18:50
    Фото: Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Вслед за Украиной еще один российский сосед решил купить турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые показали свою эффективность в войне в Ливии и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Первые беспилотники Польша получит уже через год. Зачем находящейся под крылом США Польше потребовались турецкие БПЛА и какую угрозу они представляют безопасности России?

    Польша первой в НАТО закупит боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 («Байрактар») Турции, которые вооружат противотанковыми ракетами. Первая партия дронов – 24 штуки – поступит уже через год, в 2022-м. Сделка будет подписана между странами в понедельник, 24 мая, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию, сообщает портал PolskieRadio.

    «В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора», – заявил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает ТАСС.

    Варшава намекает, конечно, на то, как эффективно действовали «Байрактары» в ходе последнего военного конфликта в Нагорном Карабахе. Благодаря им, Азербайджан сумел выйти победителем в борьбе с Арменией. Мир облетели видеокадры ударов азербайджанских беспилотников по армянским целям в Нагорном Карабахе. Эти видео, которые распространяло Минобороны Азербайджана, стали символом применения новых вооружений в старом конфликте.

    В апреле стало известно, что купить дроны «Байрактар» у Турции намерена также Украина. После чего министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева. Теперь это оружие покупает вторая страна, которая граничит с Россией и настроена крайне русофобски.

    На самом деле для Польши это не первые беспилотники. С 2018 года здесь размещались американские БПЛА MQ-9 Reaper. «Потом американские беспилотники были перебазированы в Румынию, но, как говорят, это временная мера до завершения реконструкции базы в Мирославеце. Что же касается вооруженных сил Польши, то подобных или близких к ним по классу систем в их распоряжении не было. Они не создавались внутри страны и не закупались за рубежом. Подобный недостаток сейчас и пытаются компенсировать польские военные», – рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

    Что это за орудие? Bayraktar TB2 – это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. В чем их сила? Ударные беспилотники убыстряют и удешевляют ведение войны. Потому что дроном сначала «стреляют», а потом ищут цель. По сути, теперь любой офицер может вести разведку с помощью беспилотника и тут же уничтожать цель – что еще может быть быстрее.  

    В России подобную работу выполняет ударный вертолет Ми-28 с двумя летчиками. Но если его сбивают, то потери выходят намного выше – и в деньгах, и в человеческих жизнях. Беспилотник потерять дешевле, и нет человеческих жертв, да и поднять в воздух новый дрон можно оперативно.

    Наконец, нанести удар по БПЛА намного труднее, ведь он небольшой, меньше шумит и радиолокаторам труднее его засечь. А находить цель он умеет не хуже, чем боевые вертолеты.

    Чем же грозит России покупка натовским соседом 24 турецких беспилотников? Насколько серьезную угрозу безопасности России и союзной Белоруссии они создают? По мнению Федутинова, планируемая закупка поляками вряд ли окажет значительное влияние на расстановку сил в регионе, потому что подобного рода беспилотные летательные аппараты, как правило, широко применяются против заведомо более слабого в плане технического оснащения противника. Россия же явно не является слабым звеном. Современные средства ПВО, которыми владеет Россия, с легкостью справятся с турецкими «Байрактарами». Им не удастся пробить в том числе калининградскую оборону.

    «Беспилотные летательные аппараты размерности турецкого Bayraktar TB2 не представляют собой сложных целей для современных средств ПВО, которыми обладает Россия.

    Если в отношении малых беспилотников может потребоваться некоторая доработка систем, создававшихся для борьбы с «большой» пилотируемой авиацией, то в данном случае, учитывая габариты беспилотного летательного аппарата и наличие демаскирующих признаков, она скорее всего не понадобится», – объясняет Федутинов. Поэтому он уверен, что будучи развернутыми непосредственно в Польше, данные системы будут нести главным образом политическую функцию, а не военную.  

    Турки, конечно, говорят о беспомощности российских средств ПВО перед турецкими БПЛА. Однако подобные заявления носят скорее рекламный характер и беспристрастно не отражают реальное положение дел. «Очевидно, что любые разработчики систем БПЛА стараются повысить живучесть предлагаемых ими систем с учетом имеющихся у потенциального противника систем противодействия. В то же время и создатели систем ПВО и РЭБ, используемых для борьбы с беспилотниками, тоже совершенствуют свои технические решения, реагируя на меняющиеся угрозы. Эта борьба создателей «меча» и «щита» носит перманентный характер», – говорит Федутинов.

    С военной целью турецкие дроны будут использоваться вооруженными силами Польши скорее в рамках участия в коалиционных действиях НАТО за рубежом. «Это позволит Варшаве подтвердить лояльность в отношении партнеров, а заодно также наработать собственный опыт применения новых для них систем», – заключает ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации.

    Российской армии такое оружие, конечно, тоже хочется иметь на вооружении. Именно поэтому уже в ноябре планируется развернуть первое в стране серийное производство ударных беспилотников для нужд ВКС.

    Завод будет построен за 4 млрд рублей в подмосковном наукограде Дубна группой компаний «Кронштадт». Наш дрон «Орион-Э» (название для экспорта) или «Иноходец» (название для российской армии) будет схож по характеристикам с турецкими «Байрактарами». В арсенале «Иноходца» могут быть свободнопадающие, корректируемые или управляемые авиабомбы, а также авиационная управляемая ракета X-50.

    Россия уже применяла «Орионы» в Сирии на испытаниях в декабре 2019 года. Дрон совершил 38 вылетов в Сирии, из которых 17 – с нанесением ударов по позициям и объектам боевиков, 20 разведывательных и один «в иных целях».

    Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Россия создаст более эффективную и привлекательную для заказчиков машину, чем турецкий «Байрактар». «Орион» имеет явное преимущество перед «Байрактаром» в том, что у первого убираются в полете все шасси, а не только передняя стойка, как у второго, что делает турецкий беспилотник более уязвимым с точки зрения радиолокационной заметности», – отметил Леонков.

    По его мнению, турецкий БПЛА в целом довольно уязвим, в том числе при столкновении с не очень технологически оснащенным противником. «Только в одной Ливии специалисты насчитали около 47 сбитых турецких дронов, около десятка были сбиты в Сирии и еще какое-то количество сбили в Нагорном Карабахе», – указал специалист.

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