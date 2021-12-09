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9 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

Газ многим украинцам уже просто не по карману – и они вынуждены переходить на дрова Валерий Морев/ТАСС
Отдать пятьдесят тысяч рублей в месяц за газовое отопление небольшого домика? Для России звучит как фантастика, но для Украины это уже текущая реальность. Виной тому не только резкое повышение цен на газ в Европе, но и политика евроинтеграции, которую активно проводит Киев. И это, похоже, только начало. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы. Подробности...

Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

    Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом
    		   9 декабря 2021, 14:58
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов.

    Борьба с пандемией коронавируса активизировала в разных странах такое явление, как движение противников вакцинации и сопутствующих пандемии ограничений. Приверженцы теорий заговора (вакцинация – это жидкое чипирование людей, QR-коды – цифровое рабство и т. п.) не только выступают против мер, которые вводят власти для защиты граждан, но и агитируют других противиться этим решениям.

    Газета ВЗГЛЯД поговорила с экспертом в области информационных технологий, гендиректором компании «Ашманов и партнеры» Игорем Ашмановым о цифровизации современной жизни и распространении конспирологических теорий вокруг ковида.

    ВЗГЛЯД: Игорь Станиславович, с начала пандемии у части общества растет тревога относительно темпов цифровизации нашей жизни, в первую очередь в сфере борьбы с коронавирусом. С чем это связано?

    Игорь Ашманов: Людей пугает не сама цифровизация, а действия, которые ее форсируют.

    Идут разговоры о том, чтобы сделать цифровые документы оригиналом. Вот живет бабушка в деревне, у нее паспорт лежит завернутый в тряпку в комоде, она им пользуется раз в год. И вдруг окажется, что бабушке нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и создать цифровой паспорт.

    У людей формируется опасение, что их жизненно важные документы переведут в цифру, а потом кто-то вдруг выключит электричество, и они их потеряют. Или кто-то что-то подделает. Никто же не объясняет людям, как это работает. Говорят просто – это прогресс.

    ВЗГЛЯД: Полагаете, не будь столь экстренного перехода на «удаленку», все было бы нормально?

    И. А.: Цифровизация – процесс, который не особо связан с пандемией. Ее бы все равно навязывали. Цифровое образование начало развиваться не из-за дистанционки. Это бы все равно происходило.

    Игорь Ашманов (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

    Игорь Ашманов (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

    ВЗГЛЯД: Если есть недовольные, то наверняка найдутся желающие использовать эту ситуацию в своих целях. 

    И. А.: Это политические враги. И довольно много людей попались в их ловушку. Стоит им сказать слово «прививка» или «я привился», как у них включается реакция: «Ты гад, ты убиваешь русских людей, убиваешь наших детей!». Это одержимость «мозговым вирусом», который им вживили. Его надо оттуда удалять.

    Как – не знаю. Я насмотрелся на тяжелые случаи, когда лежал в больнице с ковидом. Это страшная болезнь, ни на что больше не похожая. Она иногда может вызывать у человека чистый ужас. А есть люди, которым внушили, что такой болезни не существует. Что это выдумка, и это сделано специально, чтобы всех «чипировать».

    Этот «мозговой вирус» – ментальная программа, но она построена по всем технологиям создания компьютерных вирусов. Когда «мозговой вирус» сидит в голове, у него тоже есть такая опция – скачивать обновление. И этот апдейт кто-то постоянно создает. Такие центры раздачи обновлений надо как-то тушить. И с людьми, которые это делают, тоже надо разбираться. Но это уже задача для тех, у кого есть право на оперативно-разыскную деятельность.

    ВЗГЛЯД: Можно ли сказать, что разносчики этого «мозгового вируса» находят отклик чаще у людей консервативных взглядов?

    И. А.: Если посмотреть внимательно, кто примкнул к рядам антиваксеров, это не люди консервативных взглядов. Это все скорее связано с уровнем тревожности людей, а не с идеологией. В антиваксеры записались люди, у которых накопилось напряжение. Они не понимают, что происходит, боятся заболеть, у некоторых с работой проблемы… И тут им говорят: «У ваших проблем есть внешний виновник, мы вам его сейчас покажем». Люди очень быстро за это цепляются. А кто-то этим пользуется.

    Приведу такой пример. Вот Навальный сидит, а его соратники прячутся по заграницам. Их служба распространения деградирует, группа сторонников распадается. Падает популярность и, похоже, кураторы перестали давать им деньги. А тут рядом миллионы напуганных людей, которых можно перепрошить в антиваксерскую идеологию, потом фашизировать, политизировать и вывести на улицы. И «операторы» переключились.

    ВЗГЛЯД: Судя по соцсетям, часто антипрививочниками оказываются люди, которые ностальгируют по советскому прошлому. Как это сочетается с тем, что в СССР вакцинация считалась совершенно нормальным явлением?

    И. А.: Не знаю, но не думаю, что таких граждан у нас большинство. С моей точки зрения у людей, у которых засел «мозговой вирус», в голове вообще образуются «перепонки» между разными частями мозга, и они одновременно живут сразу в нескольких реальностях, которые между собой никак не пересекаются.

    У меня был приятель, который в 2014 году писал мне с Украины: «У нас рождается новая нация, большой подъем, с бизнесом все хорошо». Чуть позже, в том же разговоре он добавляет: «Ружье купил. У нас организовали патрулирование. Фирму пока закрыл, все равно никто ничего не покупает». А через минуту опять про подъем, свободу и новую нацию. Для него одно другому не противоречит, потому что есть та самая «мозговая перегородка». Так же и здесь. Люди ностальгируют по советскому и ненавидят российское. А когда им говорят, давайте сделаем, как в Советском союзе, приходят в ярость.


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