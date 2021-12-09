Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов.

Борьба с пандемией коронавируса активизировала в разных странах такое явление, как движение противников вакцинации и сопутствующих пандемии ограничений. Приверженцы теорий заговора (вакцинация – это жидкое чипирование людей, QR-коды – цифровое рабство и т. п.) не только выступают против мер, которые вводят власти для защиты граждан, но и агитируют других противиться этим решениям.

Газета ВЗГЛЯД поговорила с экспертом в области информационных технологий, гендиректором компании «Ашманов и партнеры» Игорем Ашмановым о цифровизации современной жизни и распространении конспирологических теорий вокруг ковида.

ВЗГЛЯД: Игорь Станиславович, с начала пандемии у части общества растет тревога относительно темпов цифровизации нашей жизни, в первую очередь в сфере борьбы с коронавирусом. С чем это связано?

Игорь Ашманов: Людей пугает не сама цифровизация, а действия, которые ее форсируют.

Идут разговоры о том, чтобы сделать цифровые документы оригиналом. Вот живет бабушка в деревне, у нее паспорт лежит завернутый в тряпку в комоде, она им пользуется раз в год. И вдруг окажется, что бабушке нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и создать цифровой паспорт.

У людей формируется опасение, что их жизненно важные документы переведут в цифру, а потом кто-то вдруг выключит электричество, и они их потеряют. Или кто-то что-то подделает. Никто же не объясняет людям, как это работает. Говорят просто – это прогресс.

ВЗГЛЯД: Полагаете, не будь столь экстренного перехода на «удаленку», все было бы нормально?

И. А.: Цифровизация – процесс, который не особо связан с пандемией. Ее бы все равно навязывали. Цифровое образование начало развиваться не из-за дистанционки. Это бы все равно происходило.

Игорь Ашманов (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: Если есть недовольные, то наверняка найдутся желающие использовать эту ситуацию в своих целях.

И. А.: Это политические враги. И довольно много людей попались в их ловушку. Стоит им сказать слово «прививка» или «я привился», как у них включается реакция: «Ты гад, ты убиваешь русских людей, убиваешь наших детей!». Это одержимость «мозговым вирусом», который им вживили. Его надо оттуда удалять.

Как – не знаю. Я насмотрелся на тяжелые случаи, когда лежал в больнице с ковидом. Это страшная болезнь, ни на что больше не похожая. Она иногда может вызывать у человека чистый ужас. А есть люди, которым внушили, что такой болезни не существует. Что это выдумка, и это сделано специально, чтобы всех «чипировать».

Этот «мозговой вирус» – ментальная программа, но она построена по всем технологиям создания компьютерных вирусов. Когда «мозговой вирус» сидит в голове, у него тоже есть такая опция – скачивать обновление. И этот апдейт кто-то постоянно создает. Такие центры раздачи обновлений надо как-то тушить. И с людьми, которые это делают, тоже надо разбираться. Но это уже задача для тех, у кого есть право на оперативно-разыскную деятельность.

ВЗГЛЯД: Можно ли сказать, что разносчики этого «мозгового вируса» находят отклик чаще у людей консервативных взглядов?

И. А.: Если посмотреть внимательно, кто примкнул к рядам антиваксеров, это не люди консервативных взглядов. Это все скорее связано с уровнем тревожности людей, а не с идеологией. В антиваксеры записались люди, у которых накопилось напряжение. Они не понимают, что происходит, боятся заболеть, у некоторых с работой проблемы… И тут им говорят: «У ваших проблем есть внешний виновник, мы вам его сейчас покажем». Люди очень быстро за это цепляются. А кто-то этим пользуется.

Приведу такой пример. Вот Навальный сидит, а его соратники прячутся по заграницам. Их служба распространения деградирует, группа сторонников распадается. Падает популярность и, похоже, кураторы перестали давать им деньги. А тут рядом миллионы напуганных людей, которых можно перепрошить в антиваксерскую идеологию, потом фашизировать, политизировать и вывести на улицы. И «операторы» переключились.

ВЗГЛЯД: Судя по соцсетям, часто антипрививочниками оказываются люди, которые ностальгируют по советскому прошлому. Как это сочетается с тем, что в СССР вакцинация считалась совершенно нормальным явлением?

И. А.: Не знаю, но не думаю, что таких граждан у нас большинство. С моей точки зрения у людей, у которых засел «мозговой вирус», в голове вообще образуются «перепонки» между разными частями мозга, и они одновременно живут сразу в нескольких реальностях, которые между собой никак не пересекаются.

У меня был приятель, который в 2014 году писал мне с Украины: «У нас рождается новая нация, большой подъем, с бизнесом все хорошо». Чуть позже, в том же разговоре он добавляет: «Ружье купил. У нас организовали патрулирование. Фирму пока закрыл, все равно никто ничего не покупает». А через минуту опять про подъем, свободу и новую нацию. Для него одно другому не противоречит, потому что есть та самая «мозговая перегородка». Так же и здесь. Люди ностальгируют по советскому и ненавидят российское. А когда им говорят, давайте сделаем, как в Советском союзе, приходят в ярость.