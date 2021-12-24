Как женщине совместить материнство и карьеру

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24 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 00:47  |  vz.ru
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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
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Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
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Как Эрдоган отреагирует на ультиматум Кадырова

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь!» – призвал Кадыров Zuma/ТАСС, Саид Царнаев/РИА Новости
В Кремле назвали вполне объяснимой жесткую реакцию Рамзана Кадырова на появление в Турции парка имени лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Таким образом Москва довела до сведения Эрдогана свою позицию. Но проблема в том, что этот парк Дудаева далеко не первый из появившихся в Турции. Что почитание человека, виновного в гибели тысяч мирных граждан России, говорит об истинных намерениях Анкары? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как Турция будет выживать после кризиса

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...

Какие «синие линии» НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
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Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Как женщине совместить материнство и карьеру

    Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости
    		   24 декабря 2021, 00:05
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Ростислав Зубков

    Почему Россия перестала рожать - такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Есть ли способы изменить приоритеты женщин детородного возраста и насколько применимы они для повышения рождаемости в России?

    В четверг президент Владимир Путин провел 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Она длилась почти четыре часа – за это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов от журналистов из разных регионов России.

    Отвечая на первый же вопрос, Путин коснулся проблем демографии. «Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил глава государства. По его словам, в стране не хватает рабочих рук – всего насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста. Эта цифра должна серьезно вырасти к 2024-2030 годам, сказал Путин. «Я уже не говорю про геополитическую составляющего этого важнейшего вопроса», – отметил он.

    «Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить, это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась, была 71,5 (года) в прошлом году, а стала 70,1. И это как раз одно из негативных последствий пандемии», – констатировал президент. 

    «Обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – констатировал Путин.

    После этого журналисты еще не раз возвращали президента к теме демографии. В частности, он ответил на вопрос журналистки телеканала «СПАС» о том, почему «Россия перестала рожать». «Поднять на ноги малыша – это сложное дело. Поэтому все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Надеюсь, это сыграет свою положительную роль», – сказал Путин. «Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», – пообещал он.

    «Есть и вещи более тонкие. Такая же проблема, связанная с демографией, есть во всех постиндустриальных странах. С чем это связано? С изменением не интересов, а приоритетов в жизни людей. В том числе – в жизни женщин детородного возраста. Образование, пост-образование, карьера – а потом ребенок. И это к 30 годам. А там уже и о втором ребенке не задумаешься», – посетовал он.

    «Это тонкая вещь. Даже у демографов нет окончательных и ясных ответов на эти вопросы. Что касается духовной составляющей – да, карьера и благосостояние – это важная вещь. Но понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей. Это делать надо талантливо, ярко, тонко, с помощью СМИ, деятелей искусства, общественных организаций и поддерживать людей материально», – призвал президент.

    Путин также напомнил, как в разгар пандемии правительство взяло под особую опеку семьи с детьми младшего возраста. Власти тогда расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка, платить пособия на детей от 3 до 7 лет, направлять разовые выплаты и по 5 и по 10 тыс. рублей, перечислил он. Путин также не исключил, что в рамках нацпроектов удастся реализовать программу по выделению участков для многодетных семей.

    «Нет сомнений, что чем больше население, тем лучше растет экономика. А если жителей не хватает, появляются сложности», – отметил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член координационного совета Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству Максим Григорьев. – Особенно важно увеличивать население в наших регионах, чтобы не возникало ситуации, когда субъекты плохо развиваются попросту из-за нехватки рук».

    Кроме того, демографический спад подрывает не только экономику, но также оборонную функцию государства, добавил эксперт. «Это важно в геополитическом плане. Нашей огромной стране необходимо поддерживать на достаточно высоком уровне боевую мощь, то есть численность войск, чтобы охранять территорию от внешнего давления», – считает он.

    По мнению Григорьева, высокая плотность населения в России невыгодна западным политикам, который хотел бы видеть нашу страну «слабой и несамостоятельной». «К сожалению, они этого добились, когда развалился СССР. Теперь они хотят того же для современной России», – сказал специалист.

    «Политические идеологи на Западе неоднократно поднимали эту тему, выражали надежду на то, чтобы РФ распалась на автономные «образования». Эта идея активно пропагандируется и через некоторые региональные СМИ. По этому признаку заметно, на какие части России западные кураторы пытаются воздействовать. Это Сибирь и Татарстан, например. Там они через лояльную прессу способствуют разжиганию межнациональной вражды», – уточнил он.

    В свою очередь ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал о недавних исследованиях зарубежных коллег, авторы которых пришли к выводу, что стремление будущих мам делать карьеру отнюдь не всегда мешает росту рождаемости.

    «Действительно, когда растет благосостояние, сперва начинает ухудшаться ситуация по демографии,

    – сообщил эксперт. – С этим успели столкнуться порядка 90 процентов стран, и только за последние годы стала выявляться обратная тенденция, когда после определенной точки благосостояние семей перестает мешать и начинает, наоборот, способствовать улучшению демографической ситуации».

    «Возьмем Францию – это вообще первая в мире страна, где еще в XVIII веке началось систематическое снижение рождаемости. На сегодня там накоплен самый серьезный опыт работы по восстановлению численности населения. Французы поняли, что меры, направленные на совмещение материнства и работы, работают хорошо, а вот слишком долгие декретные отпуска – неэффективны, так как женщины теряют квалификацию», – отметил собеседник.

    «Есть и другие грамотные решения: сертифицированные няни, гибкий рабочий график, возможность как можно раньше вернуться на работу из декрета. За счет этого и других мер во Франции сейчас началось очень заметное увеличение рождаемости коренного населения, доля молодежи стала намного выше, а приезжих – мусульман – всего около 10 процентов, и эту цифру не нужно преувеличивать», – уточнил он.

    Некоторые эксперты предлагают остановить демографический спад в России с помощью притока мигрантов, однако, по мнению Коротаева, в этом нет необходимости. Во-первых, достаточно текущих мер: материнские капиталы на второго и третьего ребенка очень эффективны, считает Коротаев.

    «Во-вторых, я бы по-другому относился к женщинам, которые «откладывают» семью до 30 лет и дальше. У нас когорта 20-летних россиянок малочисленна, а они – все-таки трудовой ресурс. В Скандинавии, например, молодым образованным женщинам вполне себе удается совмещать карьеру с материнством. Но, что важно, – у государства есть соответствующая установка на то, чтобы облегчить женщине жизнь, чтобы она и карьеру сделала, и была хорошей мамой. Чтобы женщина совмещала эти понятия, а не противопоставляла одно другому», – резюмировал собеседник.


     
     
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