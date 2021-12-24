Как женщине совместить материнство и карьеру

Почему Россия перестала рожать - такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Есть ли способы изменить приоритеты женщин детородного возраста и насколько применимы они для повышения рождаемости в России?

В четверг президент Владимир Путин провел 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Она длилась почти четыре часа – за это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов от журналистов из разных регионов России.

Отвечая на первый же вопрос, Путин коснулся проблем демографии. «Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил глава государства. По его словам, в стране не хватает рабочих рук – всего насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста. Эта цифра должна серьезно вырасти к 2024-2030 годам, сказал Путин. «Я уже не говорю про геополитическую составляющего этого важнейшего вопроса», – отметил он.

«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить, это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась, была 71,5 (года) в прошлом году, а стала 70,1. И это как раз одно из негативных последствий пандемии», – констатировал президент.

«Обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – констатировал Путин.

После этого журналисты еще не раз возвращали президента к теме демографии. В частности, он ответил на вопрос журналистки телеканала «СПАС» о том, почему «Россия перестала рожать». «Поднять на ноги малыша – это сложное дело. Поэтому все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Надеюсь, это сыграет свою положительную роль», – сказал Путин. «Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», – пообещал он.

«Есть и вещи более тонкие. Такая же проблема, связанная с демографией, есть во всех постиндустриальных странах. С чем это связано? С изменением не интересов, а приоритетов в жизни людей. В том числе – в жизни женщин детородного возраста. Образование, пост-образование, карьера – а потом ребенок. И это к 30 годам. А там уже и о втором ребенке не задумаешься», – посетовал он.

«Это тонкая вещь. Даже у демографов нет окончательных и ясных ответов на эти вопросы. Что касается духовной составляющей – да, карьера и благосостояние – это важная вещь. Но понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей. Это делать надо талантливо, ярко, тонко, с помощью СМИ, деятелей искусства, общественных организаций и поддерживать людей материально», – призвал президент.

Путин также напомнил, как в разгар пандемии правительство взяло под особую опеку семьи с детьми младшего возраста. Власти тогда расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка, платить пособия на детей от 3 до 7 лет, направлять разовые выплаты и по 5 и по 10 тыс. рублей, перечислил он. Путин также не исключил, что в рамках нацпроектов удастся реализовать программу по выделению участков для многодетных семей.

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«Нет сомнений, что чем больше население, тем лучше растет экономика. А если жителей не хватает, появляются сложности», – отметил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член координационного совета Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству Максим Григорьев. – Особенно важно увеличивать население в наших регионах, чтобы не возникало ситуации, когда субъекты плохо развиваются попросту из-за нехватки рук».

Кроме того, демографический спад подрывает не только экономику, но также оборонную функцию государства, добавил эксперт. «Это важно в геополитическом плане. Нашей огромной стране необходимо поддерживать на достаточно высоком уровне боевую мощь, то есть численность войск, чтобы охранять территорию от внешнего давления», – считает он.

По мнению Григорьева, высокая плотность населения в России невыгодна западным политикам, который хотел бы видеть нашу страну «слабой и несамостоятельной». «К сожалению, они этого добились, когда развалился СССР. Теперь они хотят того же для современной России», – сказал специалист.

«Политические идеологи на Западе неоднократно поднимали эту тему, выражали надежду на то, чтобы РФ распалась на автономные «образования». Эта идея активно пропагандируется и через некоторые региональные СМИ. По этому признаку заметно, на какие части России западные кураторы пытаются воздействовать. Это Сибирь и Татарстан, например. Там они через лояльную прессу способствуют разжиганию межнациональной вражды», – уточнил он.

В свою очередь ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал о недавних исследованиях зарубежных коллег, авторы которых пришли к выводу, что стремление будущих мам делать карьеру отнюдь не всегда мешает росту рождаемости.

«Действительно, когда растет благосостояние, сперва начинает ухудшаться ситуация по демографии,

– сообщил эксперт. – С этим успели столкнуться порядка 90 процентов стран, и только за последние годы стала выявляться обратная тенденция, когда после определенной точки благосостояние семей перестает мешать и начинает, наоборот, способствовать улучшению демографической ситуации».

«Возьмем Францию – это вообще первая в мире страна, где еще в XVIII веке началось систематическое снижение рождаемости. На сегодня там накоплен самый серьезный опыт работы по восстановлению численности населения. Французы поняли, что меры, направленные на совмещение материнства и работы, работают хорошо, а вот слишком долгие декретные отпуска – неэффективны, так как женщины теряют квалификацию», – отметил собеседник.

«Есть и другие грамотные решения: сертифицированные няни, гибкий рабочий график, возможность как можно раньше вернуться на работу из декрета. За счет этого и других мер во Франции сейчас началось очень заметное увеличение рождаемости коренного населения, доля молодежи стала намного выше, а приезжих – мусульман – всего около 10 процентов, и эту цифру не нужно преувеличивать», – уточнил он.

Некоторые эксперты предлагают остановить демографический спад в России с помощью притока мигрантов, однако, по мнению Коротаева, в этом нет необходимости. Во-первых, достаточно текущих мер: материнские капиталы на второго и третьего ребенка очень эффективны, считает Коротаев.

«Во-вторых, я бы по-другому относился к женщинам, которые «откладывают» семью до 30 лет и дальше. У нас когорта 20-летних россиянок малочисленна, а они – все-таки трудовой ресурс. В Скандинавии, например, молодым образованным женщинам вполне себе удается совмещать карьеру с материнством. Но, что важно, – у государства есть соответствующая установка на то, чтобы облегчить женщине жизнь, чтобы она и карьеру сделала, и была хорошей мамой. Чтобы женщина совмещала эти понятия, а не противопоставляла одно другому», – резюмировал собеседник.