«Спутник V» начал помогать россиянам в Европе

Российская вакцина «Спутник V» фактически признана Европой – несмотря на то, что официально этого до сих пор не сделано. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из практики, которая прямо сейчас реализуется в ряде европейских стран. Особенно она помогает тем россиянам, которым важно регулярно посещать Европу. О чем идет речь?

Тысячи россиян, чьи привычки и работа требуют свободного передвижения по Европе и США, готовы ехать за границу только для того, чтобы сделать укол признанной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ вакциной. Для них это способ получить «грин-пасс», открывающий двери в страны Евросоюза и США.

Условия вакцинации россиян постоянно меняются, поэтому люди вынуждены самоорганизовываться, чтобы следить за местными правилами въезда и медобслуживания.

Так появился Telegram-чат «Вакцинация нерезидентов в Европе». «Спрос огромный, ежедневно в чат добавляются сотни человек. Каждый день сотни вопросов и в чате, и в личку. На сегодняшний день это самая актуальная тема, так как речь и о здоровье, и о качестве жизни (возможность получения визы, путешествий, работы, встреч с родными за границей)», – рассказала газете ВЗГЛЯД администратор Telegram-чата «Вакцинация нерезидентов в Европе».

Участники делятся информацией, где и как можно пройти полный цикл вакцинации или сделать бустер (ревакцинацию – прим. ВЗГЛЯД) иностранной вакциной на российскую вакцину «Спутник V».

Самые популярные сейчас направления вакцинных поездок – Хорватия, Армения, Сербия, Венгрия, Болгария, Испания. Средний бюджет поездки в Европу за бустером в формате индивидуального туризма варьируется от 25 до 40 тысяч рублей и включает визовый сбор, авиабилеты, проживание и питание в стране вакцинации. Сама прививка при этом в большинстве стран бесплатна как для жителей, так и для приезжих.

ВЗГЛЯД: Кто те россияне, которые пытаются вакцинироваться за рубежом? Их основная цель в получении «грин-пасса» или защита от ковида?

Администратор: Самые обычные россияне, которым ситуация с взаимным непризнанием вакцин очень усложняет жизнь. Мотивация самая разная – получить визу. Например, консульство Франции принимает досье на любой тип визы при наличии сертификата вакцинации EMA. Я знаю многих, кто сидел год с рабочим контрактом и не имел возможности выехать. Теперь эти люди уже благополучно работают во Франции.

Америка тоже изменила правила на въезд с 8 января – без наличия вида на жительство на рейс допускаются только вакцинированные вакцинами ЕМА и ВОЗ. То есть у тысяч людей сразу появилась мотивация вакцинироваться.

Многие хотят получить сочетание вакцины «Спутник V» и Pfizer или Moderna. Как говорят некоторые ученые, такой микс дает лучший иммунный ответ.

ВЗГЛЯД: Какие вакцины предпочитают россияне?

А.: До недавнего времени россияне предпочитали Janssen – это однокомпонентная аденовирусная векторная вакцина, по своей природе похожая на «Спутник Лайт». Именно из-за того, что удобно слетать один раз и получить европейский QR-код. Но теперь на первое место вышел бустер на «Спутник V», так как это тоже одна поездка, европейский сертификат и еще хороший микс вакцин.

ВЗГЛЯД: В каких странах сейчас легче всего сделать прививку?

А.: Пальму первенства еще с лета держит Хорватия, так как она официально прививает туристов со всего мира – в Загребе и во всех регионах имеются все вакцины – и без проблем выдает сертификат (не нужен ни местный СНИЛС, ни страховой номер). К тому же страна открыта для туристов из России – при наличии «Спутника» не нужен даже ПЦР-тест.

Хорватия одной из первых начала делать бустер на «Спутник», поэтому поток россиян только увеличился. Но есть проблема: для поездки в Хорватию нужна хорватская виза либо любая шенгенская мультивиза. Если нет никакой визы – отличный вариант Сербия, которая тоже давно официально прививает туристов из России. Но здесь предлагается только двухкомпонентный Pfizer. Сербский сертификат признан ЕС и дает европейский QR-код.

Армения стала третьим популярным направлением после того, как отменила условие проживания в стране в течение двух недель перед вакцинацией. Там ставят две дозы Moderna или AstraZeneca.

Вакцинируют также Франция, Италия, Испания, Германия, Польша, Австрия, Швейцария, Финляндия. Но эти страны не так популярны, так как туда сложно попасть из России. Там больше вакцинируются те, кто приезжает к родственникам, друзьям.

ВЗГЛЯД: Как вы считаете, почему некоторые страны соглашаются делать бустер на «Спутник», а другие – нет?

А.: Этот вопрос надо задать Минздравам этих стран. Честно говоря, нет ответа на вопрос, почему Хорватия может внести в базу непризнанную ЕМА вакцину, а другие – нет. Но проблема именно в этом, потому что даже если [местные медики] согласны поставить бустер на «Спутник», то не могут его внести в базу и выдать сертификат.

ВЗГЛЯД: Получается, де-факто Европа признает «Спутник V», раз готова прививать бустерной вакциной после двух доз российской вакцины?

А.: Европа не признает «Спутник», потому что вакцинированные им не могут въехать в большинство стран ЕС. Для въезда «Спутник» принят только в Венгрии, Греции, Хорватии, то есть можно не сдавать ПЦР. Но ходить с QR-кодом «Спутника» там тоже не сможете, потому что в странах действует европейский QR-код.

ВЗГЛЯД: Есть ли сейчас такое понятие, как вакцинный туризм? Какие страны его практикуют?

А.: Вакцинный туризм, видимо, существует, но я им не интересовалась, у нас в чате другое направление – сориентировать самостоятельных туристов в поездке на вакцинацию (целенаправленно или совмещая с турпоездкой, посещением родственников и т. п.).

Естественно, тема очень актуальная, и турфирмы быстро почувствовали горяченькое. Слышала о Болгарии, Греции и Хорватии. Как выглядит такой тур в Греции, сложно представить, потому как вакцинация возможна только после получения страхового номера, который надо проверять в местном МФЦ с личным присутствием.

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ВЗГЛЯД: Сколько стоит прививка для иностранцев в Европе? Есть ли разница для россиян и других иностранных туристов?

А.: Вакцинация бесплатна везде в Европе, только в Египте платно в частных клиниках, но это не Европа. Никакой разницы в вакцинации для туристов и резидентов нет. Проблема может быть при получении сертификата без местного СНИЛС и ИНН. Поэтому в некоторых странах для получения сертификата нужно немного покрутиться – получить местный страховой номер или ИНН, ждать его активации.

ВЗГЛЯД: Частные европейские клиники уже продают вакцинацию россиянам. Мне, например, прислали предложение из немецкой клиники, где стоимость бустера Pfizer превышает 500 евро.

А.: И какой в этом смысл, если Германия бесплатно вакцинирует иностранных граждан и сразу дает сертификат? Вакцинация бесплатна! Это клиника берет за свои услуги. Еще понятно платить в стране, где не вакцинируют иностранцев и возможен только такой вариант (например, Словения).

Есть, конечно, такие VIP, кто считает ниже своего достоинства стоять час в очереди с плебсом. Недавно такой отписывался в чате. Наверное, для них – это вариант. Но мой чат рассчитан на средний класс.