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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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Тирания создателя Чебурашки ставит вопрос об институте репутации

Фото: Tor Wennstrцm/Lehtikuva/ТАСС
«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким», – такими словами дочь Эдуарда Успенского Татьяна выразила несогласие с решением назвать награду лучшим детским писателям именем ее отца. Как в знаменитом литераторе уживались домашний тиран и талантливый автор детских книг – и может ли, на самом деле, госпремия называться именем человека с такой репутацией? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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    Как выглядит американская замена «Союзам»

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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Тирания создателя Чебурашки ставит вопрос об институте репутации

                 27 мая 2020, 08:26
              Фото: Tor Wennstrцm/Lehtikuva/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев, Татьяна Косолапова

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              «Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким», – такими словами дочь Эдуарда Успенского Татьяна выразила несогласие с решением назвать награду лучшим детским писателям именем ее отца. Как в знаменитом литераторе уживались домашний тиран и талантливый автор детских книг – и может ли, на самом деле, госпремия называться именем человека с такой репутацией?

              В середине мая Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на логотип новой премии «Большая сказка», созданной для «поощрения авторов, способствующих приобщению к художественному слову и литературному творчеству детей и подростков». Также там есть замечание: «В качестве логотипа может использоваться образ самого писателя Э. Н. Успенского».

              Эта информация, равно как и сама будущая премия, легко могли остаться незамеченными общественностью – литературные награды в России особого веса не имеют, и интереса у широкой публики не вызывают. Но тут появилось открытое письмо единственной родной дочери знаменитого автора, придумавшего Дядю Федора, Матроскина, Чебурашку, Крокодила Гену, Братьев Пилотов.

              «Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье... Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены и т. д...

              К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни... Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», – написала Татьяна Успенская, призвав директора библиотеки выбрать «более достойного писателя» для названия премии.

              В РГДБ отреагировали довольно оперативно, отказавшись лишать награду имени Успенского. При этом глава библиотеки Мария Веденяпина отдельно заметила, что «при организации премии и другой своей культурно-просветительской деятельности РГДБ руководствуется исключительно творческими заслугами писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества».

              Той же позиции придерживаются друзья и знакомые писателя. Так, гендиректор «Ералаша» Борис Грачевский категорически против того, чтобы премию переименовали. «Я считаю, что никакие отношения личные, домашние, то, что он был якобы «тираном», не сравнится с величиной того культурного наследия, которое оставил великий русский детский писатель Эдуард Николаевич Успенский.

              Вы просто не понимаете, что вытворяли Толстой, Некрасов. Зачем это все? Остаются же книги, остается то, что нет в нашей стране ребенка, который не знает, кто такой Чебурашка.

              А теперь о нем и полмира знает. Я бы личную жизнь и творчество на одну дорогу не ставил», – заявил Грачевский газете ВЗГЛЯД.

              Однако противоречивость натуры Успенского, судя по всему, проявлялась и в творческой жизни.

              «Насчет семьи я не знаю, но то, что он помогал другим, это абсолютная правда. Я бы не состоялся, если бы не было Успенского. Это было частью его жизни, он любил открывать таланты, помогал, всегда был окружен молодыми поэтами, писателями. Бескорыстно боролся за них, многие издали, благодаря ему, свои первые книги», – говорит газете ВЗГЛЯД близкий друг Успенского, композитор Григорий Гладков.

              По его словам, Успенский повлиял на очень многих российских и советских детских авторов, среди которых Григорий Остер и Андрей Усачев. При этом большинство известных людей, хорошо знавших Успенского, не слишком искали его общества, признавалась бывшая жена писателя Элеонора Филина в 2011 году.

              «Эдуарда лично знает огромное число известных людей. Когда мы встречались на концертах, приемах, все они мило улыбались ему, обещали приехать в гости, но на деле не торопились в дом доброго детского писателя. Никто, за исключением Григория Остера, не спешил насладиться обществом Эдуарда Успенского, хотя он внушал мне: «Я только свистну - все прибегут». Даже дети и внуки бывали у нас крайне редко», – говорила Филина.

              В том же интервью телеведущая упоминала о том, что Успенский не раз оскорблял ее и набрасывался с кулаками. И слова дочери писателя об отце-тиране, о домашнем насилии, на самом деле, тоже уже звучали раньше – впервые Татьяна рассказала о сложном характере Успенского в 2018 году, вскоре после его смерти.

              То есть на самом деле о недостатках Успенского было известно довольно давно, в том числе о его членстве в так называемой «секте Столбуна», к которой он обращался с 70-х годов для лечения от алкоголизма. При ней же была «коммуна для трудных подростков», в которую он отдал и Татьяну. О порядках, там царивших, позже писала Анна Сандармоен, тоже проходившая там «лечение». В числе описанных ею методов там были принудительные заморозки участков кожи хлорэтилом, приводившие к химическим ожогам, принудительный труд и постоянные избиения. Все это называлось «психокоррекцией», «трудотерапией» и «механотерапией».

              «Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей», – пишет Татьяна в своем письме в РГДБ.

              Как говорит Борис Грачевский, у Успенского, как и у многих, было огромное количество недостатков, но он был человеком, ради таланта которого можно было «терпеть». Но, кажется, в наше время терпеть становится сложнее, особенно если именем домашнего тирана называют литературную премию, посвященную творчеству для детей. По крайне мере, так считают в среде правозащитников.

              «Я нахожу это (решение РГДБ) совершенно неэтичным. Оно говорит о тех системных проблемах, которые есть в нашем обществе. Во-первых, женщины, которые такое говорят (а руководитель РГДБ женщина), показывают, что не считают проблему насилия в семье важной. Во-вторых, люди, которые представляют государственные институты, не понимают, что такое институт репутации и совершенно не обращают на него внимания», – заявила газете ВЗГЛЯД основатель центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина.


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