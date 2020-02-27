Сверхсекретный «Циркон» вышел на финальный этап испытаний

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMA/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
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Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы сами по себе решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...

Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Сверхсекретный «Циркон» вышел на финальный этап испытаний

              Новейший фрегат «Адмирал Горшков» стал одной из платформ для испытания ракет «Циркон»   27 февраля 2020, 18:20
              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Россия в сверхсекретных условиях проводит испытания сверхсекретного вида оружия - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Утечки, которые допускают в СМИ чиновники и военные, явно содержат намеренные лакуны и упущения. Однако уже сейчас можно предположить, когда стоит ожидать принятия этих важнейших для России ракет на вооружение.

              Испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного корабля, намеченные на конец 2019 года, прошли в январе 2020-го – фрегат проекта 22350 выстрелил такой ракетой из акватории Баренцева моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, «Циркон» пролетел более 500 километров до наземной цели на военном полигоне Северного Урала.

              Поразила ли в этоге эту цель ракета и достигла ли вообще полигона, не уточняется. Ни официального подтверждения этому факту, ни фото-видеосъемки, никаких других подробностей не появилось.

              Стоит отметить, что любое оружие - в том числе ракетное - проходит строго определенный цикл испытаний. Начиная с самых простых, бросковых - и до испытаний, которые должны полностью проверить применимость оружия в условиях, максимально приближенных к боевым. Для ракеты Циркон эти испытания начались еще несколько лет назад.

              Известно также, что, действительно, испытания Циркона с надводного корабля изначально планировалось провести с борта новейшего фрегата «Адмирал Горшков». Этот головной корабль проекта 22350 оснащен ракетами «Калибр-НК», а его универсальные пусковые установки могут быть использованы и для пусков в том числе гиперзвуковых «Цирконов». Одно из успешных испытаний «Циркона» прошло еще 10 декабря 2018 года. Этот факт признали даже недоверчивые американцы, в том числе по поводу немыслимой скорости в 8 Махов, которой не обладает ни одна ракета в мире.

              И вот теперь, если верить утечкам в СМИ, успешные испытания Циркона с береговой платформы позволили перейти к этапу морских испытаний. Корабельной платформой для «Циркона» и был выбран «Адмирал Горшков». Не за горами и испытания гиперзвуковых ракет с борта подводных лодок, те же американцы утверждают, что они произойдут в текущем, 2020 году. В российском военном ведомстве тоже называют эту дату. Издание Forbes, например, полагает, что первый пуск ракеты такого типа планируется осуществить с новой атомной многоцелевой подводной лодки К-561 «Казань».

              Прошедшие в январе испытания «Циркона» оставили больше вопросов, чем дали ответов. Взять то же заявленное расстояние «более 500 километров», когда даже по карте видно, что от полигонов Северного флота в Баренцевом море до полигона на Северном Урале не менее тысячи километров. (О дальности стрельбы в более чем тысячу километров для «Цирконов» говорил, кстати, в свое время даже Владимир Путин.) Никто не заявил и о сроках поставки «Цирконов» в войска.

              Стоит также отметить, что до сих пор нет ни одного изображения ракеты Циркон - сам ее внешний вид является на сегодня одним из самых охраняемых секретов российского военного ведомства. Ведь по внешности гиперзвуковой ракеты можно сделать обоснованные выводы о ее боевых характеристиках. А ведь в них-то и заключается весь смысл разработки столь дорогого вида оружия - гиперзвуковые ракеты будут обладать потрясающей боевой эффективностью, их будет невозможно перехватить любыми зенитно-ракетными средствами, а удар, нанесенный этими ракетами, будет поистине молниеносным. Иначе говоря, страна, которая станет обладательницей подобных военных технологий, сможет получить исключительно серьезный военно-политический аргумент.

              Кстати, с секретностью во время испытаний тоже существуют свои особенности. О точной дате знают немногие, при пусках присутствует только определенный круг лиц, обладающих так называемым «допуском». Доступ к месту проведения испытаний для посторонних глаз строго ограничен. Учитывается время пролёта недружественных спутников-разведчиков, проезд-пролёт иностранных делегаций, погодные условия, данные телеметрии снимаются со строго определенных точек.

              В общем, секретность повышенная, в том числе для самого обслуживающего персонала. В том числе для исключения несанкционированных фото- и видеосъемки.

              Из открытых источников известно, что «Циркон» 3М22 является разработкой ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (г.Реутов, Московская обл.) и входит в состав комплекса 3К22 «Циркон», кодовое обозначение которого в НАТО – SS-N-33. Ракета способна развивать скорость около 9 Махов и совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 километров, где меньше сопротивление воздуха, что позволяет увеличить дальность и скорость. Вес боевой части составляет 300-400 кг, а общая длина – 8-10 метров. Предполагается, что применяться «Циркон» будет не только с кораблей и подводных лодок, на которых заменит тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», но и с береговых ракетных комплексов «Бастион».

              «После проведения подобного рода испытаний, по моему опыту, можно говорить о том, что «изделию» до запуска в серийное производство осталось менее года, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, который был председателем военно-технической комиссии «Алмаз-Антей». – Ракете должна быть присвоена литера, отработана конструкторская документация и эти документы уже послужат основанием для промышленного производства. Это займет совсем немного времени».

              Что касается ТТХ ракет, то они в точности не разглашаются даже во время эксплуатации и в отличие от, скажем, самолётов, их мировые рекорды официально не фиксируются. А более 500 километров это и 800, и 1200, если сказать «более 1000» то это может быть и 1500, и 1800».

              «Циркон» предназначен быть прежде всего противокорабельной ракетой, оставляя при этом возможности для поражения наземных целей. Пусковые установки для запусков этой ракеты остаются теми же, что и используются для новейших ракет П-800 «Оникс» и «Калибр» (3М54). Да и применение рассчитано как с боевых тяжелых кораблей, в том числе перспективного проекта атомного эсминца проекта 23560 «Лидер», так и подводных атомоходов проекта «Ясень-М», «Антей», «Хаски».

              При этом «Циркон», как и «Калибр», легко перевести в наземное положение - и настроить на поражение наземных целей. В этом случае их целями будут, прежде всего, американские пусковые установки баллистических ракет, размещенные в европейских странах.


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