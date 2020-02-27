Сверхсекретный «Циркон» вышел на финальный этап испытаний

Россия в сверхсекретных условиях проводит испытания сверхсекретного вида оружия - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Утечки, которые допускают в СМИ чиновники и военные, явно содержат намеренные лакуны и упущения. Однако уже сейчас можно предположить, когда стоит ожидать принятия этих важнейших для России ракет на вооружение.

Испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного корабля, намеченные на конец 2019 года, прошли в январе 2020-го – фрегат проекта 22350 выстрелил такой ракетой из акватории Баренцева моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, «Циркон» пролетел более 500 километров до наземной цели на военном полигоне Северного Урала.

Поразила ли в этоге эту цель ракета и достигла ли вообще полигона, не уточняется. Ни официального подтверждения этому факту, ни фото-видеосъемки, никаких других подробностей не появилось.

Стоит отметить, что любое оружие - в том числе ракетное - проходит строго определенный цикл испытаний. Начиная с самых простых, бросковых - и до испытаний, которые должны полностью проверить применимость оружия в условиях, максимально приближенных к боевым. Для ракеты Циркон эти испытания начались еще несколько лет назад.

Известно также, что, действительно, испытания Циркона с надводного корабля изначально планировалось провести с борта новейшего фрегата «Адмирал Горшков». Этот головной корабль проекта 22350 оснащен ракетами «Калибр-НК», а его универсальные пусковые установки могут быть использованы и для пусков в том числе гиперзвуковых «Цирконов». Одно из успешных испытаний «Циркона» прошло еще 10 декабря 2018 года. Этот факт признали даже недоверчивые американцы, в том числе по поводу немыслимой скорости в 8 Махов, которой не обладает ни одна ракета в мире.

И вот теперь, если верить утечкам в СМИ, успешные испытания Циркона с береговой платформы позволили перейти к этапу морских испытаний. Корабельной платформой для «Циркона» и был выбран «Адмирал Горшков». Не за горами и испытания гиперзвуковых ракет с борта подводных лодок, те же американцы утверждают, что они произойдут в текущем, 2020 году. В российском военном ведомстве тоже называют эту дату. Издание Forbes, например, полагает, что первый пуск ракеты такого типа планируется осуществить с новой атомной многоцелевой подводной лодки К-561 «Казань».

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Прошедшие в январе испытания «Циркона» оставили больше вопросов, чем дали ответов. Взять то же заявленное расстояние «более 500 километров», когда даже по карте видно, что от полигонов Северного флота в Баренцевом море до полигона на Северном Урале не менее тысячи километров. (О дальности стрельбы в более чем тысячу километров для «Цирконов» говорил, кстати, в свое время даже Владимир Путин.) Никто не заявил и о сроках поставки «Цирконов» в войска.

Стоит также отметить, что до сих пор нет ни одного изображения ракеты Циркон - сам ее внешний вид является на сегодня одним из самых охраняемых секретов российского военного ведомства. Ведь по внешности гиперзвуковой ракеты можно сделать обоснованные выводы о ее боевых характеристиках. А ведь в них-то и заключается весь смысл разработки столь дорогого вида оружия - гиперзвуковые ракеты будут обладать потрясающей боевой эффективностью, их будет невозможно перехватить любыми зенитно-ракетными средствами, а удар, нанесенный этими ракетами, будет поистине молниеносным. Иначе говоря, страна, которая станет обладательницей подобных военных технологий, сможет получить исключительно серьезный военно-политический аргумент.

Кстати, с секретностью во время испытаний тоже существуют свои особенности. О точной дате знают немногие, при пусках присутствует только определенный круг лиц, обладающих так называемым «допуском». Доступ к месту проведения испытаний для посторонних глаз строго ограничен. Учитывается время пролёта недружественных спутников-разведчиков, проезд-пролёт иностранных делегаций, погодные условия, данные телеметрии снимаются со строго определенных точек.

В общем, секретность повышенная, в том числе для самого обслуживающего персонала. В том числе для исключения несанкционированных фото- и видеосъемки.

Из открытых источников известно, что «Циркон» 3М22 является разработкой ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (г.Реутов, Московская обл.) и входит в состав комплекса 3К22 «Циркон», кодовое обозначение которого в НАТО – SS-N-33. Ракета способна развивать скорость около 9 Махов и совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 километров, где меньше сопротивление воздуха, что позволяет увеличить дальность и скорость. Вес боевой части составляет 300-400 кг, а общая длина – 8-10 метров. Предполагается, что применяться «Циркон» будет не только с кораблей и подводных лодок, на которых заменит тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», но и с береговых ракетных комплексов «Бастион».

«После проведения подобного рода испытаний, по моему опыту, можно говорить о том, что «изделию» до запуска в серийное производство осталось менее года, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, который был председателем военно-технической комиссии «Алмаз-Антей». – Ракете должна быть присвоена литера, отработана конструкторская документация и эти документы уже послужат основанием для промышленного производства. Это займет совсем немного времени».

Что касается ТТХ ракет, то они в точности не разглашаются даже во время эксплуатации и в отличие от, скажем, самолётов, их мировые рекорды официально не фиксируются. А более 500 километров это и 800, и 1200, если сказать «более 1000» то это может быть и 1500, и 1800».

«Циркон» предназначен быть прежде всего противокорабельной ракетой, оставляя при этом возможности для поражения наземных целей. Пусковые установки для запусков этой ракеты остаются теми же, что и используются для новейших ракет П-800 «Оникс» и «Калибр» (3М54). Да и применение рассчитано как с боевых тяжелых кораблей, в том числе перспективного проекта атомного эсминца проекта 23560 «Лидер», так и подводных атомоходов проекта «Ясень-М», «Антей», «Хаски».

При этом «Циркон», как и «Калибр», легко перевести в наземное положение - и настроить на поражение наземных целей. В этом случае их целями будут, прежде всего, американские пусковые установки баллистических ракет, размещенные в европейских странах.