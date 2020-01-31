«Панцирь» научился поражать копеечные цели

Взгляд
31 января, пятница  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              «Панцирь» научился поражать копеечные цели

              «Панцирям» в небе Сирии удалось сбить более сотни «джихад-квадрокоптеров»   31 января 2020, 23:10
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Маленькие китайские дроны еще совсем недавно представляли угрозу даже для больших регулярных армий. От них, например, в свое время пострадали самолеты на авиабазе Хмеймим. А не так давно микро-беспилотниками были атакованы НПЗ в Саудовской Аравии. Отбивать такие воздушные атаки непросто: размер у «джихад-дронов» маленький, радар их не берет. Но российский ВПК сумел найти ответ и на этот вызов.

              В пятницу на полигоне под Новосибирском прошли маневры расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Условным противником зенитчиков стала группа ударных беспилотников, которая по сценарию атаковала колонну военной техники. Как сообщил телеканал «Звезда», задачу для расчетов ПВО усложнили – дроны стартовали с разных направлений. Цели засекли на расстоянии 20 километров и сбили на безопасном расстоянии.

              За два дня до этого навыки отражения атаки беспилотников, летящих на разных высотах, отрабатывали на двух горных полигонах 201-й базы в Таджикистане. Здесь задействовали комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Урал» и зенитные установки ЗУ-23. И, как передал  «Спутник»,  «с ходу уничтожили цели на дальности до 2 километров».

              Частота, с которой силы ПВО оттачивают навыки уничтожения беспилотных летательных аппаратов, вполне объяснима. Россия, и другие ведущие в военном отношении державы в последние 3-4  года столкнулись с совершенно новой угрозой. Это небольшие, малоскоростные и зачастую собранные в кустарных условиях беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

              Такие дроны периодически пытаются атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии – последняя по времени попытка имела место 19 января. А в новогоднюю ночь 2018 года боевики провели  успешную атаку базы, что привело к гибели двух военнослужащих. Как утверждал тогда РБК со ссылкой на источники в Минобороны, в нападении были задействованы восемь дронов. В результате повреждения получили четыре самолета и два вертолета. Технике, которая стоит десятки и сотни миллионов рублей был нанесен урон с помощью устройств, которые стоят в буквальном смысле копейки.

              Можно также вспомнить об атаке на НПЗ в Саудовской Аравии, которую устроили йеменские повстанцы-хуситы при помощи девяти дронов. Такой тактике, как уже говорилось, от силы несколько лет. В 2016 году эксперты британской организации Conflict Armament Research впервые сообщили об обнаруженной в Ираке мастерской по сборке самодельных ударных БПЛА: боевая часть на основе компонентов советского ПЗРК «Стрела-2М», японские и южнокорейские радиодетали, каркас из фанеры.

              С тех пор производство было поставлено на поток. Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов рассказал газете ВЗГЛЯД:

              «Пик массового применения беспилотников «Исламским государством*» пришелся на 2016-2018 годы. Например, иракские военные, боровшиеся с ИГ* в районе Мосула, признавались, что им

              приходилось «одним глазом смотреть прямо, а другим – наверх».

              «В качестве боеприпасов боевики использовали «выстрелы» от подствольных гранатометов», – добавил эксперт.  Причем, отметил он, далеко не всегда боевикам требовалось собирать дрон с нуля. «Очень часто применялись БПЛА китайского производства, которые просто закупали через известные интернет-магазины», – рассказал Мардасов. Добавим, что дроны-разведчики боевиков (корпус из простейших материалов плюс обычная видеокамера) координируют перемещение «джихад-мобилей».

              Причина эффективности действий сверхдешевой и сверхмалой беспилотной авиации проста – средства ПВО разрабатывались тогда, когда небольших и малоскоростных беспилотников просто не существовало. «Дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях. Уязвимым местом всех радиолокационных систем является как раз работа по таким небольшим малоскоростным целям», – пояснил в недавнем интервью интервью ТАСС главный конструктор зенитных комплексов тульского КБ приоборостроения имени Шипунова (КБП) Валерий Слугин. Именно КБП было разработчиком ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

              Один из создателей «Панциря» сообщил, что число сбитых этими зенитками в Сирии вражеских беспилотников превысило сотню, значит новое средство ПВО доказало свою эффективность.  

              Но, как пояснил Слугин, «Панцирь» изначально был рассчитан в том числе на борьбу с беспилотниками, но с беспилотниками самолетного типа, большими и скоростными. Мелкие и тихоходные дроны просто не существовали на момент разработки комплекса. Напомним: «Панцирь С-1» был создан в 1994 году.

              «Дроны-камикадзе имеют очень малую эффективную площадь рассеивания (ЭПР) – менее 0,2 кв. метра. Это очень мелкая и малоскоростная цель, которую затруднительно выявить радиолокаторами», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.   Обнаружение такого рода дронов на радарах ПВО осложнено еще и тем, что в конструкции беспилотников «все чаще используются композитные материалы, а вместо двигателей внутреннего сгорания – электрические, что снижает количество металла в их конструкции», – указал эксперт. – То же касается и боеприпасов. На наземные цели сбрасываются практически безоболочные взрывные устройства – без металлической оболочки».

              Надо признать, что отечественный ВПК ответил на новую угрозу довольно быстро. Те же комплексы «Панцирь» в их современной модификации стали более зрячими. Как сообщил Валерий Слугин, в дополнение к радиолокационному режиму наведения, в «Панцирях» уже реализован оптический режим, «который нечувствителен ко всем отражениям от поверхности – ему все равно, летит ли цель над землей или, допустим, едет по земле». Использование оптики с тепловизором, в частности, позволило эффективно поражать наземные цели – пресловутые «джихад-мобили».

              Как отмечают эксперты, радиолокационная система комплексов «Тор-М2МКМ» уже способна засекать цели с ЭПР больше 0,1 кв. метра на расстоянии 32 километра, а мелкие цели – на 10-15 километрах. Как отмечал Алексей Леонков в материале, опубликованном недавно в «Российской газете», из западных вооружений подобную точность могут гарантировать  американские комплексы Patriot. Батареи Skyguard II и Shanine, хотя и предназначены, в том числе, для уничтожения дронов, с такой задачей справиться не могут, пояснил Леонков. Хотя, добавил он, нефтяные заводы Saudi Aramco охраняли не только Skyguard II и Shanine,  но и «Пэтриоты» – однако дронам удалось нанести удар.

              Кроме того, появилось первое подтверждение того, что российские ПВО получат ракету, предназначенную для уничтожения малых и медленных дронов в ближней зоне 5-7 километров.  Для сравнения, в декабре прошлого года командование ВВС США представило как достижение уничтожение миниатюрного беспилотного летательного аппарата истребителем F-16 с расстояния в 300 метров.

              «Зачем класть столько пороха в ракету, ставить такие мощные двигатели? Экономически целесообразно сделать маленькую ракету», – пояснил в этой связи Слугин.  Вопрос в том, как скоро КБП может разработать такую малую ракету. Судя по интервью Слугина, у разработчиков пока нет ответа по этому поводу. Разработка, производство и испытания новых ракет займут, по оценке конструктора, более трех-четырех лет.  Но зато когда наконец такие средства появятся, как рассчитывают производители, на «Панцири» можно будет ставить в четыре раза больше ракет. «Это повысит боевую производительность, увеличивая количество целей, которые можно поразить одним боекомплектом», – полагает Слугин.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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