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В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Самодельный телескоп в Крыму прославил Россию

Геннадий Борисов с детства мастерил телескопы – и в итоге открыл девять кометФото: из личного архива
«Нам все сложнее что-то открыть, потому что большие команды своими мощными телескопами фиксируют объекты до того, как это становится доступно для любительского оборудования», – рассказал газете ВЗГЛЯД крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, чьим именем названа открытая им первая в истории межзвездная комета. В эти ночи в Северном полушарии, в том числе и в России, можно увидеть комету Борисова. Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

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Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
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              Самодельный телескоп в Крыму прославил Россию

              Геннадий Борисов с детства мастерил телескопы – и в итоге открыл девять комет   15 декабря 2019, 10:32
              Фото: из личного архива
              Текст: Иван Абакумов,
              Карина Казанцева

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              «Нам все сложнее что-то открыть, потому что большие команды своими мощными телескопами фиксируют объекты до того, как это становится доступно для любительского оборудования», – рассказал газете ВЗГЛЯД крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, чьим именем названа открытая им первая в истории межзвездная комета. В эти ночи в Северном полушарии, в том числе и в России, можно увидеть комету Борисова.

              Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки первой в истории межзвездной кометы Борисова, сообщил в пятницу «Ридус». Ее уникальность в том, что комета впервые прилетела в Солнечную систему, пересекает ее в настоящее время, а потом вновь уйдет в дальний космос и, в отличие от себе подобных, никогда не вернется. Сейчас космическое тело находится в 298 миллионах километров от Земли и движется со скоростью свыше 175 тысяч км/час. Это одна из самых быстрых комет, которые когда-либо наблюдались.

              Среди астрономов есть правило: открыватели называют астероиды по своему усмотрению, но кометы обязательно получают имя того, кто их обнаружил. Так, новооткрытая комета получила название 2I/Borisov. Ее индекс считается необычным – он свидетельствует о внесолнечном происхождении тела (interstellar).

              В декабре комета Борисова впервые пролетит над Москвой. Как отмечало «РИА Новости», 7 декабря комета приблизилась на минимальное расстояние к Солнцу, то есть прошла перигелий, как выражаются астрономы. А открыл этот объект 30 августа российским астрономом-любитель, уроженец Краматорска (Донецкая область) Геннадий Борисов. На его счету уже девять открытых комет и четыре околоземных астероида.

              Среди астрономов-энтузиастов не только России, но и Евразии никому еще не удалось отыскать такое же количество. К слову, за каждую открытую комету полагается вознаграждение в 3 тысяч долларов, но, как правило, эти деньги не покрывают расходов на покупку и создание телескопа. В 2014 году, как раз когда Крым воссоединился с Россией, живший к тому времени на полуострове астроном получил одну из самых престижных в астрономии наград – премию Эдгара Уилсона. Примечательно, что для своих открытий Геннадий Борисов использует телескоп собственной конструкции. Поэтому он по праву может считаться любителем, хотя формально и работает в стенах Крымской астрофизической лаборатории, расположенной неподалеку от Бахчисарая.

              комета Борисова (фото: ESA and D. Jewitt (UCLA)/NASA)
              комета Борисова (фото: ESA and D. Jewitt (UCLA)/NASA)
              В интервью газете ВЗГЛЯД сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Геннадий Борисов рассказал о том, как увлечение детства превратилось в работу его мечты.

              ВЗГЛЯД: Геннадий Владимирович, как происходит поиск, в результате которого удается обнаружить ранее неизвестную комету?

              Геннадий Борисов: По стандартной схеме. Астроном выбирает область неба и снимает ее с разных ракурсов в течение нескольких часов. Потом он запускает полученные кадры в компьютер и ищет объекты, которые изменяют свое положение относительно неподвижных звезд и планет. Эти находки могут быть точечные или диффузные. Я обращаю внимание на вторые, потому что, как правило, это кометы или астероиды.

              Когда я обнаруживаю такой объект, то измеряю его координаты и проверяю их по базе Центра малых планет – это организация при Международном астрономическом союзе, которая собирает данные о всех малых космических телах. Если на сайте нет информации, то составляю отчет о находке и отправляю в Центр. Он все проверяет и затем размещает информацию на странице подтверждения, чтобы обсерватории по всему миру начали искать объект и либо доказали его существование, либо опровергли.

              Так было и с межзвездной кометой. Как только собрали о ней достаточно данных, оказалось, что она необычная: ее полет происходит по гиперболической траектории, разомкнутой орбите. Стало понятно, что это объект не из Солнечной системы – комета в нее влетела, пересечет за несколько десятков лет и покинет навсегда.

              ВЗГЛЯД: Как часто происходит открытие подобных комет?

              Г. Б.: Это первая в истории человечества межзвездная комета. Два года назад с помощью американских телескопов ученые обнаружили межзвездный астероид Оумуамуа – первое межзвездное космическое тело. Но его заметили, когда он уже улетал из Солнечной системы. Комета же только прошла перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или небесного тела), так что у нас будет несколько десятков лет, чтобы наблюдать, как она покидает Солнечную систему. Поэтому пока таких объектов всего два. Может, новые телескопы обнаружат больше подобных комет и астероидов.

              ВЗГЛЯД: Насколько сложно любителям конкурировать с профессиональными лабораториями?

              Г. Б.:  Существуют большие проекты, работают команды профессионалов и используются телескопы стоимостью в несколько миллиардов долларов – так находят по 30-40 комет в год. Но подобные проекты ищут «опасные» для нашей планеты тела, обнаруживать другие объекты выпадает на долю любителей. Нам все сложнее что-то открыть, потому что большие команды своими мощными телескопами фиксируют объекты до того, как это становится доступно для любительского оборудования. Обычно это две-три находки в год.

              ВЗГЛЯД: Известно, что вы работаете в стенах официальной обсерватории, однако используете свой личный самодельный телескоп. Он у вас переносной или стационарный?

              Г. Б.: Стационарный. Раньше у меня были маленькие телескопчики, которые можно было перемещать, но последний телескоп покрупнее. Он стоит в одном из куполов обсерватории, где я работаю. Телескоп из этого купола уехал в Чили, поэтому меня на время пустили в освободившейся купол. Я уже год нахожусь там со своим телескопом и не знаю, сколько еще это продлится. Но с другой стороны, наша с организацией договоренность взаимовыгодна: на своих любительских телескопах я фактически отлаживаю новые технологии, которые потом используются для создания уникального оборудования.

              ВЗГЛЯД: А почему вы – профессиональный астроном – начали делать телескопы своими руками?

              Г. Б.: Еще в детстве я читал много журналов. Например, популярную тогда «Науку и жизнь». Уже тогда пытался сам и с товарищами мастерить что-то похожее на телескопы из зеркал и очковых линз. Потом получил специальность астронома в московском университете и стал работать по профессии. Со временем я начал создавать телескопы для различных проектов.

              Меня так это увлекало, что в какой-то момент работа стала хобби: теперь я сам ищу кометы с помощью самодельных телескопов. Сейчас я руковожу отделом в своей астрономической организации, а в свободное время по ночам наблюдаю небо.

              ВЗГЛЯД: Сколько времени уходит на слежку за небом и сколько на анализ полученных данных?

              Г. Б.: Пять-десять ночей в месяц я трачу на наблюдение. Но это зависит от времени года и погоды: летом ночи короче, поэтому я наблюдаю больше, если же небо пасмурное, то приходится отправляться спать. Сейчас стараюсь меньше сидеть ночью, потому что тяжело физически – днем ведь надо работать. Последнее время я наблюдаю пару часов на рассвете, а потом расшифровываю полученный материал 6-8 часов. Обрабатываю все вручную, потому что компьютерные программы многое пропускают.

              ВЗГЛЯД: В России развивается любительская астрономия?

              Г. Б.: Да, у нас много любителей, которые ищут красивые туманности и галактики – это называется «астрофотография». Я тоже когда-то занимался этим. У меня даже состоялись несколько персональных фотовыставок – и здесь, в Москве, и в Европе! Но сейчас в астрофотографии используется много компьютерной обработки, поэтому даже не с очень хорошим оборудованием можно сделать красивую фотографию. Мне не нравится подобный симбиоз натуральной фотографии и компьютерной графики, тем более, я не очень силен в обработке.

              ВЗГЛЯД: Что бы вы посоветовали начинающему астроному-любителю?

              Г. Б.: Сейчас в продаже множество телескопов, поэтому с оборудованием проблем не будет. Всегда начинайте с наблюдения и смотрите на яркие объекты – Луну, Солнце, Сатурн. А дальше ищите то, что интересно вам.


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