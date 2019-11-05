Михаил Киселев: Для студотрядовцев деньги уходят на третий план

«Мы сохранили дух романтики и, в хорошем смысле, авантюризма студенческих стройотрядов. Но в нашей работе появилось больше задач и направлений», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев. На днях отмечалось 60-летие организации. Почему студотряды по-прежнему представляют огромный интерес для молодежи? Какие возможности они дают?

На вторник состоится встреча Владимира Путина с активом студенческих отрядов. Глава государства неоднократно уделял внимание стройотрядам и отмечал их помощь в крупномасштабных проектах, начиная с возведения олимпийских объектов в Сочи и закачивая волонтерской деятельностью в детских центрах и лагерях.

Стройотряды – часть советского наследия, точнее, наследия романтических 1960-х. Тогда студенты проявили себя на «стройках века»: участвовали в возведении Саяно-Шушенской ГЭС, клали рельсы на БАМе, работали на газовых месторождениях Тюмени. Добавим, что даже на более прозаическом строительстве коровников по всей стране студенты зарабатывали гигантские по тем временам суммы и могли за несколько месяцев обзавестись собственным жильем.

С распадом Советского Союза стройотряды, казалось бы, навсегда вошли в историю, но движение возродилось в середине 2000-х. В октябре испольнилось 60 лет стройотрядовскому движению и одновременно 15 лет молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО).

О том, чем живут современные стройотрядовцы, газете ВЗГЛЯД рассказал командир Центрального штаба РСО Михаил Киселев.

ВЗГЛЯД: Михаил Сергеевич, движение студенческих отрядов, которому исполнилось 60 лет, обычно ассоциируется со стройотрядами – старшие поколения помнят БАМ и целину. Чем нынешние студотряды отличаются от «комсомольцев-добровольцев» советского времени? Что позаимствовали из прошлого?

Михаил Киселев: Традиции движения студенческих отрядов времен БАМа и освоения целины сохраняются. Это форменная одежда, куртки-целинки, бойцовки, строевки. Это расположение нашивок, шевронов, нагрудный знак за активную работу. В свое время он вручался ЦК ВЛКСМ и был одним из важнейших. А сегодня мы поменяли плашку. Теперь она виде триколора и вместо ВЛКСМ написано РСО.

Михаил Киселев (фото: Алексей Никольский/РИА Новости)

Мы сохранили тот же самый дух, в хорошем смысле, авантюризма и романтики студенческих отрядов. Это желание быть причастным к строительству важных объектов на территории нашей страны. Сегодня, как и тогда, студенческие отряды занимаются волонтерством. Помогаем ветеранам и слабозащищенным группам населения. Ребята несут вахты памяти, благоустраивают памятные захоронения.

Но некоторые акценты присущи настоящему времени. Появилось больше многообразия. Если в советское время была главная задача поднимать народное хозяйство, то сегодня это различные формы занятности. Вместе легче работать, преодолевать трудности, путешествовать.

Когда рассказываешь ветеранам о существовании сервисных отрядов, то их удивляет желание студентов подрабатывать официантами, барменами, горничными, поварами. Другое отличие заключается в том, что

мы становимся более профессиональными, чем наши предшественники.

Требования к персоналу на любом трудовом проекте гораздо выше. Таковы веяния времени. Все должны проходить профподготовку.

Построить здание или коровник, как бывало в прошлом, студенческим отрядам под силу, но только если штаб будет привлекать профессиональных работников. Раньше, конечно, все это было по-другому.

И основной момент – это переход на экономические рельсы. Это не набор студентов по разнарядке. Конечно, мы обращаемся к министерствам и ведомствам, чтобы они направили письма работодателям. Но попросить можно один раз, а дальше мы должны соответствовать гарантии качества и потребности самого работодателя. Таковы условия рыночной экономики.

Один из ярких примеров – это олимпийская стройка в Сочи. По поручению президента взяли сначала 40 человек, а уже дальше пошло по накатанной, работодатели сами привлекли около семи тысяч ребят. То же самое на Севере. У нас нет огромного бюджетного финансирования, мы должны работать со спонсорами, заниматься собственной хозяйственной деятельностью. Финансовая модель другая, но дух остается прежним – и это самое главное.

ВЗГЛЯД: В чем идеология движения, помимо самой работы?

М. К.: У нас около полутора десятков направлений деятельности. Это в том числе работа на стройках, курсы подготовки и обучения вожатых детских лагерей, это студенческие отряды проводников (ребята работают проводниками на железных дорогах).

Наша главная задача – работать и быть важным для своей родины, государства. Важно, что и сегодня можно обрести дружбу через труд. Преодолев себя, становишься лучше. И коллектив в этом плане помогает.

Патриотическое воспитание проявляется в том, что ребята путешествуют по стране, видят ее развитие, участвуют в крупнейших национальных проектах, помогают ветеранам, занимаются волонтерством. Их желание и потенциал помогать говорит о том, что ребята более эффективны во всех направлениях жизни.

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М. К.: Все верно, но у нас есть профессиональная подготовка. Допустим, проводник пассажирского поезда будет обучаться три месяца, а вожатый – не менее 180 часов. Если речь идет о стройке, то придется не менее трех месяцев учиться на газоэлектросварщика, бетонщика или плотника. Сегодня не учиться и получать рабочую специальность практически невозможно. Поэтому труд становится максимально квалифицированным насколько это возможно.

Ребята ездят не один год. В каждом отряде 40-50% – это старый костяк. Поэтому развивается дух наставничества, более опытные товарищи помогают учиться молодым.

ВЗГЛЯД: Какое значение имеет финансовая сторона, желание помочь ребятам научиться зарабатывать деньги?

М. К.: Мы стремимся, чтобы отряды были одним из средств заработка для молодежи. Студентам всегда хочется кушать. Мы сравнили студенческую мотивацию советского периода и сейчас, она практически одинакова.

До 70% ребят сначала идут в студенческий отряд за заработком. Но те, кто приходит второй раз – то уже не ради денег, а ради помощи другим и возможности побыть со своим коллективом.

Для них деньги уходят на третий план. Пирамиду Маслоу, стремление человека к самореализации тоже никто не отменял.

В первую очередь ребята должны научиться зарабатывать сами, а дальше они должны научиться отдавать. Сперва они решают свои потребности, а потом идут помогать всем остальным. У нас в студенческом отряде есть такое выражение: «Пашем десять месяцев ради того, чтобы поработать два месяца». То есть ты должен пройти через несколько добровольческих мероприятий, чтобы попасть в студотряд. Как только ты написал заявление, тебя вовлекают в активную социальную жизнь, а только потом можешь попасть в студенческий отряд.

ВЗГЛЯД: Вы уже упомянули олимпийскую стройку в Сочи. Какие еще культовые объекты вы строили?

М. К.: После олимпийского строительства почти ни один крупномасштабный проект не реализуется без нашего участия. После олимпийской стройки была универсиада в Казани, саммит АТЭС во Владивостоке, работа на месторождениях Бованенковское и Чаяндинское для газопровода «Сила Сибири», Керченский мост, универсиада в Красноярске весной этого года, объекты к чемпионату мира по футболу в 2018 году, космодромы Восточный и Плесецк. А еще атомные станции, аэропорты Платов, Шереметьево и другие. Эти объекты можно еще долго перечислять.

Наши вожатые сейчас есть во всех детских центрах, студенты работают в сельском хозяйстве, на таких крупных предприятиях, как «ЭкоНива», «Мираторг», Крымская фруктовая компания. Для проводников крупнейший работодатель – Российские железные дороги. Для ребят, которые пошли работать в сферу услуг – это «Ялта-интурист», «Мрия Резорт», все крупные отели.

ВГЛЯД: На сайте РСО написано о сотрудничестве с ведущими госкорпорациями – от РЖД до «Росатома»? В чем оно выражается?

М. К.: С «Росатомом», помимо трудоустройства, мы вместе проводим обучающие мероприятия. В этом году «Росатом» является генеральным партнером юбилейного года, и мы вместе проводили мероприятия по популяризации студенческих отрядов.

Сейчас мы переподписали с РЖД соглашение, для нас оно расширяет доступ к кадровому потенциалу отрасли. Сейчас ребята из студенческих отрядов имеют возможность попасть через два-три года в международные проекты. Они становятся высокопотенциальными кандидатами на трудоустройство в госкорпорациях. Мы разработали совместную отраслевую награду, которая является частью кадровой политики.

У РЖД есть свои больницы. В этом году мы начали пилотный проект с медицинскими отрядами. Наши вожатые работают в оздоровительных лагерях РЖД, плюс рекламная составляющая. Это круглогодичная комплексная работа. Которую мы ведем совместно с разными корпорациями. Это часть огромной кадровой политики этих госкомпаний.