Михаил Киселев: Для студотрядовцев деньги уходят на третий план

Взгляд
5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Для науки опасна не вера, а атеизм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Христианство не предписывает ученым – в том числе ученым–христианам – что они должны находить в ходе своих исследований. Светские идеологии предписывают. Конфликт науки и религии – миф; конфликт науки и антирелигиозных идеологий – реальность. Подробности...
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Для России Центральная Азия – не «чемодан без ручки»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мало найдется в мире регионов, о которых бы в России говорили так много, а знали так мало, как о Центральной Азии. Обсуждение региона часто становится предметом горячих дискуссий, в которых эмоции подменяют рациональный расчет. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Ждем русский национализм здорового человека

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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              Михаил Киселев: Для студотрядовцев деньги уходят на третий план

              «Ребята путешествуют по стране, видят ее развитие, участвуют в крупнейших проектах», – рассказал Киселев   5 ноября 2019, 15:21
              Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
              Текст: Людмила Суркова

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              «Мы сохранили дух романтики и, в хорошем смысле, авантюризма студенческих стройотрядов. Но в нашей работе появилось больше задач и направлений», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев. На днях отмечалось 60-летие организации. Почему студотряды по-прежнему представляют огромный интерес для молодежи? Какие возможности они дают?

              На вторник состоится встреча Владимира Путина с активом студенческих отрядов. Глава государства неоднократно уделял внимание стройотрядам и отмечал их помощь в крупномасштабных проектах, начиная с возведения олимпийских объектов в Сочи и закачивая волонтерской деятельностью в детских центрах и лагерях. 

              Стройотряды – часть советского наследия, точнее, наследия романтических 1960-х. Тогда студенты проявили себя на «стройках века»: участвовали в возведении Саяно-Шушенской ГЭС, клали рельсы на БАМе, работали на газовых месторождениях Тюмени. Добавим, что даже на более прозаическом строительстве коровников по всей стране студенты зарабатывали гигантские по тем временам суммы и могли за несколько месяцев обзавестись собственным жильем.

              С распадом Советского Союза стройотряды, казалось бы, навсегда вошли в историю, но движение возродилось в середине 2000-х. В октябре испольнилось 60 лет стройотрядовскому движению и одновременно 15 лет молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО).

              О том, чем живут современные стройотрядовцы, газете ВЗГЛЯД рассказал командир Центрального штаба РСО Михаил Киселев.

              ВЗГЛЯД: Михаил Сергеевич, движение студенческих отрядов, которому исполнилось 60 лет, обычно ассоциируется со стройотрядами – старшие поколения помнят БАМ и целину. Чем нынешние студотряды отличаются от «комсомольцев-добровольцев» советского времени? Что позаимствовали из прошлого?

              Михаил Киселев: Традиции движения студенческих отрядов времен БАМа и освоения целины сохраняются. Это форменная одежда, куртки-целинки, бойцовки, строевки. Это расположение нашивок, шевронов, нагрудный знак за активную работу. В свое время он вручался ЦК ВЛКСМ и был одним из важнейших. А сегодня мы поменяли плашку. Теперь она виде триколора и вместо ВЛКСМ написано РСО.

              Михаил Киселев (фото: Алексей Никольский/РИА Новости)
              Михаил Киселев (фото: Алексей Никольский/РИА Новости)

              Мы сохранили тот же самый дух, в хорошем смысле, авантюризма и романтики студенческих отрядов. Это желание быть причастным к строительству важных объектов на территории нашей страны. Сегодня, как и тогда, студенческие отряды занимаются волонтерством. Помогаем ветеранам и слабозащищенным группам населения. Ребята несут вахты памяти, благоустраивают памятные захоронения.

              Но некоторые акценты присущи настоящему времени. Появилось больше многообразия. Если в советское время была главная задача поднимать народное хозяйство, то сегодня это различные формы занятности. Вместе легче работать, преодолевать трудности, путешествовать.

              Когда рассказываешь ветеранам о существовании сервисных отрядов, то их удивляет желание студентов подрабатывать официантами, барменами, горничными, поварами. Другое отличие заключается в том, что

              мы становимся более профессиональными, чем наши предшественники.

              Требования к персоналу на любом трудовом проекте гораздо выше. Таковы веяния времени. Все должны проходить профподготовку.

              Построить здание или коровник, как бывало в прошлом, студенческим отрядам под силу, но только если штаб будет привлекать профессиональных работников. Раньше, конечно, все это было по-другому.

              И основной момент – это переход на экономические рельсы. Это не набор студентов по разнарядке. Конечно, мы обращаемся к министерствам и ведомствам, чтобы они направили письма работодателям. Но попросить можно один раз, а дальше мы должны соответствовать гарантии качества и потребности самого работодателя. Таковы условия рыночной экономики.

              Один из ярких примеров – это олимпийская стройка в Сочи. По поручению президента взяли сначала 40 человек, а уже дальше пошло по накатанной, работодатели сами привлекли около семи тысяч ребят. То же самое на Севере. У нас нет огромного бюджетного финансирования, мы должны работать со спонсорами, заниматься собственной хозяйственной деятельностью. Финансовая модель другая, но дух остается прежним – и это самое главное.

              ВЗГЛЯД: В чем идеология движения, помимо самой работы?

              М. К.: У нас около полутора десятков направлений деятельности. Это в том числе работа на стройках, курсы подготовки и обучения вожатых детских лагерей, это студенческие отряды проводников (ребята работают проводниками на железных дорогах).

              Наша главная задача – работать и быть важным для своей родины, государства. Важно, что и сегодня можно обрести дружбу через труд. Преодолев себя, становишься лучше. И коллектив в этом плане помогает.

              Патриотическое воспитание проявляется в том, что ребята путешествуют по стране, видят ее развитие, участвуют в крупнейших национальных проектах, помогают ветеранам, занимаются волонтерством. Их желание и потенциал помогать говорит о том, что ребята более эффективны во всех направлениях жизни.

              ВЗГЛЯД: Насколько качественно работают студенты, ведь для многих – это временная подработка?

              М. К.: Все верно, но у нас есть профессиональная подготовка. Допустим, проводник пассажирского поезда будет обучаться три месяца, а вожатый – не менее 180 часов. Если речь идет о стройке, то придется не менее трех месяцев учиться на газоэлектросварщика, бетонщика или плотника. Сегодня не учиться и получать рабочую специальность практически невозможно. Поэтому труд становится максимально квалифицированным насколько это возможно.

              Ребята ездят не один год. В каждом отряде 40-50% – это старый костяк. Поэтому развивается дух наставничества, более опытные товарищи помогают учиться молодым.

              ВЗГЛЯД: Какое значение имеет финансовая сторона, желание помочь ребятам научиться зарабатывать деньги?

              М. К.: Мы стремимся, чтобы отряды были одним из средств заработка для молодежи. Студентам всегда хочется кушать. Мы сравнили студенческую мотивацию советского периода и сейчас, она практически одинакова.

              До 70% ребят сначала идут в студенческий отряд за заработком. Но те, кто приходит второй раз – то уже не ради денег, а ради помощи другим и возможности побыть со своим коллективом.

              Для них деньги уходят на третий план. Пирамиду Маслоу, стремление человека к самореализации тоже никто не отменял. 

              В первую очередь ребята должны научиться зарабатывать сами, а дальше они должны научиться отдавать. Сперва они решают свои потребности, а потом идут помогать всем остальным. У нас в студенческом отряде есть такое выражение: «Пашем десять месяцев ради того, чтобы поработать два месяца». То есть ты должен пройти через несколько добровольческих мероприятий, чтобы попасть в студотряд. Как только ты написал заявление, тебя вовлекают в активную социальную жизнь, а только потом можешь попасть в студенческий отряд.

              ВЗГЛЯД: Вы уже упомянули олимпийскую стройку в Сочи. Какие еще культовые объекты вы строили?

              М. К.: После олимпийского строительства почти ни один крупномасштабный проект не реализуется без нашего участия. После олимпийской стройки была универсиада в Казани, саммит АТЭС во Владивостоке, работа на месторождениях Бованенковское и Чаяндинское для газопровода «Сила Сибири», Керченский мост, универсиада в Красноярске весной этого года, объекты к чемпионату мира по футболу в 2018 году, космодромы Восточный и Плесецк. А еще атомные станции, аэропорты Платов, Шереметьево и другие. Эти объекты можно еще долго перечислять.

              Наши вожатые сейчас есть во всех детских центрах, студенты работают в сельском хозяйстве, на таких крупных предприятиях, как «ЭкоНива», «Мираторг», Крымская фруктовая компания. Для проводников крупнейший работодатель – Российские железные дороги. Для ребят, которые пошли работать в сферу услуг – это «Ялта-интурист», «Мрия Резорт», все крупные отели.

              ВГЛЯД: На сайте РСО написано о сотрудничестве с ведущими госкорпорациями – от РЖД до «Росатома»? В чем оно выражается?

              М. К.: С «Росатомом», помимо трудоустройства, мы вместе проводим обучающие мероприятия. В этом году «Росатом» является генеральным партнером юбилейного года, и мы вместе проводили мероприятия по популяризации студенческих отрядов.

              Сейчас мы переподписали с РЖД соглашение, для нас оно расширяет доступ к кадровому потенциалу отрасли. Сейчас ребята из студенческих отрядов имеют возможность попасть через два-три года в международные проекты. Они становятся высокопотенциальными кандидатами на трудоустройство в госкорпорациях. Мы разработали совместную отраслевую награду, которая является частью кадровой политики.

              У РЖД есть свои больницы. В этом году мы начали пилотный проект с медицинскими отрядами. Наши вожатые работают в оздоровительных лагерях РЖД, плюс рекламная составляющая. Это круглогодичная комплексная работа. Которую мы ведем совместно с разными корпорациями. Это часть огромной кадровой политики этих госкомпаний.


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