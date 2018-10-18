Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

«У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... Тем, кто открывает свое дело, я бы посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Клейн, руководитель арт-студии из «закрытого» поселка в Алтайском крае. Юлии и еще огромному количеству российских предпринимателей помог один из проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Информационный ресурс ««Бизнес-навигатор» малого и среднего предпринимательства (МСП)» работает уже около трех лет, с 2016-го. С его помощью по клику мышки можно решить множество вопросов, волнующих бизнесменов – от поиска помещений до правовых вопросов.

Навигатор МСП – один из 15 проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России. На этой же платформе, напомним, развиваются конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес», благотворительный проект «Мечтай со мной» и многие другие проекты.

Услугами «Бизнес-навигатора» уже пользуются сотни тысяч предпринимателей по всей России (в том числе, молодых). И это не может не учитываться властями регионов. Так, например, 27 декабря прошлого года, Госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии сообщил: проект поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства подразумевает получение бизнесменами информации именно через портал «Бизнес-навигатор МСП».

Газета ВЗГЛЯД поговорила с предпринимателями, которые уже используют возможности портала.

Бизнес-леди из Петербурга Виктории Тишиной принадлежит сеть монобрендовых магазинов эксклюзивной женской одежды собственного производства под брендом «Ведунья». С его помощью Тишина открыла магазин, который успешно работает уже второй год. «Конечно, это один из факторов открытия», – заметила она в беседе с газетой ВЗГЛЯД. С помощью «Бизнес-навигатора МСП» был проведен анализ местоположения магазина, проанализирован трафик и то, на сколько заполнены торговые точки этого района товарами конкурентов.

«Кроме того, мы очень часто обращаемся и весьма довольны направлением «Жизненные ситуации», – продолжает Тишина. – Юристы портала работают просто супер: в течение одного-двух дней дают развернутый ответ со ссылками на статьи законов.

Консультация у юриста стоит пять тысяч рублей, а тут это абсолютно бесплатно».

Собеседница рассказывает, что экономист ее компании пользуется новостями навигатора, в частности, о новых редакциях законов, а кадровик выдает шаблоны необходимых документов.

Кроме того, с помощью «Бизнес-навигатора» МСП компания Тишиной проводит перепроверку контрагентов.

Работают с порталом и в обувной фирме «МЕГА Orthopedic» из подмосковного Раменского. Компания выпускает ортопедическую и профилактическую обувь и, как многие другие производители, нуждается в государственной поддержке. Для таких фирм на портале есть специальный сервис. Он автоматически выбирает меры поддержки и позволяет отправить заявку в соответствующую организацию, отследить статус ее рассмотрения и обменяться с представителями организации личными сообщениями.

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Юлия Клейн живет в алтайском поселке Сибирский (официально это ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование, из тех, что раньше называли «почтовыми ящиками»). Собеседница открыла свой бизнес тоже прибегнув к помощи «Бизнес-навигатора». В ходе обучения на проекте «Предприниматель», Юлия узнала о портале. После получения гранта и идеи открытия ИП, нужно было начать собирать и оформлять документы. Именно портал выдал всю инструкцию пошагово, что сильно облегчило задачу.

«Это были первые шаги, – рассказала Юлия газете ВЗГЛЯД. – У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... В марте 2018 года зарегистрировала арт-студию «Гармония». Пока что она существует настолько, насколько позволяют возможности, работа в основном проходит по выходным, но иногда и в будни».

Суть работы арт-студии «Гармония» – обучение детей и взрослых. Их учат рисовать песком, при этом акцент делается на развитие моторики. Занятия проходят по двум направлениям - художественному и психотерапевтическому. Посещают занятия практически все возрастные категории граждан, но преимущество отдается детям. В настоящий момент в «Гармонии» существует пять групп и количество желающих присоединится к обучению растет.

«Тем, кто начинает свой бизнес, я бы конечно посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», - добавила Юлия, – я там почерпнула очень много информации в плане развития, там можно посмотреть, какие организации поддерживают данный вид деятельнсоти, куда обратиться, в каких конкурсах поучаствовать. Вообще, прежде чем открыть бизнес, надо плотно поработать с порталом».

Пять дней интенсивного курса по федерально-образовательной программе «Малый предприниматель», проходившей в мае 2018 года в Архангельской области, выявил своего победителя, им стала Анна Злотко, хозяйка швейной мастерской, чья продукция уже зарекомендовала себя в России и даже появилась за рубежом.

Говоря о портале «Бизнес-навигатор», Анна отметила его ценность: «У нас было обучение на месте, а домашнее задание отрабатывалось опять же при помощи навигатора. Нам давали базу в течение 5 дней интенсива – экономическую, юридическую, правовую, чтобы родить в нас предпринимателя. По окончании обучения была защита проектов. Из 60 участников после отсева на защиту вышло 25 человек. Мой проект под названием «Девочки носят платье» признали лучшим, а меня - победителем конкурса».

Анна получила грант и 100 тысяч рублей. На эти деньги она купила новую швейную машину, чтобы продолжить шить одежду для школьниц и женщин-прихожанок православных храмов. Важно отметить, что данный тип одежды шьется в традиционном русском стиле и только из естественных тканей – льна, хлопка, шерсти.

Обращаясь к читателям газеты ВЗГЛЯД, Анна сказала:

«В регионе, где вы находитесь, есть важные точки и навигатор показывает, куда обратиться, с кем лучше проконсультироваться по тому или иному вопросу.

Я, например, нашла на портале все что нужно для коммерческой аренды помещения. Там же происходит «разбор полетов», там вы узнаете практически все необходимое для бизнеса.

Очень рекомендую этот портал, как ценный и полезный в нашем деле»

Активно используют портал «Бизнес-навигатора» МСП для развития и продвижения своего бизнеса и молодые предприниматели. Один из них – Алексей Гридасов, создатель строительной площадки полного цикла в сфере ремонтно-бытовых работ «Гвоздок». «С помощью этого ресурса мы изучали варианты бизнес-планов, вопросы юридической поддержки, количество фирм, занимающихся этим видом бизнеса. Это сэкономило нам много времени и, возможно, денег», - рассказал Алексей изданию Lenta.Ru

Основательнице бренда VoDa Jewel Дарье Вологдиноц портал «Бизнес-навигатора» помог в поиске помещения, предназначенного для нужд компании. «До недавнего времени я и не знала, что есть такой ресурс для поддержки бизнеса. Бывает, ты бегаешь, ищешь какие-то услуги и даже не знаешь, что они уже существуют!». «Там же мы узнали и о возможности найти для нужд своего бизнеса муниципальное помещение.

Возможности портала «Бизнес-навигатор МСП» для продвижения продукции и расширения рынков сбыта использует и птицефабрика «Сметанино». Этот удобный инструмент для предпринимателей, число пользователей которого постоянно растет, позволяет мониторить актуальные планы закупок крупнейших заказчиков с государственным участием. На портале существует расширенный функционал поиска и фильтрации объявлений по региону, городу, торговой площадке и категории.