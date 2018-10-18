Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Когда-то Юлия Тимошенко и Петр Порошенко были во многом заодно, но теперь их дороги разошлисьФото: Иванов Алексей/ТАСС
Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
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Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

             15 января 2019, 22:20
          Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
          Текст: Олег Исайченко

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          «У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... Тем, кто открывает свое дело, я бы посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Клейн, руководитель арт-студии из «закрытого» поселка в Алтайском крае. Юлии и еще огромному количеству российских предпринимателей помог один из проектов платформы «Россия – страна возможностей».

          Информационный ресурс ««Бизнес-навигатор» малого и среднего предпринимательства (МСП)» работает уже около трех лет, с 2016-го. С его помощью по клику мышки можно решить множество вопросов, волнующих бизнесменов – от поиска помещений до правовых вопросов.

          Навигатор МСП – один из 15 проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России. На этой же платформе, напомним, развиваются конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес», благотворительный проект «Мечтай со мной» и многие другие проекты.

          Услугами «Бизнес-навигатора» уже пользуются сотни тысяч предпринимателей по всей России (в том числе, молодых). И это не может не учитываться властями регионов. Так, например, 27 декабря прошлого года, Госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии сообщил: проект поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства подразумевает получение бизнесменами информации именно через портал «Бизнес-навигатор МСП».

          Газета ВЗГЛЯД поговорила с предпринимателями, которые уже используют возможности портала.

          Бизнес-леди из Петербурга Виктории Тишиной принадлежит сеть монобрендовых магазинов эксклюзивной женской одежды собственного производства под брендом «Ведунья». С его помощью Тишина открыла магазин, который успешно работает уже второй год. «Конечно, это один из факторов открытия», – заметила она в беседе с газетой ВЗГЛЯД. С помощью «Бизнес-навигатора МСП» был проведен анализ местоположения магазина, проанализирован трафик и то, на сколько заполнены торговые точки этого района товарами конкурентов.

          «Кроме того, мы очень часто обращаемся и весьма довольны направлением «Жизненные ситуации», – продолжает Тишина. – Юристы портала работают просто супер: в течение одного-двух дней дают развернутый ответ со ссылками на статьи законов.

          Консультация у юриста стоит пять тысяч рублей, а тут это абсолютно бесплатно».

          Собеседница рассказывает, что экономист ее компании пользуется новостями навигатора, в частности, о новых редакциях законов, а кадровик выдает шаблоны необходимых документов.

          Кроме того, с помощью «Бизнес-навигатора» МСП компания Тишиной проводит перепроверку контрагентов. 

          Работают с порталом и в обувной фирме «МЕГА Orthopedic» из подмосковного Раменского. Компания выпускает ортопедическую и профилактическую обувь и, как многие другие производители, нуждается в государственной поддержке. Для таких фирм на портале есть специальный сервис. Он автоматически выбирает меры поддержки и позволяет отправить заявку в соответствующую организацию, отследить статус ее рассмотрения и обменяться с представителями организации личными сообщениями.

          Юлия Клейн живет в алтайском поселке Сибирский (официально это ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование, из тех, что раньше называли «почтовыми ящиками»). Собеседница открыла свой бизнес тоже прибегнув к помощи «Бизнес-навигатора». В ходе обучения на проекте «Предприниматель», Юлия узнала о портале. После получения гранта и идеи открытия ИП, нужно было начать собирать и оформлять документы. Именно портал выдал всю инструкцию пошагово, что сильно облегчило задачу.

          «Это были первые шаги, – рассказала Юлия газете ВЗГЛЯД. – У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... В марте 2018 года зарегистрировала арт-студию «Гармония». Пока что она существует настолько, насколько позволяют возможности, работа в основном проходит по выходным, но иногда и в будни».

          Суть работы арт-студии «Гармония» – обучение детей и взрослых. Их учат рисовать песком, при этом акцент делается на развитие моторики. Занятия проходят по двум направлениям - художественному и психотерапевтическому. Посещают занятия практически все возрастные категории граждан, но преимущество отдается детям. В настоящий момент в «Гармонии» существует пять групп и количество желающих присоединится к обучению растет.

          «Тем, кто начинает свой бизнес, я бы конечно посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», - добавила Юлия, – я там почерпнула очень много информации в плане развития, там можно посмотреть, какие организации поддерживают данный вид деятельнсоти, куда обратиться, в каких конкурсах поучаствовать. Вообще, прежде чем открыть бизнес, надо плотно поработать с порталом».

          Пять дней интенсивного курса по федерально-образовательной программе «Малый предприниматель», проходившей в мае 2018 года в Архангельской области, выявил своего победителя, им стала Анна Злотко, хозяйка швейной мастерской, чья продукция уже зарекомендовала себя в России и даже появилась за рубежом.

          Говоря о портале «Бизнес-навигатор», Анна отметила его ценность: «У нас было обучение на месте, а домашнее задание отрабатывалось опять же при помощи навигатора. Нам давали базу в течение 5 дней интенсива – экономическую, юридическую, правовую, чтобы родить в нас предпринимателя. По окончании обучения была защита проектов. Из 60 участников после отсева на защиту вышло 25 человек. Мой проект под названием  «Девочки носят платье» признали лучшим, а меня - победителем конкурса».

          Анна получила грант и 100 тысяч рублей. На эти деньги она купила новую швейную машину, чтобы продолжить шить одежду для школьниц и женщин-прихожанок православных храмов. Важно отметить, что данный тип одежды шьется в традиционном русском стиле и только из естественных тканей  – льна, хлопка, шерсти.

          Обращаясь к читателям газеты ВЗГЛЯД, Анна  сказала:

          «В регионе, где вы находитесь, есть важные точки и навигатор показывает, куда обратиться, с кем лучше проконсультироваться по тому или иному вопросу.

          Я, например, нашла на портале все что нужно для коммерческой аренды помещения. Там же происходит «разбор полетов», там вы узнаете практически все необходимое для бизнеса.

          Очень рекомендую этот портал, как ценный и полезный в нашем деле»

          Активно используют портал «Бизнес-навигатора» МСП для развития и продвижения своего бизнеса и молодые предприниматели. Один из них – Алексей Гридасов, создатель строительной площадки полного цикла в сфере ремонтно-бытовых работ «Гвоздок». «С помощью этого ресурса мы изучали варианты бизнес-планов, вопросы юридической поддержки, количество фирм, занимающихся этим видом бизнеса. Это сэкономило нам много времени и, возможно, денег», - рассказал Алексей изданию Lenta.Ru

          Основательнице бренда VoDa Jewel Дарье Вологдиноц портал «Бизнес-навигатора» помог в поиске помещения, предназначенного для нужд компании. «До недавнего времени я и не знала, что есть такой ресурс для поддержки бизнеса. Бывает, ты бегаешь, ищешь какие-то услуги и даже не знаешь, что они уже существуют!». «Там же мы узнали и о возможности найти для нужд своего бизнеса муниципальное помещение.

          Возможности портала «Бизнес-навигатор МСП» для продвижения продукции и расширения рынков сбыта использует и птицефабрика «Сметанино». Этот удобный инструмент для предпринимателей, число пользователей которого постоянно растет, позволяет мониторить актуальные планы закупок крупнейших заказчиков с государственным участием. На портале существует расширенный функционал поиска и фильтрации объявлений по региону, городу, торговой площадке и категории.


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