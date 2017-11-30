Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть.

От телеканала ТНТ вновь потребовали извинений. Не прошло и двух недель после того, как актеры одного из телешоу попросили прощения за шутку, задевшую чувства жителей Ингушетии, как возмущение выразили власти другой республики – Калмыкии.

Заместитель постпреда республики при президенте России Баатр Лиджиев потребовал от ТНТ извиниться и удалить эпизод из комедийного сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку. В письме, отправленном накануне на имя гендиректора телеканала Андрея Левина, Лиджиев ссылается на «многочисленные обращения от жителей республики».

«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню», – пересказал чиновник содержание эпизода, вызвавшего возмущение.

«Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство, – цитирует РИА Калмыкия заявление Лиджиева. – В связи с вышеизложенным мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы».

Прецеденты подобных обращений имели место. В ноябре прошлого года красноярский суд присудил штраф в 30 тыс. рублей владельцу заведения под названием «Будда-бар». Как тогда сообщала радиостанция «Коммерсантъ FM», жительница Улан-Удэ бурятка Валерия Санджиева создала интернет-петицию с просьбой проверить все заведения сети «Будда-бар» (действующей по всей России). Истицу поддержал дид хамбо-лама Буддийской традиционной сангхи России Дашинима Содномдоржиев. Суд счел, что имело место оскорбление чувств верующих, поскольку в интерьере бара (где в том числе устраивались go-go танцы) использовалась религиозная символика, в частности статуя Будды.

«Извинений будет достаточно»

«Есть вопросы с точки зрения этических норм. То, что демонстрируется, может повлиять на подрастающее поколение... Я думаю, что на телевидении стало нечего смотреть», – ознакомившись с роликом, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, представитель Буддийской традиционной сангхи (общины) России в Москве санжай-лама Андрей Бальжиров. Но из слов собеседника не следует, что буддийское духовенство намерено обратиться к властям либо к руководству ТНТ. Санжай-лама добавил:

«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания. Поэтому все остается на совести этих людей».

Собеседник также напомнил об имевшем место недавно «прецеденте с национальным подтекстом» – имелся в виду вышеупомянутый скетч в шоу Comedy Woman, который в постпредстве Ингушетии и столичной общине ингушей сочли оскорбительным, после чего Comedy Club Production извинился перед ингушами за скетч. Глава республики Юнус-бек Евкуров, впрочем, отметил, что ролик актеров ТНТ с извинениями перед ингушским народом был лишним, письма от руководства Comedy Club Production было достаточно.

«Зачем издеваться над чужой религией? У сотрудников канала ТНТ есть какая-то религия? Они принадлежат какому-то народу? Что они к другим все время лезут? Удивительные люди, неумные какие-то. Все бы им вышучивать», – комментируя череду скандалов, связанных с ТНТ, заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека, публицист Максим Шевченко.

«Любая религия в любом государстве нуждается в защите, не важно, буддизм ли это, христианство или ислам... Поэтому я считаю правильным то, что сделал Лиджиев», – заявил газете ВЗГЛЯД член Московской общины буддистов, доцент РУДН Баатр Китинов. Если ТНТ будут продолжать в том же духе, когда-нибудь они дойдут до неприятностей с РПЦ, а там уже «подключатся сильные мира сего», отметил собеседник.

Однако сейчас привлекать телеканал к ответственности – это перебор. «Извинений будет достаточно», – отметил собеседник. Бывает, когда человек чего-то не знает, а после какого-то события начинает интересоваться темой и это может кардинально поменять его мнение, мировоззрение. Не исключаю, что сценаристы и руководство телеканала поймут, что нужно все-таки что-то более глубинно познать или не затрагивать эту тематику, подчеркнул собеседник.

«Безусловно, любая религия, даже если человек ничего о ней не знает, должна быть почитаема», – подчеркнул Китинов. Он напомнил, что даже Чингисхан повелевал своим подчиненным с уважением относиться к любой религии, которая могла им повстречаться во время походов.

Буддисты умеют жестко отстаивать свои интересы

То, что именно в Калмыкии наиболее резко отреагировали на нынешний случай вольного обращения с буддистской символикой, также вполне символично. Калмыкия – один из трех (наряду с Бурятией и Тувой) регионов России, где большинство коренного населения исповедует буддизм. В силу исторических обстоятельств калмыки (перекочевавшие в XVIII веке из степей Центральной Азии в низовья Волги) живут на достаточном отдалении от основного «буддистского массива», простирающегося от Тибета до Южной Сибири.

Для калмыков, издавна живущих в окружении христиан и мусульман, буддизм является важным маркером национальной самоидентификации, который помог народу сохранить себя и в годы религиозных гонений и депортации 1943–1956 годов. После войны в СССР вновь открылись два буддийских дацана (монастыря) – Иволгинский в Бурятии и Агинский в Забайкалье. На территории Калмыкии до начала перестройки не существовало ни одного буддийского «культового учреждения». Поэтому очевидно, что к начавшемуся в 90-е годы религиозному возрождению особое отношение. А любое проявление оскорбления религии вызывает острую реакцию.

Напомним об инциденте, имевшем место в апреле прошлого года: в центре Элисты произошел конфликт между местными жителями и спортсменом из соседнего Дагестана. 22-летний борец Саид Османов из дагестанской команды борцов справил нужду на статую Будды, пнул ее ногой и отправил видеозапись в социальную сеть Periscope. Реакция последовала незамедлительно: жители Элисты пришли в гостиницу, где остановилась дагестанская команда, и сумели заставить Османова встать на колени и извиниться. Совместными усилиями властей двух республик – председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и главы Калмыкии Алексея Орлова – конфликт удалось погасить.

Как отмечала по этому поводу газета ВЗГЛЯД, если христианство ни в одной своей версии не является религией всепрощенчества, то и буддизм, особенно в своей тибетской форме, которая исповедуется, в частности, в Калмыкии, не является религией абсолютных пацифистов. Буддисты умеют жестко защищать свои интересы и требовать от окружающих уважения к своим святыням.