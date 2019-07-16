Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

«Главная проблема цитат в Интернете в том, что все верят в их подлинность», писал Конфуций. Впрочем, некоторые утверждают, что эта фраза принадлежит Ленину. Интернет действительно наводнен поддельными цитатами известных людей о России и русских. Сможете ли вы отличить фейк от правды?