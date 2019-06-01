Вы помните подвиги детей-героев?

Уникальные подвиги юных героев Великой Отечественной войны были воспеты в советский период, но в настоящее время не на слуху. В День защиты детей мы предлагаем поучаствовать в игре-викторине газеты ВЗГЛЯД и вспомнить о тех, кто внес неоценимый вклад в Победу, несмотря на свой юный возраст.