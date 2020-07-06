Если совсем конкретно – то в горную деревню Кифука, это в Демократической республике Конго. Там в год на квадратный километр приходится примерно 158 ударов молний. Примерно та же частота – в месте впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо в Венесуэле.

Вообще Россия находится еще в относительной безопасности в плане активности молний. Поэтому случай, произошедший в начале июля с вратарем футбольного клуба «Знамя труда» из Орехово-Зуево, не типичен. Чаще всего молнии бьют в тропических зонах Земли, близких к экватору. То есть это Южная Америка, Африка, Юго-Восточная Азия и так далее. В Арктике и Антарктике молний практически не бывает.

Это объясняется довольно просто. Собственно, грозовые облака возникают в месте столкновения масс воздуха с резко отличающимися давлением, температурой и влажностью. В такое среде с разнородным электрическим потенциалом возникают заряды, проявляющиеся в виде внутригрозовых молний.

То же самое явление затем возникает и между облаками и землей – сталкиваясь, частицы снега, льда и капли дождя увеличивают энергетический дисбаланс внутри облаков и параллельно дают отрицательный заряд их низовьям, близким к земле. На поверхности земли при этом создается противоположный положительный заряд – и природа пытается ликвидировать этот дисбаланс посредством удара тока. В результате молния бьет в землю. А в тропиках, вдоль экватора, условия для возникновения грозовых облаков более благоприятные, чем в более северных или южных областях – там воздух у земли более горячий и влажный, и поднимаясь к верхним слоям тропосферы, он не успевает достаточно остыть, как это происходит в более прохладных регионах. В результате он резко сталкивается с массами холодного воздуха, ну а дальше все случается по описанной выше схеме.

Если же подходить к вопросу о том, куда чаще всего бьют молнии, более общо, то здесь очевидного ответа не будет – в целом от гроз не застрахован ни один регион – ни России, ни мира. И ударить они могут как в дерево, в дом, так и в человека или машину.

Просто в каких-то местах гроз больше – прежде всего из-за жары. Молнии чаще бьют в землю, нежели в воду – как правило, на моря или океаны приходится мало ударов, поскольку вода не раскаляется так, как земля, и температура воздушных масс от нее ниже. Есть, конечно, какие-то аномальные точки вроде той же конголезской деревни или венесуэльских «молний Кататумбо», но в их случае все объясняется в том числе большим содержанием метана в местном воздухе, он лишь увеличивает дисбаланс в тропосфере. Кстати, таяние вечной мерзлоты на российском севере чревато как раз большими выбросами этого газа, так что кто знает – возможно, скоро венесуэльская история повторится и где-нибудь в Якутии.

В футболиста «Знамени труда» Ивана Заборовского молния ударила во время тренировки – по словам тренера, это произошло «при сухой пасмурной погоде». «Была бы гроза или хотя бы ливень, конечно, мы бы остановили тренировку. Но была обычная, сухая пасмурная погода», – сказал впоследствии гендиректор клуба.

Как ни странно, молния далеко не всегда сопровождается ливнем или дождем – и даже не всегда бьет при пасмурной, облачной погоде. Дело в том, что разряд может образоваться на расстоянии более трех километров от эпицентра грозы, а его «длина» позволяет ему достигать точек, удаленных на 16-24 километра от места его рождения. Иными словами, эпицентр может быть почти в 30 километрах от места удара молнии – то есть человек может даже не видеть облаков и, условно, загорать под солнцем в этот момент. Это редкость, но она реальна.

При этом, безусловно, риск попасть под молнию куда выше у людей, оказавшихся непосредственно под грозовыми тучами – сухой воздух куда хуже проводит электричество, нежели влажный, поэтому капли дождя формируют для молний благоприятный путь к земле. Исследователи вообще называют молнии «ленивым» явлением – обычно они ищут кратчайший путь к земле, этим и объясняется тот факт, что чаще всего удар приходится на самый высокий объект в зоне под грозовыми тучами – будь то дерево, небоскреб или человек, стоящий посреди степи. В «Эмпайр-стейт билдинг» в Нью-Йорке, по данным Национального бюро погоды США, молнии бьют в среднем по 23 раза в год. В Останкинскую телебашню – от 20 до 40 раз в год.

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«С кем ни разговаривал, все впервые такое слышат, чтобы в футбольное поле попала молния», – говорил также гендиректор «Знамени труда» после инцидента с вратарем. На самом деле это довольно частое явление. Число смертей или травм после ударов молнии выше в теплое время года, однако это обусловлено не какими-то сложными метеорологическими процессами, а просто большим числом людей на улицах. Летом люди начинают заниматься спортом на свежем воздухе, и риск возрастает.

Что же касается футбола, то в США, к примеру, это самый опасный вид спорта – 5% от всех погибших в результате удара молнии умирали именно во время занятий соккером. Гольфисты тоже в группе риска – поэтому в крупных гольф-клубах во время грозы всех игроков сгоняют в помещение.

Но самое опасное времяпрепровождение – рыбалка. Прежде всего в открытых водоемах с лодки, когда человек становится самой высокой точкой на сотни метров водной глади вокруг. Одиннадцать процентов погибших от молний в США – рыболовы.

Совет обычно для всех один – зайти в дом или закрыться в машине для укрытия. Затем держаться подальше от проводов, окон и воды. Мобильным телефоном пользоваться можно – грозу они не притягивают.

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