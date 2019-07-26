Почему в России так любят заборы?

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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В дикости взглядов на историю команда Зеленского превзошла команду Порошенко

Турция признала принадлежность Крыма России в 1792 годуФото: общественное достояние
Команда президента Украины продолжает радовать публику своими взглядами на историю России. При Порошенко это делали столь же часто, но тогда в переписывании истории был виден политический расчет. Со стороны команды Зеленского это больше напоминает необразованность. В этом ряду находится и заявление о необходимости провозгласить Крым крымскотатарской автономией с оглядкой на историческое Крымское ханство. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
Обсуждение: 102 комментария

Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
Обсуждение: 119 комментариев

К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Почему в России так любят заборы?

              		   26 июля 2019, 08:28
              Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
              Текст: Алексей Яковлев

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              Тут сложилось сразу множество факторов, так что в двух словах не объяснить.

              Всем ясно, что забор – совсем не российское, и даже не русское изобретение. Ограды стали появляться с развитием человеческого общества, когда люди вышли из пещер и стали образовывать поселения. У этих поселений естественным образом должны были появляться границы. Где есть граница – там, соответственно, будет и забор.

              Феномен заборов как таковых вообще лежит очень во многих плоскостях – социальной, политической, философской, архитектурной. С философской точки зрения они тесно связаны с внутренней потребностью человека к порядку, к структурированию всего и вся. Без метафизических границ попросту не получится построить нормальное общество.

              «Когда нет четкости границы - нет «чувства границы», появляется обширная зона маргинального, зона беспорядка и хаоса», – пишет доктор философии Валерий Савчук из Санкт-Петербургского госуниверситета.

              Для осознания феномена заборов очень важно понимать этот тезис, поскольку он первостепенен. Именно на него уже наслаиваются все остальные. 

              С формированием общностей и государств у людей возникает потребность в упорядочивании не только внутреннего, но и внешнего. Те же городища, крепости, замки, кремли – все они, по сути, были гигантскими заборами, призванными защитить свою общину, ее обычаи и нравы, не допустив в нее неприятеля. Так что стену московского Кремля можно смело назвать главным российским забором – и наверняка ее образ сидит в подсознании тех, кто в наше время огораживает свои участки на условной Рублевке заборами шестиметровой высоты. 

              С укреплением и оформлением института государства перед их новоявленным властями встали новые проблемы – утверждения границ, например. Что делать, когда по территории твоих городов свободно могут шастать какие-то проходимцы? Конечно, построить башни. А дальше? Соединить эти башни забором/стеной. Далее как-то нужно было «структурировать» территорию. 

              Считается, что для русских правителей это был больной вопрос, и актуален он и поныне - что делать с такой огромной территорией, как ее защитить, как вообще обозначить для недругов, что она принадлежит тебе? Не выставлять же повсюду дозорных-пограничников, так и всего населения страны не хватит. Отсюда и возникла у властей некая разновидность «синдрома вахтера» – желание очертить четкие границы хотя бы в той местности, что у тебя перед глазами. 

              Такой метод попутно решал еще ряд проблем, поэтому и казался неплохим – например, так проще было контролировать свой собственный народ – «людские потоки», так сказать. Да и вообще, захват и преобразование дикого пространства во внутреннее городское, в культурное «не только делает его защищенным, укрытым, безопасным, но и дает импульс интенсификации, усложнению социальных связей и специализации культурных навыков внутри ограды», пишет Савчук. 

              Тему безопасности, которую мы уже упомянули, стоит выделить отдельно. Конечно, заборы – не российская проблема.

              Вспомните стену Трампа, которую он все хочет построить на границе с Мексикой, Латвию с ее «Великой Прибалтийской стеной» против России, а перед этим – ту же Великую Китайскую...

              Во всех случаях первая причина, конечно – оборона, «защита от варваров». То есть безопасность. Причем на всех уровнях – внутреннем (на душе стало спокойнее), внешнем (не перелезут, я защищен) и символическом (варвары, вы не пройдете). А где есть потребность в собственной защите, там лежит и страх перед тем, что кто-то ее преодолеет. Как следствие – отсутствие доверия. 

              И в случае с Россией этот момент, возможно, едва ли не самый важный. По крайней мере, именно на нем сходятся большинство исследователей «феномена озаборивания» страны. Россия на протяжении всей своей истории колебалась между западной и азиатской формами общественного развития. Двигателем первой служил институт частной собственности, второй – коллективной, причем с жестким регулированием со стороны властей.

              Какой путь верный – судить не нам, но одно можно сказать определенно – в то время как на Западе частную собственность, по сути, возвели в культ, и со временем она стала неприкосновенна, то у нас же на ней знатно потоптались, особенно советские власти. Практически на всем протяжении XX века советскому человеку твердили, что общественное благо всегда важнее личных интересов, а «зажиточность» порицалась до такой степени, что аромат ненависти к ней чувствуется и сейчас. 

              К чему все это привело, мы видим в каждом СНТ, в каждом поселке, даже в городах. После перестройки страну охватило массовое строительство дач – в некотором смысле одно это уже говорило о том, что люди истосковались по личному пространству, по частной собственности. И конечно, как можно назвать «личным» место, которое у всех на виду? Никак. Единственный выход – он же самый очевидный – построить забор. Причем если поначалу на фоне всеобщей бедности скрывать от соседей было особенно нечего, то со временем заборы становились все глуше и глуше, выше и выше. 

              Вопрос доверия здесь очень важен. «Лихие 90-е» посадили в головах россиян мысль о том, что страна разворована, а сосед-богач свои деньги заработал уж точно не законным путем.

              Массовая подозрительность только усиливала желание скрыться от чужих глаз. Причем не только затем, чтобы защитить свой мир, но и чтобы не пускать в него чужих. Да и вообще, обида и зависть – спутники забора.

              Стремление спрятаться, закрыться традиционно для России и выражается в решетках на окнах и бесконечных шторах, в бронированных дверях подъездов и кодовых замках, в тонировке стекол автомобилей, говорил в своей лекции Сергей Медведев, профессор политологии Высшей школы экономики.

              «Отечественный высокий и глухой забор сообщает о страхе человека перед неухоженным, недружелюбным, а порой и опасным общественным пространством, которое стало проблемой для современной России. Это и агрессивно вычеркивающие человека несоразмерностью окраинные районы современных мегаполисов, с их неуютностью и удручающей монотонностью, с их дворами-пустырями, прерываемыми невесть откуда взявшимися заборами; это и пренебрежительное отношение чиновников к гражданам; это и неуважение к личности, но не менее часто неуважение самого человека к другому - к соседу, пешеходу, посетителю», – уверен Валерий Савчук.


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