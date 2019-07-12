Когда и зачем используют люстрацию?

Ранее люстрация подразумевала желание избавиться от прежнего политического режима и не допустить его возрождения. Сейчас же ее используют в первую очередь как инструмент в борьбе элит. По крайней мере, на Украине.

В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который запрещает экс-главе государства Петру Порошенко и его окружению занимать государственные посты. По сути, это означает люстрацию, которую не так давно на Украине уже пытались провести, но безуспешно.

Чтобы понять, что такое люстрация, сначала стоит определиться с терминологией, а для этого придется заглянуть в древние Грецию и Рим. Там существовал обряд очищения (lustratio), сродни тому, что сейчас мы понимаем под крещением и освящением в православии. Именно во время церемонии lustratio детям давали имя, а сопровождался процесс жертвоприношениями свиней, овец и быков. Таким же образом греки и римляне освящали города, здания. И все это ради того, чтобы отогнать злых духов – как от новорожденных, так и от недвижимости.

В наше время термин «люстрация» стал сугубо политическим, хотя в средние века он был синонимичен элементарной «ревизии». Сейчас же это, скорее, значит некое очищение, избавление от чего-либо и кого-либо – в политическом плане. Некоторые современные словари и вовсе объясняют люстрацию, как конкретное политическое явление конца XX века, когда бывшие европейские союзники СССР после его развала решили зачистить свои ряды от коммунистов. Авторы словарей, безусловно, правы, но называть люстрацию процессом, свойственным исключительно для Центральной и Восточной Европы 90-х годов, будет большим упрощением.

Первым и сразу крупнейшим примером люстрации может служить денацификация Западной Германии, союзники закрепили ее документально еще в августе 1945 года в Потсдамском соглашении. Она подразумевала очищение государственной службы и бизнеса от нацистских служащих, автоматические аресты и интернирование наиболее активных нацистов, а также привлечение к уголовной ответственности руководства Третьего рейха. И это еще не все. Нацистам запретили возвращаться к работе в госаппарате, преподавать где-либо, руководить СМИ и даже публиковать мемуары (временно). В итоге союзникам удалось добиться всенародного осуждения нацизма, и подобные настроения живы в Германии и поныне.

Не настолько удачно вышло у СССР и России с десталинизацией, этакой «советской люстрацией 1961–1963 годов». Хрущеву, ее затеявшему, так и не удалось завершить начатое. Все ограничилось ликвидацией памятников, переименованием различных академий, университетов и станций, а также далеко не полной публикацией данных о репрессиях. В высших эшелонах советской власти по-прежнему оставалось множество сталинистов.

Процессы, в силу которых между понятиями люстрации и декоммунизации практически начали ставить знак «равно», произошли через 30 лет после попыток Хрущева избавиться от культа личности. Во времена перестройки коммунисты начали терять власть в бывших союзных европейских странах – Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии. Новые руководители, в основном недавние диссиденты, перешли в наступление. Причем везде они действовали по-разному. Так, принято считать, что в Чехословакии и ГДР была «жесткая люстрация», а в Польше и Венгрии – «мягкая».

В Чехословакии в попытках максимально очистить практически все институты от сотрудничавших с прошлым режимом граждан начали массово увольнять чиновников, полицейских, журналистов, промышленников – всех, кто так или иначе мог поставить под угрозу «демократизацию» страны.

В ГДР весь гнев обрушился на Штази, министерство государственной безопасности. В 1989 году протестующие захватили здания ведомства, после чего оно было ликвидировано. Власти объединенной Германии вскоре организовали ряд судебных процессов над прежними лидерами ГДР и сотрудниками Штази. Практически никого не посадили – суд должен был в первую очередь отразить уровень общественного осуждения, не более того. В рамках люстрации было принято решение открыть архивы Штази – каждый житель страны мог узнать, следили ли за ним, а если да, то кто именно и что именно доносил сотрудникам МГБ. По идее властей, это должно было помочь в демократизации Германии – так проще было запретить сотрудничавшим со Штази немцам работать на определенных должностях.

Отчасти своих целей руководители ФРГ добились, но не без негативных последствий. Общественная «зачистка» была практически поголовной, многие из тех, кто был уволен и получил запрет на дальнейшую работу по специальности, ни на кого не доносили. Доходило даже до суицида. В итоге это был удар по большинству восточногерманцев – западные соседи сменили их не только в числе правящих элит, но и в бизнесе. Часть предприятий бывшего ГДР в результате люстрации отошла западным немцам, которые их попросту закрыли. Всего работу потеряли около 55 тысяч человек – и это только тех, чье сотрудничество со Штази было доказано. Последствия видны до сих пор – по данным ученых, и к 2019 году выходцы из ГДР представляют лишь 20% элит в стране.

Более мягко шел процесс в Польше и Венгрии. Там власти действовали путем компромиссов, договариваясь с коммунистами и оппозицией. В основном все ограничилось запретом для отдельных чиновников занимать руководящие государственные должности. В Венгрии вообще был один из самых либеральных коммунистических режимов советского времени, поэтому «до ножа» никто дело не доводил.

Цели у люстрации бывают разные, и в большинстве случаев их сразу несколько – это могут быть преодоление прошлого, жажда перемен, правды, как в случае с ГДР, страх перед возрождением прежнего режима и возвратом к тоталитаризму, восстановление доверия к институтам власти. Но все это может быть как искренними порывами, так и ширмой, за которой скрываются, например, желание раздавить политических оппонентов или простая попытка изобразить бурную деятельность на фоне общественных настроений. Именно такой случай напоминает украинский закон «Об очищении власти», в том числе от коррупционеров, принятый Верховной радой в 2014 году, вскоре после Евромайдана. Вместо поголовного «очищения» люстрация ограничилась лишь отдельными соратниками Виктора Януковича, а вот про коррупционеров как-то забыли.