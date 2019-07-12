Когда и зачем используют люстрацию?

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
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Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
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            Когда и зачем используют люстрацию?

            		   12 июля 2019, 14:16
            Текст: Алексей Яковлев

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            Ранее люстрация подразумевала желание избавиться от прежнего политического режима и не допустить его возрождения. Сейчас же ее используют в первую очередь как инструмент в борьбе элит. По крайней мере, на Украине. 

            В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который запрещает экс-главе государства Петру Порошенко и его окружению занимать государственные посты. По сути, это означает люстрацию, которую не так давно на Украине уже пытались провести, но безуспешно. 

            Чтобы понять, что такое люстрация, сначала стоит определиться с терминологией, а для этого придется заглянуть в древние Грецию и Рим. Там существовал обряд очищения (lustratio), сродни тому, что сейчас мы понимаем под крещением и освящением в православии. Именно во время церемонии lustratio детям давали имя, а сопровождался процесс жертвоприношениями свиней, овец и быков. Таким же образом греки и римляне освящали города, здания. И все это ради того, чтобы отогнать злых духов – как от новорожденных, так и от недвижимости.  

            В наше время термин «люстрация» стал сугубо политическим, хотя в средние века он был синонимичен элементарной «ревизии». Сейчас же это, скорее, значит некое очищение, избавление от чего-либо и кого-либо – в политическом плане. Некоторые современные словари и вовсе объясняют люстрацию, как конкретное политическое явление конца XX века, когда бывшие европейские союзники СССР после его развала решили зачистить свои ряды от коммунистов. Авторы словарей, безусловно, правы, но называть люстрацию процессом, свойственным исключительно для Центральной и Восточной Европы 90-х годов, будет большим упрощением. 

            Первым и сразу крупнейшим примером люстрации может служить денацификация Западной Германии, союзники закрепили ее документально еще в августе 1945 года в Потсдамском соглашении. Она подразумевала очищение государственной службы и бизнеса от нацистских служащих, автоматические аресты и интернирование наиболее активных нацистов, а также привлечение к уголовной ответственности руководства Третьего рейха. И это еще не все. Нацистам запретили возвращаться к работе в госаппарате, преподавать где-либо, руководить СМИ и даже публиковать мемуары (временно). В итоге союзникам удалось добиться всенародного осуждения нацизма, и подобные настроения живы в Германии и поныне. 

            Не настолько удачно вышло у СССР и России с десталинизацией, этакой «советской люстрацией 1961–1963 годов». Хрущеву, ее затеявшему, так и не удалось завершить начатое. Все ограничилось ликвидацией памятников, переименованием различных академий, университетов и станций, а также далеко не полной публикацией данных о репрессиях. В высших эшелонах советской власти по-прежнему оставалось множество сталинистов.

            Процессы, в силу которых между понятиями люстрации и декоммунизации практически начали ставить знак «равно», произошли через 30 лет после попыток Хрущева избавиться от культа личности. Во времена перестройки коммунисты начали терять власть в бывших союзных европейских странах – Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии. Новые руководители, в основном недавние диссиденты, перешли в наступление. Причем везде они действовали по-разному. Так, принято считать, что в Чехословакии и ГДР была «жесткая люстрация», а в Польше и Венгрии – «мягкая». 

            В Чехословакии в попытках максимально очистить практически все институты от сотрудничавших с прошлым режимом граждан начали массово увольнять чиновников, полицейских, журналистов, промышленников – всех, кто так или иначе мог поставить под угрозу «демократизацию» страны.

            В ГДР весь гнев обрушился на Штази, министерство государственной безопасности. В 1989 году протестующие захватили здания ведомства, после чего оно было ликвидировано. Власти объединенной Германии вскоре организовали ряд судебных процессов над прежними лидерами ГДР и сотрудниками Штази. Практически никого не посадили – суд должен был в первую очередь отразить уровень общественного осуждения, не более того. В рамках люстрации было принято решение открыть архивы Штази – каждый житель страны мог узнать, следили ли за ним, а если да, то кто именно и что именно доносил сотрудникам МГБ. По идее властей, это должно было помочь в демократизации Германии – так проще было запретить сотрудничавшим со Штази немцам работать на определенных должностях. 

            Отчасти своих целей руководители ФРГ добились, но не без негативных последствий. Общественная «зачистка» была практически поголовной, многие из тех, кто был уволен и получил запрет на дальнейшую работу по специальности, ни на кого не доносили. Доходило даже до суицида. В итоге это был удар по большинству восточногерманцев – западные соседи сменили их не только в числе правящих элит, но и в бизнесе. Часть предприятий бывшего ГДР в результате люстрации отошла западным немцам, которые их попросту закрыли. Всего работу потеряли около 55 тысяч человек – и это только тех, чье сотрудничество со Штази было доказано. Последствия видны до сих пор – по данным ученых, и к 2019 году выходцы из ГДР представляют лишь 20% элит в стране.

            Более мягко шел процесс в Польше и Венгрии. Там власти действовали путем компромиссов, договариваясь с коммунистами и оппозицией. В основном все ограничилось запретом для отдельных чиновников занимать руководящие государственные должности. В Венгрии вообще был один из самых либеральных коммунистических режимов советского времени, поэтому «до ножа» никто дело не доводил.

            Цели у люстрации бывают разные, и в большинстве случаев их сразу несколько – это могут быть преодоление прошлого, жажда перемен, правды, как в случае с ГДР, страх перед возрождением прежнего режима и возвратом к тоталитаризму, восстановление доверия к институтам власти. Но все это может быть как искренними порывами, так и ширмой, за которой скрываются, например, желание раздавить политических оппонентов или простая попытка изобразить бурную деятельность на фоне общественных настроений. Именно такой случай напоминает украинский закон «Об очищении власти», в том числе от коррупционеров, принятый Верховной радой в 2014 году, вскоре после Евромайдана. Вместо поголовного «очищения» люстрация ограничилась лишь отдельными соратниками Виктора Януковича, а вот про коррупционеров как-то забыли.


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